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Николай ВОРОНИН: Урок не впрок?
Николай ВОРОНИН: Урок не впрок?
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45967
Николай ВОРОНИН: Урок не впрок?
Отправлено: 15.01.23 - 10:22
Простые люди уверены, что основной причиной январских событий стал непомерный рост цен и низкий уровень жизни населения. И только потом этим воспользовались те, кто хотел сменить власть, если верить заявлению прокурора.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5771
Re: Николай ВОРОНИН: Урок не впрок?
Отправлено: 15.01.23 - 10:22
Кроме указанных причин, надо бы и пути выхода указать. Надо ведь как-то выходить из этого. Что-то делать. Кроме публичного презрения и общественного бойкота принимать законы и поручать конкретным исполнителям, с тем чтобы по окончании срока держали ответ за порученные дела. Например, я уже давно предлагаю принять закон про подхалимство, из-за этого порока бывшего главу государства поставили прямо в неудобное положение, культ личности ему приписали.
Re: Николай ВОРОНИН: Урок не впрок?
Отправлено: 15.01.23 - 11:31
//ни правоохранительный блок не смогли справиться с тридцатью тысячами боевиков,////
количество боевиков растет.
количество боевиков растет.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 642
Re: Николай ВОРОНИН: Урок не впрок?
Отправлено: 15.01.23 - 13:14
Ну, и?
Re: Николай ВОРОНИН: Урок не впрок?
Отправлено: 15.01.23 - 13:17
Цитата:
считается что тут разделение.
одни указывают на проблемы.
другие, уполномоченные на это, их решают.
сайлау курманов:
Кроме указанных причин, надо бы и пути выхода указать
Кроме указанных причин, надо бы и пути выхода указать
считается что тут разделение.
одни указывают на проблемы.
другие, уполномоченные на это, их решают.
Re: Николай ВОРОНИН: Урок не впрок?
Отправлено: 15.01.23 - 13:19
можно сказать-сменить правительство,
арестовать всех коррупционеров,
отменить саке маке.
но это же не решит проблемы.
потому что нет полномочий.
арестовать всех коррупционеров,
отменить саке маке.
но это же не решит проблемы.
потому что нет полномочий.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 24.04.19
- Сообщений:
- 184
Re: Николай ВОРОНИН: Урок не впрок?
Отправлено: 15.01.23 - 21:29
Уже за менее чем 7 лет до новых выборов именно участником иммитационной демократии я себя и чувствую.
(Пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13391
Re: Николай ВОРОНИН: Урок не впрок?
Отправлено: 16.01.23 - 11:00
Цитата:
в 90ые без света сидели не бунтовали
в начале нулевых цены были огромные не бунтовали
с начала кризиса 2008 когда упали доходы тоже тишина
но вот газ для таксистов подорожал все бунт,революция,убийства,поджоги))
сейчас год живем цены все растут и опять тишина
а то что и цены на газ всю осень искусственно поднимали и гос сми специально натравливали освещать эту тему обсасывая каждое высказывание министров как назло, и кучки организаций автомобилистов по всей стране,в в каждом городе и области загодя организовали где дали всем лидеров, чаты и поддержку и которые выступили в январе как торпедный авангард (а потом всех по тихому отпустили без реальных сроков)
это все во внимание никто не берет))
народ прям вышел на бунт,ага
что то кого из знакомых не спрашиваю никто на площадь не ходил,те кто знал не хотели даже идти
а кто же тогда был там? кто же к акимату рвался? никто никого не знает
парадокс
Простые люди уверены, что основной причиной этих событий стал непомерный рост цен и низкий уровень жизни населения. И только потом этим воспользовались те, кто хотел сменить власть,
в 90ые без света сидели не бунтовали
в начале нулевых цены были огромные не бунтовали
с начала кризиса 2008 когда упали доходы тоже тишина
но вот газ для таксистов подорожал все бунт,революция,убийства,поджоги))
сейчас год живем цены все растут и опять тишина
а то что и цены на газ всю осень искусственно поднимали и гос сми специально натравливали освещать эту тему обсасывая каждое высказывание министров как назло, и кучки организаций автомобилистов по всей стране,в в каждом городе и области загодя организовали где дали всем лидеров, чаты и поддержку и которые выступили в январе как торпедный авангард (а потом всех по тихому отпустили без реальных сроков)
это все во внимание никто не берет))
народ прям вышел на бунт,ага
что то кого из знакомых не спрашиваю никто на площадь не ходил,те кто знал не хотели даже идти
а кто же тогда был там? кто же к акимату рвался? никто никого не знает
парадокс
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 21795
Re: Николай ВОРОНИН: Урок не впрок?
Отправлено: 16.01.23 - 11:24
Цитата:
Товарищ Воронин..
А собственно кто в этом виноват, не народишко ли, который не хочет сменяемости власти и который умопомрачительно раболепствует перед ней?
Можно посмотреть, что происходит в соседней стране, люди даже не знают, что такое унитазы, не говоря о стиральных машинах, но за своего президента эта нищета воюет и будет воевать, чтобы его власть не сменилась..
Так в некоторой степени и у нас..
Ну понимаете, мы старые советские люди, и знаем, что наши Генсеки должны умирать собственной смертью..
Просто потому, что мы по другому жить не можем..
У нас как было, так и осталось государство элит, а не простых людей. Нам дозволено лишь быть соучастниками имитационной демократии.
Товарищ Воронин..
А собственно кто в этом виноват, не народишко ли, который не хочет сменяемости власти и который умопомрачительно раболепствует перед ней?
Можно посмотреть, что происходит в соседней стране, люди даже не знают, что такое унитазы, не говоря о стиральных машинах, но за своего президента эта нищета воюет и будет воевать, чтобы его власть не сменилась..
Так в некоторой степени и у нас..
Ну понимаете, мы старые советские люди, и знаем, что наши Генсеки должны умирать собственной смертью..
Просто потому, что мы по другому жить не можем..
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