Отправлено: - 12:09

В аэропорту ночью не покормили пассажира перенесённого рейса из-за того, что сотрудники авиакомпании не смогли найти еду. Сам инцидент с пассажиром случился еще в прошлом году, но в суде рассмотрели его недавно.