Отправлено: - 12:45

Филипп Филиппович: Коротко. Как встречают. Волна русофобии катится как эпидемия. Но деньги, ведь не лишними не бывают! Поэтому русским улыбаются, ненавидя в душе.

Цитата:Филипп Филиппович, вы вроде должны понимать, что это перепечатка из категории продажных представителей второй древнейшей профессии.Ну есть такое определение "Журнашлюшки" - любая писуля за деньги!И ничего личного.Очень много общался с людьми получившими гражданство Грузии или ВНЖ совсем недавно.Более десятка человек. В том числе и оттранзитившихся там.Например человек, художник, виртуозно владеющий на высокой скорости фотошопом. Выполняет очень сложные заказы студий Мультфильмов. Их студия зарабатывает этим деньги. И в Союзмультфильме им заказывали работы и в половине стран Европы. Вот в этом году по понятным причинам за сотрудничество с компанией из России могут быть санкции к заказчику в некоторых странах. Франция, Италия без проблем.Например в Чехии и Норвегии если крупная компания будет сотрудничать могут быть проблемы.Пришлось делать гражданство и фирму регистрировать в Грузии. И работать некоторое время там. Так вот у людей прекрасное ощущение от Грузии. Все очень хорошо относятся узнав, что из России. Предлагают помощь, угощают, и стремятся пообщаться. Если поколение за 40 отлично знает русский и с удовольствием на нем общается. Даже очень хочет общаться, они выросли с русской культурой в том числе кроме своей. Совсем молодые переходят на английский достаточно легко. Русский знают меньше, только если кто-то из дедушек или родителей общаются на русском.Ни одного случая агрессии или высказываний за спиной. Ни одного! Один раз только в кафе за несколько месяцев попали на шум. Две компании что-то неподелили и громко разбирались на Грузинском между собой. При этом владелец кафе даже пытался их успокоить аргументами, что у нас гости ведите себя прилично.Что в Тбилиси, что в Батуми никаких проблем. Кроме организационных. Не всё работает быстро и по правилам. Есть конечно неприятная тема для Грузин это территории Абхазии и Осетии, нужно аккуратно с этим вопросом, но большинство образованных людей понимает и разговаривать можно, хотя тема не позитивная и не популярная. Впрочем там без этого вполне есть чем заняться.Украинская символика может висеть локально. Особенно у посольства Украины. Хотя и бывает просто на улице. Её не срывают. Это намного более свободная страна и можно выражать своё мнение. Кроме этих атрибутов там много символики и сторонников Евросоюза - никто не запрещает.Просто некоторым писакам нужно отрабатывать заказ. Оттого и пасутся вокруг только нужного для этого заказа.Лучше быть свободным, чем несвободным, и лучше когда вокруг тебя качественная атмосфера и журналистика. А не грязь и заказное дерьмо.