Отправлено: - 17:24

ACROS:

dvb: как там у вас Рация на бронепоезде: - я не про жратву: - про суд и права простого человека ( этот случай и случай с траурным венком).

Цитата:Да вот и я не про жратву. Безумно рад за ваше самое гуманное судопроизводство.А примеры свои привел только для того, чтобы показать, что в моих случаях в суд по подобным причинам обращаться как-то не довелось - авиакомпании сами четко выполнили свои обязательства, чего и Qazaq AIR желаю