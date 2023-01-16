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≡ Авиакомпанию оштрафовали на 612 тысяч из-за голодного пассажира
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45968
Авиакомпанию оштрафовали на 612 тысяч из-за голодного пассажира
Отправлено: 16.01.23 - 12:09
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В аэропорту ночью не покормили пассажира перенесённого рейса из-за того, что сотрудники авиакомпании не смогли найти еду. Сам инцидент с пассажиром случился еще в прошлом году, но в суде рассмотрели его недавно.
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12410
Авиакомпанию оштрафовали на 612 тысяч из-за голодного пассажира
Отправлено: 16.01.23 - 12:09
#1
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Какой-то пассажир пошел непассажиристый!
Нет, чтоб выйти из этого пресловутого актюбинского аэропорта.
Там наверняка вокруг бродят бродячие собаки, кошки, крыски, низкокачественные бывшие акимы и всякие агенты талибана в чалмах как на форуме НГ.
Поймал бы, зажарил в зале ожидания на костре и порядок! :lol: :lol:

[Исправлено: Серый волк, 16.01.2023 - 09:10]
Профайл
d
§ dvb
(Пользователи)
Регистрация:
01.08.14
Сообщений:
384
Re: Авиакомпанию оштрафовали на 612 тысяч из-за голодного...
Отправлено: 16.01.23 - 14:00
#2
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Смешно будет, если что-то подобное произойдет в кустанайском аэропорту. Там ведь буфет или кафе сейчас отсутствует по определению. Ну тот, кто бывал там в последние месяцы, тот поймет
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1306
Re: Авиакомпанию оштрафовали на 612 тысяч из-за голодного...
Отправлено: 16.01.23 - 15:23
#3
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Почему тогда КТЖ не штрафуют за холодные и убитые вагоны? Там похлеще урон пассажирам.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13393
Авиакомпанию оштрафовали на 612 тысяч из-за голодного пассажира
Отправлено: 16.01.23 - 15:30
#4
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Цитата:
Авиаперевозчик заранее в дневное время оповестил о переносе рейса и сделал объявление о предоставлении еды и напитков. А данный пассажир попросил еду после полуночи, конкретно в 00:40, когда кафе в аэропорту уже было закрыто

на жор к ночи пробило пассажира
не могли ему чебурек из любого бара заказать чтобы не вонял
а так на 600 тыс попали причем благо что это не в россии все происходило а в культурном актобе
а то вон выше пишут отдельные форумчане с россии, что при таких случаях не преминули бы зажарить крыску или собачку в аэропорту
деградация

[Исправлено: Gljuk, 16.01.2023 - 15:56]
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5772
Re: Авиакомпанию оштрафовали на 612 тысяч из-за голодного...
Отправлено: 16.01.23 - 15:48
#5
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Какие мелочные людишки, я вам расскажу:
Однажды я сел на поезд москва-минск, проехав десять минут поезд остановился на пустыре. В распахнутые двери вагонов зашли толпой китайцы или вьетнамцы, там не разглядели, быстренько взобрались по несколько человек на третью полку и замерли. Поезд тронулся, основные пассажиры с билетами поели и расположились спать. Следом по одному спустились левые пассажиры, шёпотом и на цыпочках заварили бичпакеты (тогда мы ещё не знали про такую еду), залезли обратно. Наблюдавшие за этим невидавшие подобное простолюдины были в шоке!
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3645
Re: Авиакомпанию оштрафовали на 612 тысяч из-за голодного...
Отправлено: 16.01.23 - 16:02
#6
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Крутой обед - на 612 000 тенге!!
Наверное - в меню: - будущая эрзац-осетрина с Тобола, несуществующее мраморное мясо-котлета - из-за которого МакДональдс ушёл с Казахстана и панорамный вид с 18 -этажного костанайского небоскрёба, типа Бурдж-Наримановка.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3645
Re: Авиакомпанию оштрафовали на 612 тысяч из-за голодного...
Отправлено: 16.01.23 - 16:07
#7
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Цитата:
abaika95:
на 600 тыс попали


Завтра этот "Казак АИР" поднимет всего лишь на пару тенге стоимость ( совсем незаметно для кармана) билетов и отыграется по полной.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3645
Re: Авиакомпанию оштрафовали на 612 тысяч из-за голодного...
Отправлено: 16.01.23 - 16:09
#8
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Цитата:
Серый волк:
Там наверняка вокруг бродят бродячие собаки, кошки, крыски, низкокачественные бывшие акимы и всякие агенты талибана в чалмах как на форуме НГ


Действительно, саба, прав: - от вас несёт сплошь негативом. За что вы так ненавидите свою бывшую родину ??
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3721
Авиакомпанию оштрафовали на 612 тысяч из-за голодного пассажира
Отправлено: 16.01.23 - 16:20
#9
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Цитата:
abaika95:
благо что это не в россии все происходило а в культурном актобе а то вон выше пишут отдельные форумчане с россии,


Россия самая лучшая, свободная и цивилизованная страна в мире. Только вот, проклятые европейцы и американцы запретили им взлёт и посадки самолётов у себя.

[Исправлено: Kairat stayer, 16.01.2023 - 16:38]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3645
Re: Авиакомпанию оштрафовали на 612 тысяч из-за голодного...
Отправлено: 16.01.23 - 16:22
#10
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Цитата:
dvb:

Цитата:
abaika95:


Господа, вы обратили внимание: - самое главное- суд принял сторону простого физического лица, простого гражданина, что само по себе нонсенс для авторитарного Казахстана, обычно такие дела: простой бишара против всемогущего юридического лица - решаются в пользу крупняка, если только он не родственник первым лицам.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3645
Re: Авиакомпанию оштрафовали на 612 тысяч из-за голодного...
Отправлено: 16.01.23 - 16:27
#11
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Цитата:
Kairat stayer:
Россия самая лучша


Свободу, Юрию Деточкину !!!
Как запретили: - внутри у себя они же свободно летают и в некоторые азиатско-африканские страны, типа гордой и свободолюбивой Эретрии тоже летают, правда поснимали для этого , как у нас раньше было в совхозе, все запчасти с 10 лайнеров Локхидов, что бы летал один.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3721
Авиакомпанию оштрафовали на 612 тысяч из-за голодного пассажира
Отправлено: 16.01.23 - 16:34
#12
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Цитата:
ACROS:
Как запретили: - внутри у себя они же свободно летают и в некоторые азиатско-африканские страны, типа гордой и свободолюбивой Эретрии тоже...


Внутри да летают и отдельные страны тоже, а в ЕС и другие цивилизованные страны не летают из-за наложенных санкций.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18773
Авиакомпанию оштрафовали на 612 тысяч из-за голодного пассажира
Отправлено: 16.01.23 - 16:43
#13
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Цитата:
ACROS:
все запчасти с 10 лайнеров Локхидов,


вы ничего не напутали?
Локхид как бы военные самолеты производит.
военно-промышленная корпорация.

[Исправлено: alex_60, 16.01.2023 - 16:46]
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d
§ dvb
(Пользователи)
Регистрация:
01.08.14
Сообщений:
384
Re: Авиакомпанию оштрафовали на 612 тысяч из-за голодного...
Отправлено: 16.01.23 - 16:58
#14
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Цитата:
ACROS:
Господа, вы обратили внимание: - самое главное- суд принял сторону простого физического лица, простого гражданина, что само по себе нонсенс для авторитарного Казахстана, обычно такие дела: простой бишара против всемогущего юридического лица - решаются в пользу крупняка, если только он не родственник первым лицам.


Ну для вас это может и событие, не знаю, как там у вас с этим. А из моего опыта - год назад летел в Когалым Ютэйром и была задержка на 4 или 5 часов. Объявили по громкой и всем пассажирам выдали ваучер на питание в каком-то кафе во Внуково. Два года назад летел на Сахалин и нас посадили в Хабаровске на сутки из-за погоды. Всех отвезли в хорошую местную гостиницу и кормили там в ресторане. За счет Аэрофлота есс-во. А вот то, что в кустанайском порту очевидные проблемы наблюдаю уже третий год - это факт
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