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Российская компания подала заявку на регистрацию товарного знака "Вкусно – и точка" в Казахстане
Российская компания подала заявку на регистрацию товарного знака "Вкусно – и точка" в Казахстане
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45970
Российская компания подала заявку на регистрацию товарного знака "Вкусно – и точка" в Казахстане
Отправлено: 16.01.23 - 13:20
В Казахстане рассматривают заявку российской компании "Система ПБО" на регистрацию товарного знака "Вкусно – и точка". Информацию подтвердили в Министерстве юстиции РК. Заявка находится на рассмотрении экспертной организации.
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Re: Российская компания подала заявку на регистрацию товарного...
Отправлено: 16.01.23 - 13:20
Комментарий удален модератором.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 21800
Re: Российская компания подала заявку на регистрацию товарного...
Отправлено: 16.01.23 - 13:57
Хм..
Почему нет?
Мне кажется на чувствах диванных Z-патриотов можно и нужно играть..
Денег у них полно, пусть клюют патриотическое..
Почему нет?
Мне кажется на чувствах диванных Z-патриотов можно и нужно играть..
Денег у них полно, пусть клюют патриотическое..
Re: Российская компания подала заявку на регистрацию товарного...
Отправлено: 16.01.23 - 17:42
Уважаемая редакция! За что удалили мой комментарий?
Российская компания подала заявку на регистрацию товарного знака "Вкусно – и точка" в Казахстане
Отправлено: 16.01.23 - 17:44
Цитата:
Они сейчас выжидают и смотрят реакцию...Свой рынок нельзя отдавать!
[Исправлено: Домовенок, 16.01.2023 - 19:05]
111:
Хм.. Почему нет? Мне кажется на чувствах диванных Z-патриотов можно и нужно играть.. Денег у них полно, пусть клюют патриотическое..
Хм.. Почему нет? Мне кажется на чувствах диванных Z-патриотов можно и нужно играть.. Денег у них полно, пусть клюют патриотическое..
Они сейчас выжидают и смотрят реакцию...Свой рынок нельзя отдавать!
[Исправлено: Домовенок, 16.01.2023 - 19:05]
Российская компания подала заявку на регистрацию товарного знака "Вкусно – и точка" в Казахстане
Отправлено: 16.01.23 - 21:23
Цитата:
Нарушение п. 2.2.1.
ПолиграфЪ Боярышников:
Уважаемая редакция! За что удалили мой комментарий?
Уважаемая редакция! За что удалили мой комментарий?
Нарушение п. 2.2.1.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 648
Российская компания подала заявку на регистрацию товарного знака "Вкусно – и точка" в Казахстане
Отправлено: 16.01.23 - 21:39
Только глупцы в котлеты политику замешивают.
Или котлеты на политике.
Или котлеты на политике.
Re: Российская компания подала заявку на регистрацию товарного...
Отправлено: 16.01.23 - 23:25
Цитата:
А кто вам давал право мой комментарии корректировать и исправлять и преподносить читателям в выгодном для вас свете ?
Тимур Гафуров:
Нарушение п. 2.2.1.
Нарушение п. 2.2.1.
А кто вам давал право мой комментарии корректировать и исправлять и преподносить читателям в выгодном для вас свете ?
Российская компания подала заявку на регистрацию товарного знака "Вкусно – и точка" в Казахстане
Отправлено: 17.01.23 - 10:09
Цитата:
Модераторам дано указание - по возможности не удалять комментарии с нарушениями правил, а корректировать их. Чтобы не прерывать дискуссию.
Если вас такой подход не устраивает, ваши комментарии с нарушениями будем сразу удалять.
ПолиграфЪ Боярышников:
А кто вам давал право мой комментарии корректировать и исправлять и преподносить читателям в выгодном для вас свете ?
А кто вам давал право мой комментарии корректировать и исправлять и преподносить читателям в выгодном для вас свете ?
Модераторам дано указание - по возможности не удалять комментарии с нарушениями правил, а корректировать их. Чтобы не прерывать дискуссию.
Если вас такой подход не устраивает, ваши комментарии с нарушениями будем сразу удалять.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2920
Re: Российская компания подала заявку на регистрацию товарного...
Отправлено: 17.01.23 - 10:29
Комментарий удален модератором.
Re: Российская компания подала заявку на регистрацию товарного...
Отправлено: 17.01.23 - 10:57
Цитата:
Кто дал такие указания вам? Ф.И.О. в студию!
Тимур Гафуров:
Модераторам дано указание
Модераторам дано указание
Кто дал такие указания вам? Ф.И.О. в студию!
Российская компания подала заявку на регистрацию товарного знака "Вкусно – и точка" в Казахстане
Отправлено: 17.01.23 - 11:35
Цитата:
Такое указание дал модераторам я - Гафуров Тимур Эльфатович, главный редактор "Нашей Газеты". Решение было принято по просьбам пользователей сайта.
Дальнейшие вопросы присылайте мне лично. Здесь будем удалять, как отклонение от темы статьи.
ПолиграфЪ Боярышников:
Кто дал такие указания вам?
Кто дал такие указания вам?
Такое указание дал модераторам я - Гафуров Тимур Эльфатович, главный редактор "Нашей Газеты". Решение было принято по просьбам пользователей сайта.
Дальнейшие вопросы присылайте мне лично. Здесь будем удалять, как отклонение от темы статьи.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 3724
Российская компания подала заявку на регистрацию товарного знака "Вкусно – и точка" в Казахстане
Отправлено: 17.01.23 - 11:39
Цитата:
Наверняка приживётся первое, потому что, потомучта, у нас и у них, хорошие специалисты по очковтирательствам.
юля елиссева:
Вкус очка или вкус толчка? Какое название приживётся в Казахстане?
Вкус очка или вкус толчка? Какое название приживётся в Казахстане?
Наверняка приживётся первое, потому что, потомучта, у нас и у них, хорошие специалисты по очковтирательствам.
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