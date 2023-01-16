Отправлено: - 17:44

111:

Хм.. Почему нет? Мне кажется на чувствах диванных Z-патриотов можно и нужно играть.. Денег у них полно, пусть клюют патриотическое..

[Исправлено: Домовенок, 16.01.2023 - 19:05]

Цитата:Они сейчас выжидают и смотрят реакцию...Свой рынок нельзя отдавать!