Отправлено: - 10:31

111:

Это нас спасет, если они друг друга так сказать будут лет 10 национализировать..

Ойропа не истощится, а Россия нам сильная не нужна. В выигрыше остаемся мы..

Kairat stayer:

Возможно здравый рассудок покинул большинство...

Kairat stayer:

Посмотрим, возможно война, как прогнозируют различные эксперты затянется. Ресурсы нужны будут, а они не безграничны. Простой народ будет все расхлёбывать, беднеть, нищать, страдать и гибнуть.

Цитата:Ресурсов у США и Европы в разы больше. Шантажы, гопничества, уничтожение мирных жителей и инфраструктуры, всякие ультиматумы со стороны великих россиян, не дали положительных результатов. Вместе с тем, последние по ящику непрерывно говорят, что кругом враги, во всех бедах виноваты проклятые США и Запад. Будем наблюдать, как сторонние наблюдатели. Выше отмечал:Цитата:Цитата: