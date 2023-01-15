Прогноз на 5 дней
ясно-18°C
  • 779 мм рт.ст.
  • 60% влажность
  • Ю, 2 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Николай ВОРОНИН: Урок не впрок?
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45967
Николай ВОРОНИН: Урок не впрок?
Отправлено: 15.01.23 - 10:22
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Простые люди уверены, что основной причиной январских событий стал непомерный рост цен и низкий уровень жизни населения. И только потом этим воспользовались те, кто хотел сменить власть, если верить заявлению прокурора.
Читать новость

сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5771
Re: Николай ВОРОНИН: Урок не впрок?
Отправлено: 15.01.23 - 10:22
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кроме указанных причин, надо бы и пути выхода указать. Надо ведь как-то выходить из этого. Что-то делать. Кроме публичного презрения и общественного бойкота принимать законы и поручать конкретным исполнителям, с тем чтобы по окончании срока держали ответ за порученные дела. Например, я уже давно предлагаю принять закон про подхалимство, из-за этого порока бывшего главу государства поставили прямо в неудобное положение, культ личности ему приписали.
Профайл Посетить вебсайт
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18772
Re: Николай ВОРОНИН: Урок не впрок?
Отправлено: 15.01.23 - 11:31
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//ни правоохранительный блок не смогли справиться с тридцатью тысячами боевиков,////

количество боевиков растет.
Профайл
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
642
Re: Николай ВОРОНИН: Урок не впрок?
Отправлено: 15.01.23 - 13:14
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну, и?
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18772
Re: Николай ВОРОНИН: Урок не впрок?
Отправлено: 15.01.23 - 13:17
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Кроме указанных причин, надо бы и пути выхода указать


считается что тут разделение.
одни указывают на проблемы.
другие, уполномоченные на это, их решают.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18772
Re: Николай ВОРОНИН: Урок не впрок?
Отправлено: 15.01.23 - 13:19
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
можно сказать-сменить правительство,
арестовать всех коррупционеров,
отменить саке маке.
но это же не решит проблемы.
потому что нет полномочий.
Профайл
Muad Dib
§ Muad Dib
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
24.04.19
Сообщений:
184
Re: Николай ВОРОНИН: Урок не впрок?
Отправлено: 15.01.23 - 21:29
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уже за менее чем 7 лет до новых выборов именно участником иммитационной демократии я себя и чувствую.
Профайл Посетить вебсайт
abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13391
Re: Николай ВОРОНИН: Урок не впрок?
Отправлено: 16.01.23 - 11:00
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Простые люди уверены, что основной причиной этих событий стал непомерный рост цен и низкий уровень жизни населения. И только потом этим воспользовались те, кто хотел сменить власть,

в 90ые без света сидели не бунтовали
в начале нулевых цены были огромные не бунтовали
с начала кризиса 2008 когда упали доходы тоже тишина
но вот газ для таксистов подорожал все бунт,революция,убийства,поджоги))
сейчас год живем цены все растут и опять тишина
а то что и цены на газ всю осень искусственно поднимали и гос сми специально натравливали освещать эту тему обсасывая каждое высказывание министров как назло, и кучки организаций автомобилистов по всей стране,в в каждом городе и области загодя организовали где дали всем лидеров, чаты и поддержку и которые выступили в январе как торпедный авангард (а потом всех по тихому отпустили без реальных сроков)
это все во внимание никто не берет))
народ прям вышел на бунт,ага
что то кого из знакомых не спрашиваю никто на площадь не ходил,те кто знал не хотели даже идти
а кто же тогда был там? кто же к акимату рвался? никто никого не знает
парадокс
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21795
Re: Николай ВОРОНИН: Урок не впрок?
Отправлено: 16.01.23 - 11:24
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
У нас как было, так и осталось государство элит, а не простых людей. Нам дозволено лишь быть соучастниками имитационной демократии.

Товарищ Воронин..
А собственно кто в этом виноват, не народишко ли, который не хочет сменяемости власти и который умопомрачительно раболепствует перед ней?
Можно посмотреть, что происходит в соседней стране, люди даже не знают, что такое унитазы, не говоря о стиральных машинах, но за своего президента эта нищета воюет и будет воевать, чтобы его власть не сменилась..
Так в некоторой степени и у нас..
Ну понимаете, мы старые советские люди, и знаем, что наши Генсеки должны умирать собственной смертью..
Просто потому, что мы по другому жить не можем..
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 79, из них зарегистрированных: 4 и гостей: 75
Зарегистрированные пользователи: dvb, Тимур Гафуров, Gljuk, Rexyn

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS