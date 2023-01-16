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Авиакомпанию оштрафовали на 612 тысяч из-за голодного пассажира
Авиакомпанию оштрафовали на 612 тысяч из-за голодного пассажира
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45968
Авиакомпанию оштрафовали на 612 тысяч из-за голодного пассажира
Отправлено: 16.01.23 - 12:09
В аэропорту ночью не покормили пассажира перенесённого рейса из-за того, что сотрудники авиакомпании не смогли найти еду. Сам инцидент с пассажиром случился еще в прошлом году, но в суде рассмотрели его недавно.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 12410
Авиакомпанию оштрафовали на 612 тысяч из-за голодного пассажира
Отправлено: 16.01.23 - 12:09
Какой-то пассажир пошел непассажиристый!
Нет, чтоб выйти из этого пресловутого актюбинского аэропорта.
Там наверняка вокруг бродят бродячие собаки, кошки, крыски, низкокачественные бывшие акимы и всякие агенты талибана в чалмах как на форуме НГ.
Поймал бы, зажарил в зале ожидания на костре и порядок!
[Исправлено: Серый волк, 16.01.2023 - 09:10]
Нет, чтоб выйти из этого пресловутого актюбинского аэропорта.
Там наверняка вокруг бродят бродячие собаки, кошки, крыски, низкокачественные бывшие акимы и всякие агенты талибана в чалмах как на форуме НГ.
Поймал бы, зажарил в зале ожидания на костре и порядок!
[Исправлено: Серый волк, 16.01.2023 - 09:10]
d
(Пользователи)
- Регистрация:
- 01.08.14
- Сообщений:
- 384
Re: Авиакомпанию оштрафовали на 612 тысяч из-за голодного...
Отправлено: 16.01.23 - 14:00
Смешно будет, если что-то подобное произойдет в кустанайском аэропорту. Там ведь буфет или кафе сейчас отсутствует по определению. Ну тот, кто бывал там в последние месяцы, тот поймет
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.07.11
- Сообщений:
- 1306
Re: Авиакомпанию оштрафовали на 612 тысяч из-за голодного...
Отправлено: 16.01.23 - 15:23
Почему тогда КТЖ не штрафуют за холодные и убитые вагоны? Там похлеще урон пассажирам.
(Пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13393
Авиакомпанию оштрафовали на 612 тысяч из-за голодного пассажира
Отправлено: 16.01.23 - 15:30
Цитата:
на жор к ночи пробило пассажира
не могли ему чебурек из любого бара заказать чтобы не вонял
а так на 600 тыс попали причем благо что это не в россии все происходило а в культурном актобе
а то вон выше пишут отдельные форумчане с россии, что при таких случаях не преминули бы зажарить крыску или собачку в аэропорту
деградация
[Исправлено: Gljuk, 16.01.2023 - 15:56]
Авиаперевозчик заранее в дневное время оповестил о переносе рейса и сделал объявление о предоставлении еды и напитков. А данный пассажир попросил еду после полуночи, конкретно в 00:40, когда кафе в аэропорту уже было закрыто
на жор к ночи пробило пассажира
не могли ему чебурек из любого бара заказать чтобы не вонял
а так на 600 тыс попали причем благо что это не в россии все происходило а в культурном актобе
а то вон выше пишут отдельные форумчане с россии, что при таких случаях не преминули бы зажарить крыску или собачку в аэропорту
деградация
[Исправлено: Gljuk, 16.01.2023 - 15:56]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5772
Re: Авиакомпанию оштрафовали на 612 тысяч из-за голодного...
Отправлено: 16.01.23 - 15:48
Какие мелочные людишки, я вам расскажу:
Однажды я сел на поезд москва-минск, проехав десять минут поезд остановился на пустыре. В распахнутые двери вагонов зашли толпой китайцы или вьетнамцы, там не разглядели, быстренько взобрались по несколько человек на третью полку и замерли. Поезд тронулся, основные пассажиры с билетами поели и расположились спать. Следом по одному спустились левые пассажиры, шёпотом и на цыпочках заварили бичпакеты (тогда мы ещё не знали про такую еду), залезли обратно. Наблюдавшие за этим невидавшие подобное простолюдины были в шоке!
Однажды я сел на поезд москва-минск, проехав десять минут поезд остановился на пустыре. В распахнутые двери вагонов зашли толпой китайцы или вьетнамцы, там не разглядели, быстренько взобрались по несколько человек на третью полку и замерли. Поезд тронулся, основные пассажиры с билетами поели и расположились спать. Следом по одному спустились левые пассажиры, шёпотом и на цыпочках заварили бичпакеты (тогда мы ещё не знали про такую еду), залезли обратно. Наблюдавшие за этим невидавшие подобное простолюдины были в шоке!
Re: Авиакомпанию оштрафовали на 612 тысяч из-за голодного...
Отправлено: 16.01.23 - 16:02
Крутой обед - на 612 000 тенге!!
Наверное - в меню: - будущая эрзац-осетрина с Тобола, несуществующее мраморное мясо-котлета - из-за которого МакДональдс ушёл с Казахстана и панорамный вид с 18 -этажного костанайского небоскрёба, типа Бурдж-Наримановка.
Наверное - в меню: - будущая эрзац-осетрина с Тобола, несуществующее мраморное мясо-котлета - из-за которого МакДональдс ушёл с Казахстана и панорамный вид с 18 -этажного костанайского небоскрёба, типа Бурдж-Наримановка.
Re: Авиакомпанию оштрафовали на 612 тысяч из-за голодного...
Отправлено: 16.01.23 - 16:07
Цитата:
Завтра этот "Казак АИР" поднимет всего лишь на пару тенге стоимость ( совсем незаметно для кармана) билетов и отыграется по полной.
abaika95:
на 600 тыс попали
на 600 тыс попали
Завтра этот "Казак АИР" поднимет всего лишь на пару тенге стоимость ( совсем незаметно для кармана) билетов и отыграется по полной.
Re: Авиакомпанию оштрафовали на 612 тысяч из-за голодного...
Отправлено: 16.01.23 - 16:09
Цитата:
Действительно, саба, прав: - от вас несёт сплошь негативом. За что вы так ненавидите свою бывшую родину ??
Серый волк:
Там наверняка вокруг бродят бродячие собаки, кошки, крыски, низкокачественные бывшие акимы и всякие агенты талибана в чалмах как на форуме НГ
Там наверняка вокруг бродят бродячие собаки, кошки, крыски, низкокачественные бывшие акимы и всякие агенты талибана в чалмах как на форуме НГ
Действительно, саба, прав: - от вас несёт сплошь негативом. За что вы так ненавидите свою бывшую родину ??
Авиакомпанию оштрафовали на 612 тысяч из-за голодного пассажира
Отправлено: 16.01.23 - 16:20
Цитата:
Россия самая лучшая, свободная и цивилизованная страна в мире. Только вот, проклятые европейцы и американцы запретили им взлёт и посадки самолётов у себя.
[Исправлено: Kairat stayer, 16.01.2023 - 16:38]
abaika95:
благо что это не в россии все происходило а в культурном актобе а то вон выше пишут отдельные форумчане с россии,
благо что это не в россии все происходило а в культурном актобе а то вон выше пишут отдельные форумчане с россии,
Россия самая лучшая, свободная и цивилизованная страна в мире. Только вот, проклятые европейцы и американцы запретили им взлёт и посадки самолётов у себя.
[Исправлено: Kairat stayer, 16.01.2023 - 16:38]
Re: Авиакомпанию оштрафовали на 612 тысяч из-за голодного...
Отправлено: 16.01.23 - 16:22
Цитата:
Цитата:
Господа, вы обратили внимание: - самое главное- суд принял сторону простого физического лица, простого гражданина, что само по себе нонсенс для авторитарного Казахстана, обычно такие дела: простой бишара против всемогущего юридического лица - решаются в пользу крупняка, если только он не родственник первым лицам.
dvb:
Цитата:
abaika95:
Господа, вы обратили внимание: - самое главное- суд принял сторону простого физического лица, простого гражданина, что само по себе нонсенс для авторитарного Казахстана, обычно такие дела: простой бишара против всемогущего юридического лица - решаются в пользу крупняка, если только он не родственник первым лицам.
Re: Авиакомпанию оштрафовали на 612 тысяч из-за голодного...
Отправлено: 16.01.23 - 16:27
Цитата:
Свободу, Юрию Деточкину !!!
Как запретили: - внутри у себя они же свободно летают и в некоторые азиатско-африканские страны, типа гордой и свободолюбивой Эретрии тоже летают, правда поснимали для этого , как у нас раньше было в совхозе, все запчасти с 10 лайнеров Локхидов, что бы летал один.
Kairat stayer:
Россия самая лучша
Россия самая лучша
Свободу, Юрию Деточкину !!!
Как запретили: - внутри у себя они же свободно летают и в некоторые азиатско-африканские страны, типа гордой и свободолюбивой Эретрии тоже летают, правда поснимали для этого , как у нас раньше было в совхозе, все запчасти с 10 лайнеров Локхидов, что бы летал один.
Авиакомпанию оштрафовали на 612 тысяч из-за голодного пассажира
Отправлено: 16.01.23 - 16:34
Цитата:
Внутри да летают и отдельные страны тоже, а в ЕС и другие цивилизованные страны не летают из-за наложенных санкций.
ACROS:
Как запретили: - внутри у себя они же свободно летают и в некоторые азиатско-африканские страны, типа гордой и свободолюбивой Эретрии тоже...
Как запретили: - внутри у себя они же свободно летают и в некоторые азиатско-африканские страны, типа гордой и свободолюбивой Эретрии тоже...
Внутри да летают и отдельные страны тоже, а в ЕС и другие цивилизованные страны не летают из-за наложенных санкций.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 18773
Авиакомпанию оштрафовали на 612 тысяч из-за голодного пассажира
Отправлено: 16.01.23 - 16:43
Цитата:
вы ничего не напутали?
Локхид как бы военные самолеты производит.
военно-промышленная корпорация.
[Исправлено: alex_60, 16.01.2023 - 16:46]
ACROS:
все запчасти с 10 лайнеров Локхидов,
все запчасти с 10 лайнеров Локхидов,
вы ничего не напутали?
Локхид как бы военные самолеты производит.
военно-промышленная корпорация.
[Исправлено: alex_60, 16.01.2023 - 16:46]
d
(Пользователи)
- Регистрация:
- 01.08.14
- Сообщений:
- 384
Re: Авиакомпанию оштрафовали на 612 тысяч из-за голодного...
Отправлено: 16.01.23 - 16:58
Цитата:
Ну для вас это может и событие, не знаю, как там у вас с этим. А из моего опыта - год назад летел в Когалым Ютэйром и была задержка на 4 или 5 часов. Объявили по громкой и всем пассажирам выдали ваучер на питание в каком-то кафе во Внуково. Два года назад летел на Сахалин и нас посадили в Хабаровске на сутки из-за погоды. Всех отвезли в хорошую местную гостиницу и кормили там в ресторане. За счет Аэрофлота есс-во. А вот то, что в кустанайском порту очевидные проблемы наблюдаю уже третий год - это факт
ACROS:
Господа, вы обратили внимание: - самое главное- суд принял сторону простого физического лица, простого гражданина, что само по себе нонсенс для авторитарного Казахстана, обычно такие дела: простой бишара против всемогущего юридического лица - решаются в пользу крупняка, если только он не родственник первым лицам.
Господа, вы обратили внимание: - самое главное- суд принял сторону простого физического лица, простого гражданина, что само по себе нонсенс для авторитарного Казахстана, обычно такие дела: простой бишара против всемогущего юридического лица - решаются в пользу крупняка, если только он не родственник первым лицам.
Ну для вас это может и событие, не знаю, как там у вас с этим. А из моего опыта - год назад летел в Когалым Ютэйром и была задержка на 4 или 5 часов. Объявили по громкой и всем пассажирам выдали ваучер на питание в каком-то кафе во Внуково. Два года назад летел на Сахалин и нас посадили в Хабаровске на сутки из-за погоды. Всех отвезли в хорошую местную гостиницу и кормили там в ресторане. За счет Аэрофлота есс-во. А вот то, что в кустанайском порту очевидные проблемы наблюдаю уже третий год - это факт
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