Re: Очередного диванного аналитика развели на откровения

Отправлено: - 20:45

да конечно хорошо что они сепаров вылавливают но надо ли нам знать их? их тут как вшей как блох на сером волке

украинские агенты ципсо явно же работают не для того чтобы помочь нашему кнб

что делают украинцы путем таких не хитрых провокаций?

вычисляют сепаров? нееет это уже побочный эффект

главная их цель стравить друг на друга радикалов и посееть сомнение у обывателей

что то я не видел чтобы такие провокации велись в прибалтике или молдавии

чисто на казахстан работают какието косноязычные паны васили, норвежские кавказцы и вот теперь эта бабенка

цель у них чтобы казахи возненавидлили русских в стране

для этого они упорно ищут каких то алкашей у нас и разводят на пьяный базар или берут на слабо

адекватный человек 1) не будет сидеть в чат рулетке 2) обсуждать с какимто проходимцем политику 3) сидеть в чат рулетке

и еще одно

мы же не знаем со сколькими из Казахстана русскими они поговорили до этого

может через них человек 500 прошло и вот только этот алкаш попался на гнилой язык

вот это и должно быть показателем но нет, статистику эти провокаторы не выставляют

им только скандальные случаи нужны, аж слюнки текут

отдельно возмущают случаи по тому как быстро этих алкашей находят

че это за летучие отряды молодогвардейцев которые бегают среди ночи по городу в поисках этих болтунов?

а полиция не хочет у них узнать мотивы прихода в дома к людям? а кнб не хочет заинтересоваться что это вообще за бычки по наводке из украины тут шерстят?

я бы на месте отдела контрразведки очень и очень бы поинтересовался о их биографии

а то мало ли