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≡ Глава Минсельхоза: Неиспользуемые земли вернём, невзирая на фамилии их владельцев
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45974
Глава Минсельхоза: Неиспользуемые земли вернём, невзирая на фамилии их владельцев
Отправлено: 17.01.23 - 13:30
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На решения Минсельхоза не влияет то, кем является владелец неэффективно используемого земельного участка, подчеркнул Ербол Карашукеев. Об этом заявил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5773
Re: Глава Минсельхоза: Неиспользуемые земли вернём, невзирая на...
Отправлено: 17.01.23 - 13:30
#1
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У меня в деревне земли принадлежат, как сказали в соответствующих органах, очень высокой персоне. Деревня разбежалась, Так как все что на этой земле растет вывозится, даже солома, и то распыляется измельченная, что говорить про зерно.
Что там делать простым смертным?
Остались одни пенсионеры, разве не этого добивались, чтоб разогнать активных работников, оставить послушных
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21815
Re: Глава Минсельхоза: Неиспользуемые земли вернём, невзирая на...
Отправлено: 17.01.23 - 15:23
#2
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Даже у самого Святого?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3654
Глава Минсельхоза: Неиспользуемые земли вернём, невзирая на фамилии их владельцев
Отправлено: 17.01.23 - 15:43
#3
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Цитата:
111:
у самого Святого?


Я не представляю механизм возврата земель, даже у самого святого: - он приобрёл эти земли; он на них работает; они находятся в севообороте; с этих земель он выплачивает налоги; на этих землях он создаёт рабочие места - работают рабочие, получают зарплату, содержат свои семьи;
Единственное - может он и получил эти земли используя своё служебное положение на тот момент, но он не дурак - скорее всего оформил всё правильно и законно, но за это у нас не наказывают и землю не отбирают.
Единственное условие для возврата земель: - земля должна не работать в течении ТРЁХ лет, только после этого власть вправе ТОЛЬКО лишь ПОДАТЬ в суд иск о возврате НЕИСПОЛЬЗУЕМЫХ земель. и после понесётся по накатанной схеме: - суд, аппеляция, снова суд, снова апелляция и так до Верховного: - судебная тяжба лет на пять.

[Исправлено: ACROS, 17.01.2023 - 15:44]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21815
Re: Глава Минсельхоза: Неиспользуемые земли вернём, невзирая на...
Отправлено: 17.01.23 - 15:46
#4
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Цитата:
ACROS:
Я не представляю механизм возврата земель

Я слышал что он их взял для спекуляций, чтобы отдать в аренду китайцам, да народ тогда не дал это сделать.
Может сейчас хотят они избавиться и продать все государству втридорога?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3654
Re: Глава Минсельхоза: Неиспользуемые земли вернём, невзирая на...
Отправлено: 17.01.23 - 15:55
#5
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Цитата:
111:
народ тогда не дал это сделать.


Я про местного рудненского святого,а вы очевидно имели ввиду другого- более Святого, которого лишили звания ЕБЛН ??
Да, митинги были в 2016 году - Макс Бокаев, Талгат Аяжан - отсидели же за эти митинги, но благодаря им ввели же моратории на продажу и аренду земель для иностранцев.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11891
Re: Глава Минсельхоза: Неиспользуемые земли вернём, невзирая на...
Отправлено: 17.01.23 - 16:03
#6
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Да нафиг ваще им скачуха в топливе? Им и так хорошо, паны дерутся, холопы в НГ коменты пишут.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21815
Глава Минсельхоза: Неиспользуемые земли вернём, невзирая на фамилии их владельцев
Отправлено: 17.01.23 - 16:09
#7
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Цитата:
ACROS:
но благодаря им ввели же моратории на продажу и аренду земель для иностранцев.

Интересно, ты как землевладелец, за или против аренды китайцами наших земель?
Я вот до сих пор за, почему то..
А интересно, вы как это объясните, если вы против?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11891
Глава Минсельхоза: Неиспользуемые земли вернём, невзирая на фамилии их владельцев
Отправлено: 17.01.23 - 16:17
#8
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Цитата:
111:
Ты как квартировладелец за или против сдавать кв китайцам в три дорого или местным дёшево?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21815
Глава Минсельхоза: Неиспользуемые земли вернём, невзирая на фамилии их владельцев
Отправлено: 17.01.23 - 16:21
#9
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Цитата:
Vit:
Ты как квартировладелец за или против сдавать кв китайцам в три дорого или

Хм..
А кто им сдает дороже той цены, что есть в объявлениях?
То есть если у меня хата в месяц 150 тысяч, для китайца я скажу это 450 тысяч?
Так наоборот, он у меня не снимет.
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