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≡ Одним – 9000, другим – 26000. Почему получавшим одинаковую пенсию назначили разные надбавки с 1 января
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45967
Одним – 9000, другим – 26000. Почему получавшим одинаковую пенсию назначили разные надбавки с 1 января
Отправлено: 16.01.23 - 11:29
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Министр труда и социальной защиты Тамара Дуйсенова разъяснила, как пожилым людям рассчитывали надбавку к пенсии, которую начислили с 1 января 2023 года. При повышении пенсии использовали два варианта расчёта и назначали наибольшую сумму.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21795
Re: Одним – 9000, другим – 26000. Почему получавшим одинаковую...
Отправлено: 16.01.23 - 11:29
#1
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О, нашему деду на 6500 подняли, теперь 76 тысяч получил..
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