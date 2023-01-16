Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Очередного диванного аналитика развели на откровения
Очередного диванного аналитика развели на откровения
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45969
Очередного диванного аналитика развели на откровения
Отправлено: 16.01.23 - 19:11
На ватцап многих рудничан пришло эти два видео: симпатичная барышня настойчиво задаёт вопросы новоиспеченному блогеру, а тот откровенно отвечает. И среди его размышлений - чтобы скорей дядя Вова забрал к себе, и за это он даже готов воевать.
Читать новость
Читать новость
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 18774
Re: Очередного диванного аналитика развели на откровения
Отправлено: 16.01.23 - 19:11
провокационная статья взброшена
с рассылок помоечного вацапа.
цель какая?
с рассылок помоечного вацапа.
цель какая?
Re: Очередного диванного аналитика развели на откровения
Отправлено: 16.01.23 - 19:45
По моему они неправильно сделали, надо было жестко и мощно..
А со Ждунами никак иначе.
А со Ждунами никак иначе.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 990
Очередного диванного аналитика развели на откровения
Отправлено: 16.01.23 - 19:48
Цитата:
ну вот же, стоодиннадцатому пища для 15 страниц
alex_60:
цель какая?
цель какая?
ну вот же, стоодиннадцатому пища для 15 страниц
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3649
Очередного диванного аналитика развели на откровения
Отправлено: 16.01.23 - 19:49
Там этот полуграмотный и косноязычный Митрофанушка, утверждает что Костанайская область - это русские территории и поскорей бы дядя Вова забрал эти территории; - если покопаться в юриспруденции - насчёт этого вроде и статья подходящая есть.
Считаю действия визитёров правильными - лишнего они не требовали: - потребовали взять свои слова обратно и извиниться на камеру - наверное этого дурачка от побоев спасло присутствие матери, хотя в той же России - его избили бы в обязательном порядке и с синяками заставили бы извиняться на камеру.
[Исправлено: ACROS, 16.01.2023 - 20:26]
Считаю действия визитёров правильными - лишнего они не требовали: - потребовали взять свои слова обратно и извиниться на камеру - наверное этого дурачка от побоев спасло присутствие матери, хотя в той же России - его избили бы в обязательном порядке и с синяками заставили бы извиняться на камеру.
[Исправлено: ACROS, 16.01.2023 - 20:26]
Очередного диванного аналитика развели на откровения
Отправлено: 16.01.23 - 19:57
Нищета..
Этот бомжара по жизни тоже ничего не может, живет на шее матери, бухает и наверное так же не знает, что такое стиральная автоматическая машинка..
Такие вот эти Ждуны и Z-патриоты..
Ну и матери, которые учат, что казахстанцы для них чуждый народ..
Большинство воспитывают они таких, потому что ищут в своей нищете виноватых, и они виновны как говорится в этом в большей степени..
Тем более семья неблагополучная, а потому неблагонадежная..
Этот бомжара по жизни тоже ничего не может, живет на шее матери, бухает и наверное так же не знает, что такое стиральная автоматическая машинка..
Такие вот эти Ждуны и Z-патриоты..
Ну и матери, которые учат, что казахстанцы для них чуждый народ..
Большинство воспитывают они таких, потому что ищут в своей нищете виноватых, и они виновны как говорится в этом в большей степени..
Тем более семья неблагополучная, а потому неблагонадежная..
Очередного диванного аналитика развели на откровения
Отправлено: 16.01.23 - 20:00
Цитата:
Мы тут на форуме для чего?
Да, для написания комментариев.
Чем больше, тем лучше.
А иначе зачем мы тут?
Говорим по теме, не ругаемся, говорим, поддерживаем ли мы вторжение, или нет.
Ничего личного..
electro:
ну вот же, стоодиннадцатому пища для 15 страниц
ну вот же, стоодиннадцатому пища для 15 страниц
Мы тут на форуме для чего?
Да, для написания комментариев.
Чем больше, тем лучше.
А иначе зачем мы тут?
Говорим по теме, не ругаемся, говорим, поддерживаем ли мы вторжение, или нет.
Ничего личного..
Очередного диванного аналитика развели на откровения
Отправлено: 16.01.23 - 20:40
В первом ролике провокаторша из "незалежной" и безграмотный косноязычный дебил.
А второго ролика в природе быть не должно. Самосудом попахивает.
Такими вопросами органы соответствующие должны заниматься, а не эти "добровольцы-энтузиасты".
Максимум, что они имеют право сделать - написать заявление в полицию.
А второго ролика в природе быть не должно. Самосудом попахивает.
Такими вопросами органы соответствующие должны заниматься, а не эти "добровольцы-энтузиасты".
Максимум, что они имеют право сделать - написать заявление в полицию.
Re: Очередного диванного аналитика развели на откровения
Отправлено: 16.01.23 - 20:45
да конечно хорошо что они сепаров вылавливают но надо ли нам знать их? их тут как вшей как блох на сером волке
украинские агенты ципсо явно же работают не для того чтобы помочь нашему кнб
что делают украинцы путем таких не хитрых провокаций?
вычисляют сепаров? нееет это уже побочный эффект
главная их цель стравить друг на друга радикалов и посееть сомнение у обывателей
что то я не видел чтобы такие провокации велись в прибалтике или молдавии
чисто на казахстан работают какието косноязычные паны васили, норвежские кавказцы и вот теперь эта бабенка
цель у них чтобы казахи возненавидлили русских в стране
для этого они упорно ищут каких то алкашей у нас и разводят на пьяный базар или берут на слабо
адекватный человек 1) не будет сидеть в чат рулетке 2) обсуждать с какимто проходимцем политику 3) сидеть в чат рулетке
и еще одно
мы же не знаем со сколькими из Казахстана русскими они поговорили до этого
может через них человек 500 прошло и вот только этот алкаш попался на гнилой язык
вот это и должно быть показателем но нет, статистику эти провокаторы не выставляют
им только скандальные случаи нужны, аж слюнки текут
отдельно возмущают случаи по тому как быстро этих алкашей находят
че это за летучие отряды молодогвардейцев которые бегают среди ночи по городу в поисках этих болтунов?
а полиция не хочет у них узнать мотивы прихода в дома к людям? а кнб не хочет заинтересоваться что это вообще за бычки по наводке из украины тут шерстят?
я бы на месте отдела контрразведки очень и очень бы поинтересовался о их биографии
а то мало ли
украинские агенты ципсо явно же работают не для того чтобы помочь нашему кнб
что делают украинцы путем таких не хитрых провокаций?
вычисляют сепаров? нееет это уже побочный эффект
главная их цель стравить друг на друга радикалов и посееть сомнение у обывателей
что то я не видел чтобы такие провокации велись в прибалтике или молдавии
чисто на казахстан работают какието косноязычные паны васили, норвежские кавказцы и вот теперь эта бабенка
цель у них чтобы казахи возненавидлили русских в стране
для этого они упорно ищут каких то алкашей у нас и разводят на пьяный базар или берут на слабо
адекватный человек 1) не будет сидеть в чат рулетке 2) обсуждать с какимто проходимцем политику 3) сидеть в чат рулетке
и еще одно
мы же не знаем со сколькими из Казахстана русскими они поговорили до этого
может через них человек 500 прошло и вот только этот алкаш попался на гнилой язык
вот это и должно быть показателем но нет, статистику эти провокаторы не выставляют
им только скандальные случаи нужны, аж слюнки текут
отдельно возмущают случаи по тому как быстро этих алкашей находят
че это за летучие отряды молодогвардейцев которые бегают среди ночи по городу в поисках этих болтунов?
а полиция не хочет у них узнать мотивы прихода в дома к людям? а кнб не хочет заинтересоваться что это вообще за бычки по наводке из украины тут шерстят?
я бы на месте отдела контрразведки очень и очень бы поинтересовался о их биографии
а то мало ли
Re: Очередного диванного аналитика развели на откровения
Отправлено: 16.01.23 - 20:47
Цитата:
но мы не в россии и не в украине
у нас должны быть иные методы без подключения как их то дружинников-молодчиков
иначе у нас наступит ночь длинных ножей и 37 год одновременно как в той же россии где с предателями кувалдой какието зеки разбираются
ACROS:
той же России - его избили бы в обязательном порядке и с синяками заставили бы извиняться на камеру.
той же России - его избили бы в обязательном порядке и с синяками заставили бы извиняться на камеру.
но мы не в россии и не в украине
у нас должны быть иные методы без подключения как их то дружинников-молодчиков
иначе у нас наступит ночь длинных ножей и 37 год одновременно как в той же россии где с предателями кувалдой какието зеки разбираются
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3649
Re: Очередного диванного аналитика развели на откровения
Отправлено: 16.01.23 - 21:05
Цитата:
Рамзан Ахмадович, почему то не пишет заяву в милицию - а сразу заставляет шайтанов с синяками извиняться на камеру и на всю страну.
Skeptic:
написать заявление в полицию.
написать заявление в полицию.
Рамзан Ахмадович, почему то не пишет заяву в милицию - а сразу заставляет шайтанов с синяками извиняться на камеру и на всю страну.
Очередного диванного аналитика развели на откровения
Отправлено: 16.01.23 - 21:41
Цитата:
Дурной пример.
ACROS:
Дурной пример.
Re: Очередного диванного аналитика развели на откровения
Отправлено: 16.01.23 - 22:20
---Дебилы что - то говорят ,, и все уши развесили . Кто он такой ?? Это его личное мнение .
Re: Очередного диванного аналитика развели на откровения
Отправлено: 16.01.23 - 22:37
Цитата:
---Чтобы некоторым дурку гнать .
111:
А иначе зачем мы тут?
А иначе зачем мы тут?
---Чтобы некоторым дурку гнать .
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 225, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 225
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать