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≡ Авиакомпанию оштрафовали на 612 тысяч из-за голодного пассажира
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45968
Авиакомпанию оштрафовали на 612 тысяч из-за голодного пассажира
Отправлено: 16.01.23 - 12:09
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В аэропорту ночью не покормили пассажира перенесённого рейса из-за того, что сотрудники авиакомпании не смогли найти еду. Сам инцидент с пассажиром случился еще в прошлом году, но в суде рассмотрели его недавно.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3645
Re: Авиакомпанию оштрафовали на 612 тысяч из-за голодного...
Отправлено: 16.01.23 - 17:06
#15
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Цитата:
dvb:
как там у вас


Рация на бронепоезде: - я не про жратву: - про суд и права простого человека ( этот случай и случай с траурным венком).
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3645
Re: Авиакомпанию оштрафовали на 612 тысяч из-за голодного...
Отправлено: 16.01.23 - 17:08
#16
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Цитата:
alex_60:
не напутали?


Пардон: Боингов. А, боингы разве не Локхил производит ??
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d
§ dvb
(Пользователи)
Регистрация:
01.08.14
Сообщений:
384
Авиакомпанию оштрафовали на 612 тысяч из-за голодного пассажира
Отправлено: 16.01.23 - 17:24
#17
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