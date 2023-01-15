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Простые люди уверены, что основной причиной этих событий стал непомерный рост цен и низкий уровень жизни населения. И только потом этим воспользовались те, кто хотел сменить власть,

Цитата:в 90ые без света сидели не бунтовалив начале нулевых цены были огромные не бунтовалис начала кризиса 2008 когда упали доходы тоже тишинано вот газ для таксистов подорожал все бунт,революция,убийства,поджоги))сейчас год живем цены все растут и опять тишинаа то что и цены на газ всю осень искусственно поднимали и гос сми специально натравливали освещать эту тему обсасывая каждое высказывание министров как назло, и кучки организаций автомобилистов по всей стране,в в каждом городе и области загодя организовали где дали всем лидеров, чаты и поддержку и которые выступили в январе как торпедный авангард (а потом всех по тихому отпустили без реальных сроков)это все во внимание никто не берет))народ прям вышел на бунт,агачто то кого из знакомых не спрашиваю никто на площадь не ходил,те кто знал не хотели даже идтиа кто же тогда был там? кто же к акимату рвался? никто никого не знаетпарадокс