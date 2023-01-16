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Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.01.23 - 08:43
Ну вот, немного усилий, и железяка к следующему году готова..
Не знаю, на сколько ее хватит, если елку каждый раз будем подкармливать водой..
Не знаю, на сколько ее хватит, если елку каждый раз будем подкармливать водой..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.01.23 - 09:01
Такой вот флешмоб
Чем то напомнило наших местных Z-патриотов..
Ведь их зовут больше форумы, где можно говорить об этом, сидя на диване .
Или же лежа, кому как..
Чем то напомнило наших местных Z-патриотов..
Ведь их зовут больше форумы, где можно говорить об этом, сидя на диване .
Или же лежа, кому как..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.01.23 - 09:07
Панцирь гаубица.
Неплохие снаряды, против бронемашин..
Этот ДФ вообще из двух противотанковых состоит..
Неплохие снаряды, против бронемашин..
Этот ДФ вообще из двух противотанковых состоит..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.01.23 - 09:09
Вторая группа снарядов уже не из Германии, а из Нидерландов, осколочно фугасный, дальность полета до 30ти км..
Неплохой вариант..
Неплохая немецкая гаубица
Неплохой вариант..
Неплохая немецкая гаубица
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.01.23 - 09:32
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.01.23 - 09:33
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.01.23 - 11:07
Цитата:
Нормальная мать, наверное никогда не пошлёт своего сына мородерит, грабить и.т.д. соседа.
111:
Такой вот флешмоб
Чем то напомнило наших местных Z-патриотов.. Ведь их зовут больше форумы, где можно говорить об этом, сидя на диване . Или же лежа, кому как..
Такой вот флешмоб
Чем то напомнило наших местных Z-патриотов.. Ведь их зовут больше форумы, где можно говорить об этом, сидя на диване . Или же лежа, кому как..
Нормальная мать, наверное никогда не пошлёт своего сына мородерит, грабить и.т.д. соседа.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.01.23 - 14:03
Цитата:
Там уже все попуталось..
Совсем не понимаю.
Матери погибших сыновей благодарят за это Путина..
Как увидел это, плеваться захотелось, отключил..
[Исправлено: 111, 16.01.2023 - 14:04]
Kairat stayer:
Нормальная мать,
Нормальная мать,
Там уже все попуталось..
Совсем не понимаю.
Матери погибших сыновей благодарят за это Путина..
Как увидел это, плеваться захотелось, отключил..
[Исправлено: 111, 16.01.2023 - 14:04]
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.01.23 - 16:29
Цитата:
Возможно здравый рассудок покинул большинство. На мой взгляд, в видеосюжете, одна женщина адекватная. У которой телевизор сутками работает. Говорит муж погиб, но сына не отдам.
Как говорится, ум в голове, а разум в сердце. Ума вроде палата, а всё-таки разума маловато
111:
Там уже все попуталось.. Совсем не понимаю
Там уже все попуталось.. Совсем не понимаю
Возможно здравый рассудок покинул большинство. На мой взгляд, в видеосюжете, одна женщина адекватная. У которой телевизор сутками работает. Говорит муж погиб, но сына не отдам.
Как говорится, ум в голове, а разум в сердце. Ума вроде палата, а всё-таки разума маловато
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.01.23 - 16:57
Цитата:
Посмотрим, возможно война, как прогнозируют различные эксперты затянется. Ресурсы нужны будут, а они не безграничны. Простой народ будет все расхлёбывать, беднеть, нищать, страдать и гибнуть.
111:
Матери погибших сыновей благодарят за это Путина.. Как увидел это, плеваться захотелось, отключил..
Матери погибших сыновей благодарят за это Путина.. Как увидел это, плеваться захотелось, отключил..
Посмотрим, возможно война, как прогнозируют различные эксперты затянется. Ресурсы нужны будут, а они не безграничны. Простой народ будет все расхлёбывать, беднеть, нищать, страдать и гибнуть.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.01.23 - 19:50
Цитата:
Это нас спасет, если они друг друга так сказать будут лет 10 национализировать..
Ойропа не истощится, а Россия нам сильная не нужна.
В выигрыше остаемся мы..
Kairat stayer:
Посмотрим, возможно война, как прогнозируют различные эксперты затянется.
Посмотрим, возможно война, как прогнозируют различные эксперты затянется.
Это нас спасет, если они друг друга так сказать будут лет 10 национализировать..
Ойропа не истощится, а Россия нам сильная не нужна.
В выигрыше остаемся мы..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 7115
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.01.23 - 22:23
Цитата:
---Не говори гоп , пока не перепрыгнул
111:
В выигрыше остаемся мы..
В выигрыше остаемся мы..
---Не говори гоп , пока не перепрыгнул
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.12.22
- Сообщений:
- 191
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.01.23 - 23:36
Цитата:
Цитата:
По заявлению ваших украинских братьев, это скоро будет звучать из каждой юрты! Эта, кстати та же юрта незалежности. Из страны, где нет национализма и русофобии
111:
Такой вот флешмоб
Такой вот флешмоб
Цитата:
Kairat stayer:
Возможно здравый рассудок
Возможно здравый рассудок
По заявлению ваших украинских братьев, это скоро будет звучать из каждой юрты! Эта, кстати та же юрта незалежности. Из страны, где нет национализма и русофобии
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.01.23 - 10:31
Цитата:
Ресурсов у США и Европы в разы больше. Шантажы, гопничества, уничтожение мирных жителей и инфраструктуры, всякие ультиматумы со стороны великих россиян, не дали положительных результатов. Вместе с тем, последние по ящику непрерывно говорят, что кругом враги, во всех бедах виноваты проклятые США и Запад. Будем наблюдать, как сторонние наблюдатели. Выше отмечал:
Цитата:
Цитата:
111:
Это нас спасет, если они друг друга так сказать будут лет 10 национализировать..
Ойропа не истощится, а Россия нам сильная не нужна. В выигрыше остаемся мы..
Это нас спасет, если они друг друга так сказать будут лет 10 национализировать..
Ойропа не истощится, а Россия нам сильная не нужна. В выигрыше остаемся мы..
Ресурсов у США и Европы в разы больше. Шантажы, гопничества, уничтожение мирных жителей и инфраструктуры, всякие ультиматумы со стороны великих россиян, не дали положительных результатов. Вместе с тем, последние по ящику непрерывно говорят, что кругом враги, во всех бедах виноваты проклятые США и Запад. Будем наблюдать, как сторонние наблюдатели. Выше отмечал:
Цитата:
Kairat stayer:
Возможно здравый рассудок покинул большинство...
Возможно здравый рассудок покинул большинство...
Цитата:
Kairat stayer:
Посмотрим, возможно война, как прогнозируют различные эксперты затянется. Ресурсы нужны будут, а они не безграничны. Простой народ будет все расхлёбывать, беднеть, нищать, страдать и гибнуть.
Посмотрим, возможно война, как прогнозируют различные эксперты затянется. Ресурсы нужны будут, а они не безграничны. Простой народ будет все расхлёбывать, беднеть, нищать, страдать и гибнуть.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.01.23 - 10:41
Цитата:
Юрта-непокорности называется. В Киеве на днях 16 крылую развернули, ранее в Буче поменьше. Ничего негативного, в том, что в юртах простых граждан угощают пловом, чаем и баурсаками нет. Также, отправляли и отправляют трансформаторы, гуманитарную помощь. Украинцы вместе с цивилизованным миром защищают свои земли, семьи. Враг хочет лишить их государственности, культуры и языка.
Филипп Филиппович:
По заявлению ваших украинских братьев, это скоро будет звучать из каждой юрты! Эта, кстати та же юрта незалежности. Из страны, где нет национализма и русофобии
По заявлению ваших украинских братьев, это скоро будет звучать из каждой юрты! Эта, кстати та же юрта незалежности. Из страны, где нет национализма и русофобии
Юрта-непокорности называется. В Киеве на днях 16 крылую развернули, ранее в Буче поменьше. Ничего негативного, в том, что в юртах простых граждан угощают пловом, чаем и баурсаками нет. Также, отправляли и отправляют трансформаторы, гуманитарную помощь. Украинцы вместе с цивилизованным миром защищают свои земли, семьи. Враг хочет лишить их государственности, культуры и языка.
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