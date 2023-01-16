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Одним – 9000, другим – 26000. Почему получавшим одинаковую пенсию назначили разные надбавки с 1 января
Одним – 9000, другим – 26000. Почему получавшим одинаковую пенсию назначили разные надбавки с 1 января
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