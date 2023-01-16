Очередного диванного аналитика развели на откровения

Отправлено: - 19:57

Нищета..

Этот бомжара по жизни тоже ничего не может, живет на шее матери, бухает и наверное так же не знает, что такое стиральная автоматическая машинка..

Такие вот эти Ждуны и Z-патриоты..

Ну и матери, которые учат, что казахстанцы для них чуждый народ..

Большинство воспитывают они таких, потому что ищут в своей нищете виноватых, и они виновны как говорится в этом в большей степени..

Тем более семья неблагополучная, а потому неблагонадежная..