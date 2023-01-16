"Ворох предположений" - Приговор по делу о поджоге аулиекольского леса вызвал недоумение у общественника
Отправлено: 16.01.23 - 13:44
Судя про материалам дела, виноват в лесной катастрофе одни тракторист. По мнению руководителя ОО "Центр защиты прав потребителей г. Рудный" Николая ГИНЬЯТОВА, приговор вызывает сомнения. Читайте новость>>
Да бывает так. Спрашивают, кто подпишется, дают допустим миллион, десять миллионов или ящик водки образно говоря, не важно, человек идет, главное чтоб галочка была, что нашли, наказали.. Срок само собой сказка. Особенно тут. Все довольны. И срубают миллиарды.. По моему это везде и всегда было так..
Когда двигался в пределах кварталов №№ 30-31 Басаманского лесничества, из выхлопной трубы вылетел сноп искр, что и привело к возгоранию. В тот день температура воздуха была +38ºС, дул сильный переменчивый ветер. Начался пожар, охвативший территорию КГУ «Басаманское учреждение лесного хозяйства», КГУ «Семиозерное учреждение лесного хозяйства». На пути огня находились села Аманкарагай и Озерное. В результате пожара особо крупный ущерб причинен государству, физическим и юридическим лицам.
кто-нибудь может подтвердить что возгорание случилось именно из за снопа искр летевших из трубы? свидетель есть который четко видел что вот едет трактор чух-чух-чух у него из трубы валит огонь и искры падая на траву сразу полыхают? а всех опросили жителей деревни никто из них не видел курящих людей в этот день? мало ли вот шел мужик курил,выкинул окурок от ветра его унесло по степи а тогда стояла жаркая и ветренная погода от чего окурок начал полыхать вот вам и пожар еще момент в тот день нигде дети с лупой не игрались? суду это точно известно? ну мало ли выжигали что-нибудь или муравейники жгли попку муравью подпалили а раз стояла сухая и ветренная погода муравья унесло в траву и он там попкой поджег весь лес а в этот момент трактор едет со снопом искр из трубы вот муравей и подставил мужика на тракторе бывает и такое
Ну слава богу справедливость восторжествовала.Только я не пойму зачем всё это,все всё понимают, даже если он виноват, не он так другой сделал бы что нибудь подобное, там всё должно было так случиться, судя по техническому и финансовому состоянию лесхоза. Поставили галочку, отчитались перед вышестоящим, что это очковтирательство?
Всё "по понятиям". Договорились с трактористом, что сделают из него стрелочника. А за то, что он возьмёт на себя всю вину, пообещали ему самое минимальное "наказание" из возможных. В крайнем случае - красивую жизнь на зоне. Он согласился. Спектакль закончен. Занавес. Можно расходиться.
Да здравствует самый гуманный, самый справедливый суд на свете !!! Ура, товарищи!!! Миллиарды сгорели- 35 000 тенге .
Как бывший инженер по ТБ и ОТ ( сразу после института совмещал должность- зав.МТМ и по ТБ): - могу утверждать ( примерная ситуация с совхозным сенокосом) виноват организатор работ, то есть тот кто нанял его: - лесозаготовитель Есмагамбетов, это же его участок леса: - он должен был провести инструктаж на новом рабочем месте по ТБ, ОТ и противопожарной безопасности под запись в своём рабочем журнале и осмотреть технику на предмет пожарной безопасности, выдать кошму, лопату, огнетушитель и искро или пламягаситель и не просто выдать, а заставить установить её на глушитель трактора и только после этого допустить трактор к работе. Скорее всего: - бухие ехали. Единственное кто выгодоприобретатель, в данной ситуации - собственники новых домов.
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