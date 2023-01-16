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Когда двигался в пределах кварталов №№ 30-31 Басаманского лесничества, из выхлопной трубы вылетел сноп искр, что и привело к возгоранию. В тот день температура воздуха была +38ºС, дул сильный переменчивый ветер. Начался пожар, охвативший территорию КГУ «Басаманское учреждение лесного хозяйства», КГУ «Семиозерное учреждение лесного хозяйства». На пути огня находились села Аманкарагай и Озерное. В результате пожара особо крупный ущерб причинен государству, физическим и юридическим лицам.

Цитата:кто-нибудь может подтвердить что возгорание случилось именно из за снопа искр летевших из трубы? свидетель есть который четко видел что вот едет трактор чух-чух-чух у него из трубы валит огонь и искры падая на траву сразу полыхают?а всех опросили жителей деревни никто из них не видел курящих людей в этот день?мало ли вот шел мужик курил,выкинул окурок от ветра его унесло по степи а тогда стояла жаркая и ветренная погода от чего окурок начал полыхать вот вам и пожареще моментв тот день нигде дети с лупой не игрались? суду это точно известно? ну мало ли выжигали что-нибудь или муравейники жглипопку муравью подпалили а раз стояла сухая и ветренная погода муравья унесло в траву и он там попкой поджег весь леса в этот момент трактор едет со снопом искр из трубывот муравей и подставил мужика на тракторебывает и такое