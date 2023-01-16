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≡ Российская компания подала заявку на регистрацию товарного знака "Вкусно – и точка" в Казахстане
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45969
Российская компания подала заявку на регистрацию товарного знака "Вкусно – и точка" в Казахстане
Отправлено: 16.01.23 - 13:20
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В Казахстане рассматривают заявку российской компании "Система ПБО" на регистрацию товарного знака "Вкусно – и точка". Информацию подтвердили в Министерстве юстиции РК. Заявка находится на рассмотрении экспертной организации.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1067
Re: Российская компания подала заявку на регистрацию товарного...
Отправлено: 16.01.23 - 13:20
#1
Комментарий удален модератором.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21800
Re: Российская компания подала заявку на регистрацию товарного...
Отправлено: 16.01.23 - 13:57
#2
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Хм..
Почему нет?
Мне кажется на чувствах диванных Z-патриотов можно и нужно играть..
Денег у них полно, пусть клюют патриотическое..
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1067
Re: Российская компания подала заявку на регистрацию товарного...
Отправлено: 16.01.23 - 17:42
#3
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Уважаемая редакция! За что удалили мой комментарий?
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1067
Российская компания подала заявку на регистрацию товарного знака "Вкусно – и точка" в Казахстане
Отправлено: 16.01.23 - 17:44
#4
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Цитата:
111:
Хм.. Почему нет? Мне кажется на чувствах диванных Z-патриотов можно и нужно играть.. Денег у них полно, пусть клюют патриотическое..




Они сейчас выжидают и смотрят реакцию...Свой рынок нельзя отдавать!

[Исправлено: Домовенок, 16.01.2023 - 19:05]
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1522
Российская компания подала заявку на регистрацию товарного знака "Вкусно – и точка" в Казахстане
Отправлено: 16.01.23 - 21:23
#5
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Уважаемая редакция! За что удалили мой комментарий?

Нарушение п. 2.2.1.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
648
Российская компания подала заявку на регистрацию товарного знака "Вкусно – и точка" в Казахстане
Отправлено: 16.01.23 - 21:39
#6
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Только глупцы в котлеты политику замешивают.
Или котлеты на политике. :-)
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