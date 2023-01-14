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≡ Остановка: Грузия. Как эмигрантов из России встречает одна из самых гостеприимных стран бывшего СССР
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45967
Остановка: Грузия. Как эмигрантов из России встречает одна из самых гостеприимных стран бывшего СССР
Отправлено: 14.01.23 - 14:09
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Море, горы, природа, сохранившаяся архитектура старых городов, а также относительная дешевизна проживания - то, что всегда привлекало туристов в Грузии. Но 2022 год стал также годом, когда сюда массово стали релоцироваться россияне. Об их жизни рассказывает наша коллега, переехавшая из Костаная в Санкт-Петербург и тоже оказавшаяся в Грузии.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
642
Остановка: Грузия. Как эмигрантов из России встречает одна из самых гостеприимных стран бывшего СССР
Отправлено: 16.01.23 - 11:59
#45
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Для справки. :-)
Я в 1980 году выпускной госэкзамен по научному коммунизму сдал на 5.
Так что, с демагогией я знаком. :-)
Понимаю и вижу и подтасовки, и передёргивание фактов, и подмену, извращение понятий...
Но мне это не интересно. Ибо занимающийся такими делами делает это сознательно, понимая, что он делает. И соревноваться с ним в этих грязных делах - бессмысленно.
Ибо говорящий правду ограничен только ей, а лжец может говорить что угодно.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2997
Остановка: Грузия. Как эмигрантов из России встречает одна из самых гостеприимных стран бывшего СССР
Отправлено: 16.01.23 - 12:39
#46
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Цитата:
Skeptic:

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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12410
Re: Остановка: Грузия. Как эмигрантов из России встречает одна...
Отправлено: 16.01.23 - 12:45
#47
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Цитата:
Филипп Филиппович: Коротко. Как встречают. Волна русофобии катится как эпидемия. Но деньги, ведь не лишними не бывают! Поэтому русским улыбаются, ненавидя в душе.

Филипп Филиппович, вы вроде должны понимать, что это перепечатка из категории продажных представителей второй древнейшей профессии. :-)
Ну есть такое определение "Журнашлюшки" - любая писуля за деньги!
И ничего личного.
Очень много общался с людьми получившими гражданство Грузии или ВНЖ совсем недавно.
Более десятка человек. В том числе и оттранзитившихся там.
Например человек, художник, виртуозно владеющий на высокой скорости фотошопом. Выполняет очень сложные заказы студий Мультфильмов. Их студия зарабатывает этим деньги. И в Союзмультфильме им заказывали работы и в половине стран Европы. Вот в этом году по понятным причинам за сотрудничество с компанией из России могут быть санкции к заказчику в некоторых странах. Франция, Италия без проблем.
Например в Чехии и Норвегии если крупная компания будет сотрудничать могут быть проблемы.
Пришлось делать гражданство и фирму регистрировать в Грузии. И работать некоторое время там. Так вот у людей прекрасное ощущение от Грузии. Все очень хорошо относятся узнав, что из России. Предлагают помощь, угощают, и стремятся пообщаться. Если поколение за 40 отлично знает русский и с удовольствием на нем общается. Даже очень хочет общаться, они выросли с русской культурой в том числе кроме своей. Совсем молодые переходят на английский достаточно легко. Русский знают меньше, только если кто-то из дедушек или родителей общаются на русском.
Ни одного случая агрессии или высказываний за спиной. Ни одного! Один раз только в кафе за несколько месяцев попали на шум. Две компании что-то неподелили и громко разбирались на Грузинском между собой. При этом владелец кафе даже пытался их успокоить аргументами, что у нас гости ведите себя прилично.
Что в Тбилиси, что в Батуми никаких проблем. Кроме организационных. Не всё работает быстро и по правилам. Есть конечно неприятная тема для Грузин это территории Абхазии и Осетии, нужно аккуратно с этим вопросом, но большинство образованных людей понимает и разговаривать можно, хотя тема не позитивная и не популярная. Впрочем там без этого вполне есть чем заняться.
Украинская символика может висеть локально. Особенно у посольства Украины. Хотя и бывает просто на улице. Её не срывают. Это намного более свободная страна и можно выражать своё мнение. Кроме этих атрибутов там много символики и сторонников Евросоюза - никто не запрещает.
Просто некоторым писакам нужно отрабатывать заказ. Оттого и пасутся вокруг только нужного для этого заказа. :-)

Лучше быть свободным, чем несвободным, и лучше когда вокруг тебя качественная атмосфера и журналистика. А не грязь и заказное дерьмо. :lol:
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