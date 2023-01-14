Отправлено: - 10:36

yudjin:

По статистике, это была самая дотационная республика Советского Союза. Она потребляла в ЧЕТЫРЕ раза больше, чем производила. А теперь прям расцвела.. на американские деньги.

yudjin:

Брат у меня в Германии живет уже 20 лет. Летом к ним пожаловали двоюродные братья с семьями его жены из Украины. Бежали через не их Крым и ненавистную Россию на своих машинах. Через Беларусь не пустили, проехали через Прибалтику. Поселили в их городке, в общежитии. Ну родственники же, стали видеться, просили помочь на даче, понятно и застолье бывало... Пообщавшись и услышав то, что они говорят про русских (все те, кто живет на территории), Россию и Путина, поняли, что там промывка мозгов была конкретная, многолетняя и доскональная

yudjin:

И такие НИКОГДА не будут учить язык, не будут овладевать профессией, тем более работать.

yudjin:

поняли, что там промывка мозгов была конкретная, многолетняя и доскональная

Цитата:тоесть при ссср респубилка цвелаполучила независимость и всеровно цветети это сугубо из за каких то левых факторов но ни как не из за внутренней работы над собой?))вопросчто тогда с россией не так раз она при всех возможностях умудряется постоянно деградировать?при ссср самая униженная республика из всех которая якобы всех кормилав 90ые на американском подсосе все ровно бедная и униженнаяа в тучные нулевые на нефтянной игле все ровно умудряется плестись в хвостечто не так в россии то?)) вроде уже не кормит никого никому не должна но нет все ровно находит лужу и с разбега в нее ныряет раз за разомможет кавказ мешает? Сибирь? Татарстан? может отпустить уже всех а то бедный русский человек всех кормит и кормит а они неблагодарные не хотят и не хотят отделяться, зачем они нужны россии? отпустить всех от камлыков до тувинцев да дело с концом правильно?Цитата:если бы я это не прочитал это стоило бы выдуматьрусские живущие германии оскорбились что беженцы с Украины (их родственники) не любят русских и путина который вторгся в Украину!русские в германии оскорбились из за Россииеще разрусские живущие в германии, не в Ярославле не в рязани а в германии и обижаются на украинцев))))П-патриотизмЦитата:про казахский язык речь? или это другое понимать надо? Цитата:тоесть когда речь про "радиоактивный пепел, распятых мальчиков, нацистов, птиц-убийц славян, лаборатории из харькова где вывели коронавирус для россии, ядерные бомбы из чернобыля, украинских детей которых надо топить в море потому-что они никогда не станут русскими" это не промывка мозгов? это так просто шутки по федеральным каналам?