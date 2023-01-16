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≡ Очередного диванного аналитика развели на откровения
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45969
Очередного диванного аналитика развели на откровения
Отправлено: 16.01.23 - 19:11
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На ватцап многих рудничан пришло эти два видео: симпатичная барышня настойчиво задаёт вопросы новоиспеченному блогеру, а тот откровенно отвечает. И среди его размышлений - чтобы скорей дядя Вова забрал к себе, и за это он даже готов воевать.
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Филипп Филиппович
§ Филипп Филиппович
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
191
Очередного диванного аналитика развели на откровения
Отправлено: 16.01.23 - 23:48
#15
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Цитата:
abaika95:
цель у них чтобы казахи возненавидлили русских в стране

Абайку подменили?
Требую вернуть старого)
Цитата:
abaika95:
иначе у нас наступит ночь длинных ножей

Это вы на февраль 20-го намекаете?)

[Исправлено: Филипп Филиппович, 17.01.2023 - 00:04]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1311
Очередного диванного аналитика развели на откровения
Отправлено: 17.01.23 - 00:14
#16
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Цитата:
Филипп Филиппович:
Я вас не узнаю, в гриме?

Это не грим, это такая светоч общества. :lol:
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Филипп Филиппович
§ Филипп Филиппович
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
191
Очередного диванного аналитика развели на откровения
Отправлено: 17.01.23 - 01:00
#17
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Цитата:
Эл-починно:
это такая светоч общества

Главы семейств.
Отцы своих детей и пример для подражания.
Наконец, уважаемые бизнесмены.
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