Отправлено: - 15:30

Авиаперевозчик заранее в дневное время оповестил о переносе рейса и сделал объявление о предоставлении еды и напитков. А данный пассажир попросил еду после полуночи, конкретно в 00:40, когда кафе в аэропорту уже было закрыто

[Исправлено: Gljuk, 16.01.2023 - 15:56]

Цитата:на жор к ночи пробило пассажиране могли ему чебурек из любого бара заказать чтобы не воняла так на 600 тыс попали причем благо что это не в россии все происходило а в культурном актобеа то вон выше пишут отдельные форумчане с россии, что при таких случаях не преминули бы зажарить крыску или собачку в аэропортудеградация