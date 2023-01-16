Отправлено: - 11:07

111:

Такой вот флешмоб



Чем то напомнило наших местных Z-патриотов.. Ведь их зовут больше форумы, где можно говорить об этом, сидя на диване . Или же лежа, кому как..

Цитата:Нормальная мать, наверное никогда не пошлёт своего сына мородерит, грабить и.т.д. соседа.