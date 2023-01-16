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≡ Очередного диванного аналитика развели на откровения
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45969
Очередного диванного аналитика развели на откровения
Отправлено: 16.01.23 - 19:11
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На ватцап многих рудничан пришло эти два видео: симпатичная барышня настойчиво задаёт вопросы новоиспеченному блогеру, а тот откровенно отвечает. И среди его размышлений - чтобы скорей дядя Вова забрал к себе, и за это он даже готов воевать.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18774
Re: Очередного диванного аналитика развели на откровения
Отправлено: 16.01.23 - 19:11
#1
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провокационная статья взброшена
с рассылок помоечного вацапа.
цель какая?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21800
Re: Очередного диванного аналитика развели на откровения
Отправлено: 16.01.23 - 19:45
#2
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По моему они неправильно сделали, надо было жестко и мощно..
А со Ждунами никак иначе.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
990
Очередного диванного аналитика развели на откровения
Отправлено: 16.01.23 - 19:48
#3
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Цитата:
alex_60:
цель какая?

ну вот же, стоодиннадцатому пища для 15 страниц
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3646
Re: Очередного диванного аналитика развели на откровения
Отправлено: 16.01.23 - 19:49
#4
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Там этот полуграмотный и косноязычный Митрофанушка, утверждает что Костанайская область - это русские территории и поскорей бы дядя Вова забрал эти территории; - если покопаться в юриспруденции - насчёт этого вроде и статья подходящая есть.
Считаю действия визитёров правильными - лишнего они не требовали: - потребовали взять свои слова обратно и извиниться на камеру - наверное этого дурачка от побоев спасло присутствие матери.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21800
Очередного диванного аналитика развели на откровения
Отправлено: 16.01.23 - 19:57
#5
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Нищета..
Этот бомжара по жизни тоже ничего не может, живет на шее матери, бухает и наверное так же не знает, что такое стиральная автоматическая машинка..
Такие вот эти Ждуны и Z-патриоты..
Ну и матери, которые учат, что казахстанцы для них чуждый народ..
Большинство воспитывают они таких, потому что ищут в своей нищете виноватых, и они виновны как говорится в этом в большей степени..
Тем более семья неблагополучная, а потому неблагонадежная..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21800
Очередного диванного аналитика развели на откровения
Отправлено: 16.01.23 - 20:00
#6
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Цитата:
electro:
ну вот же, стоодиннадцатому пища для 15 страниц

Мы тут на форуме для чего?
Да, для написания комментариев.
Чем больше, тем лучше.
А иначе зачем мы тут?
Говорим по теме, не ругаемся, говорим, поддерживаем ли мы вторжение, или нет.
Ничего личного..
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