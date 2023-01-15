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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25635
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 15.01.23 - 19:00
#8161
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Умер Вахтанг Кикабидзе... :-(
Профайл
s
§ saba
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1112
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 15.01.23 - 19:31
#8162
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Мир праху его! Очень жаль. Да и Инна Чурикова была глыбой, тоже очень жаль.
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7115
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 16.01.23 - 22:33
#8163
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Цитата:
drakon:
Умер Вахтанг Кикабидзе.

Цитата:
saba:
Да и Инна Чурикова была глыбой, тоже очень жаль.


---тоже нет с нами
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