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≡ Телевидение и радио в Казахстане отключат на 14 часов
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45970
Телевидение и радио в Казахстане отключат на 14 часов
Отправлено: 17.01.23 - 10:27
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18 января большую часть суток в Казахстане не будет работать телевидение и радио. На вещательных станциях будут проводить плановые профилактические работы.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2920
Re: Телевидение и радио в Казахстане отключат на 14 часов
Отправлено: 17.01.23 - 10:27
#1
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их кто-то смотрит? может и не стоит включать?
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