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≡ Российская компания подала заявку на регистрацию товарного знака "Вкусно – и точка" в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45970
Российская компания подала заявку на регистрацию товарного знака "Вкусно – и точка" в Казахстане
Отправлено: 16.01.23 - 13:20
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В Казахстане рассматривают заявку российской компании "Система ПБО" на регистрацию товарного знака "Вкусно – и точка". Информацию подтвердили в Министерстве юстиции РК. Заявка находится на рассмотрении экспертной организации.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1069
Re: Российская компания подала заявку на регистрацию товарного...
Отправлено: 16.01.23 - 13:20
#1
Комментарий удален модератором.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21800
Re: Российская компания подала заявку на регистрацию товарного...
Отправлено: 16.01.23 - 13:57
#2
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Хм..
Почему нет?
Мне кажется на чувствах диванных Z-патриотов можно и нужно играть..
Денег у них полно, пусть клюют патриотическое..
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1069
Re: Российская компания подала заявку на регистрацию товарного...
Отправлено: 16.01.23 - 17:42
#3
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Уважаемая редакция! За что удалили мой комментарий?
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1069
Российская компания подала заявку на регистрацию товарного знака "Вкусно – и точка" в Казахстане
Отправлено: 16.01.23 - 17:44
#4
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Цитата:
111:
Хм.. Почему нет? Мне кажется на чувствах диванных Z-патриотов можно и нужно играть.. Денег у них полно, пусть клюют патриотическое..




Они сейчас выжидают и смотрят реакцию...Свой рынок нельзя отдавать!

[Исправлено: Домовенок, 16.01.2023 - 19:05]
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1524
Российская компания подала заявку на регистрацию товарного знака "Вкусно – и точка" в Казахстане
Отправлено: 16.01.23 - 21:23
#5
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Уважаемая редакция! За что удалили мой комментарий?

Нарушение п. 2.2.1.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
648
Российская компания подала заявку на регистрацию товарного знака "Вкусно – и точка" в Казахстане
Отправлено: 16.01.23 - 21:39
#6
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Только глупцы в котлеты политику замешивают.
Или котлеты на политике. :-)
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1069
Re: Российская компания подала заявку на регистрацию товарного...
Отправлено: 16.01.23 - 23:25
#7
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Нарушение п. 2.2.1.

А кто вам давал право мой комментарии корректировать и исправлять и преподносить читателям в выгодном для вас свете ?
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1524
Российская компания подала заявку на регистрацию товарного знака "Вкусно – и точка" в Казахстане
Отправлено: 17.01.23 - 10:09
#8
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
А кто вам давал право мой комментарии корректировать и исправлять и преподносить читателям в выгодном для вас свете ?

Модераторам дано указание - по возможности не удалять комментарии с нарушениями правил, а корректировать их. Чтобы не прерывать дискуссию.
Если вас такой подход не устраивает, ваши комментарии с нарушениями будем сразу удалять.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2920
Re: Российская компания подала заявку на регистрацию товарного...
Отправлено: 17.01.23 - 10:29
#9
Комментарий удален модератором.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1069
Re: Российская компания подала заявку на регистрацию товарного...
Отправлено: 17.01.23 - 10:57
#10
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Модераторам дано указание


Кто дал такие указания вам? Ф.И.О. в студию!
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1524
Российская компания подала заявку на регистрацию товарного знака "Вкусно – и точка" в Казахстане
Отправлено: 17.01.23 - 11:35
#11
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Кто дал такие указания вам?

Такое указание дал модераторам я - Гафуров Тимур Эльфатович, главный редактор "Нашей Газеты". Решение было принято по просьбам пользователей сайта.
Дальнейшие вопросы присылайте мне лично. Здесь будем удалять, как отклонение от темы статьи.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3724
Российская компания подала заявку на регистрацию товарного знака "Вкусно – и точка" в Казахстане
Отправлено: 17.01.23 - 11:39
#12
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Цитата:
юля елиссева:
Вкус очка или вкус толчка? Какое название приживётся в Казахстане?


Наверняка приживётся первое, потому что, потомучта, у нас и у них, хорошие специалисты по очковтирательствам.
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