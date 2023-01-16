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≡ Авиакомпанию оштрафовали на 612 тысяч из-за голодного пассажира
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45967
Авиакомпанию оштрафовали на 612 тысяч из-за голодного пассажира
Отправлено: 16.01.23 - 12:09
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В аэропорту ночью не покормили пассажира перенесённого рейса из-за того, что сотрудники авиакомпании не смогли найти еду. Сам инцидент с пассажиром случился еще в прошлом году, но в суде рассмотрели его недавно.
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12410
Авиакомпанию оштрафовали на 612 тысяч из-за голодного пассажира
Отправлено: 16.01.23 - 12:09
#1
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Какой-то пассажир пошел непассажиристый!
Нет, чтоб выйти из этого пресловутого актюбинского аэропорта.
Там наверняка вокруг бродят бродячие собаки, кошки, крыски, низкокачественные бывшие акимы и всякие агенты талибана в чалмах как на форуме НГ.
Поймал бы, зажарил в зале ожидания на костре и порядок! :lol: :lol:

[Исправлено: Серый волк, 16.01.2023 - 09:10]
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d
* dvb
(Пользователи)
Регистрация:
01.08.14
Сообщений:
382
Авиакомпанию оштрафовали на 612 тысяч из-за голодного пассажира
Отправлено: 16.01.23 - 14:00
#2
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