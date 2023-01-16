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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 675 из 675«1...673674675
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Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21800
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.01.23 - 08:43
#10111
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Ну вот, немного усилий, и железяка к следующему году готова..
Не знаю, на сколько ее хватит, если елку каждый раз будем подкармливать водой..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21800
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.01.23 - 09:01
#10112
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Такой вот флешмоб



Чем то напомнило наших местных Z-патриотов..
Ведь их зовут больше форумы, где можно говорить об этом, сидя на диване .
Или же лежа, кому как..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21800
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.01.23 - 09:07
#10113
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Панцирь гаубица.
Неплохие снаряды, против бронемашин..
Этот ДФ вообще из двух противотанковых состоит..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21800
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.01.23 - 09:09
#10114
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Вторая группа снарядов уже не из Германии, а из Нидерландов, осколочно фугасный, дальность полета до 30ти км..
Неплохой вариант..
Неплохая немецкая гаубица

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21800
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.01.23 - 09:32
#10115
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Счастливая семья..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21800
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.01.23 - 09:33
#10116
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А это дом после удара бандитов, которым нет прощения..

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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3724
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.01.23 - 11:07
#10117
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Цитата:
111:
Такой вот флешмоб

Чем то напомнило наших местных Z-патриотов.. Ведь их зовут больше форумы, где можно говорить об этом, сидя на диване . Или же лежа, кому как..


Нормальная мать, наверное никогда не пошлёт своего сына мородерит, грабить и.т.д. соседа.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21800
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.01.23 - 14:03
#10118
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Цитата:
Kairat stayer:
Нормальная мать,

Там уже все попуталось..
Совсем не понимаю.
Матери погибших сыновей благодарят за это Путина..
Как увидел это, плеваться захотелось, отключил..





[Исправлено: 111, 16.01.2023 - 14:04]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3724
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.01.23 - 16:29
#10119
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Цитата:
111:
Там уже все попуталось.. Совсем не понимаю


Возможно здравый рассудок покинул большинство. На мой взгляд, в видеосюжете, одна женщина адекватная. У которой телевизор сутками работает. Говорит муж погиб, но сына не отдам.

Как говорится, ум в голове, а разум в сердце. Ума вроде палата, а всё-таки разума маловато
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3724
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.01.23 - 16:57
#10120
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Цитата:
111:
Матери погибших сыновей благодарят за это Путина.. Как увидел это, плеваться захотелось, отключил..


Посмотрим, возможно война, как прогнозируют различные эксперты затянется. Ресурсы нужны будут, а они не безграничны. Простой народ будет все расхлёбывать, беднеть, нищать, страдать и гибнуть.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21800
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.01.23 - 19:50
#10121
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Цитата:
Kairat stayer:
Посмотрим, возможно война, как прогнозируют различные эксперты затянется.

Это нас спасет, если они друг друга так сказать будут лет 10 национализировать..
Ойропа не истощится, а Россия нам сильная не нужна.
В выигрыше остаемся мы..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7115
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.01.23 - 22:23
#10122
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Цитата:
111:
В выигрыше остаемся мы..

---Не говори гоп , пока не перепрыгнул
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Филипп Филиппович
§ Филипп Филиппович
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
191
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.01.23 - 23:36
#10123
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Цитата:
111:
Такой вот флешмоб

Цитата:
Kairat stayer:
Возможно здравый рассудок

По заявлению ваших украинских братьев, это скоро будет звучать из каждой юрты! Эта, кстати та же юрта незалежности. Из страны, где нет национализма и русофобии

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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3724
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.01.23 - 10:31
#10124
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Цитата:
111:
Это нас спасет, если они друг друга так сказать будут лет 10 национализировать..
Ойропа не истощится, а Россия нам сильная не нужна. В выигрыше остаемся мы..


Ресурсов у США и Европы в разы больше. Шантажы, гопничества, уничтожение мирных жителей и инфраструктуры, всякие ультиматумы со стороны великих россиян, не дали положительных результатов. Вместе с тем, последние по ящику непрерывно говорят, что кругом враги, во всех бедах виноваты проклятые США и Запад. Будем наблюдать, как сторонние наблюдатели. Выше отмечал:

Цитата:
Kairat stayer:
Возможно здравый рассудок покинул большинство...


Цитата:
Kairat stayer:
Посмотрим, возможно война, как прогнозируют различные эксперты затянется. Ресурсы нужны будут, а они не безграничны. Простой народ будет все расхлёбывать, беднеть, нищать, страдать и гибнуть.
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3724
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.01.23 - 10:41
#10125
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Цитата:
Филипп Филиппович:
По заявлению ваших украинских братьев, это скоро будет звучать из каждой юрты! Эта, кстати та же юрта незалежности. Из страны, где нет национализма и русофобии


Юрта-непокорности называется. В Киеве на днях 16 крылую развернули, ранее в Буче поменьше. Ничего негативного, в том, что в юртах простых граждан угощают пловом, чаем и баурсаками нет. Также, отправляли и отправляют трансформаторы, гуманитарную помощь. Украинцы вместе с цивилизованным миром защищают свои земли, семьи. Враг хочет лишить их государственности, культуры и языка.

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