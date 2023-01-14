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≡ Остановка: Грузия. Как эмигрантов из России встречает одна из самых гостеприимных стран бывшего СССР
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45967
Остановка: Грузия. Как эмигрантов из России встречает одна из самых гостеприимных стран бывшего СССР
Отправлено: 14.01.23 - 14:09
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Море, горы, природа, сохранившаяся архитектура старых городов, а также относительная дешевизна проживания - то, что всегда привлекало туристов в Грузии. Но 2022 год стал также годом, когда сюда массово стали релоцироваться россияне. Об их жизни рассказывает наша коллега, переехавшая из Костаная в Санкт-Петербург и тоже оказавшаяся в Грузии.
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Филипп Филиппович
§ Филипп Филиппович
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
187
Re: Остановка: Грузия. Как эмигрантов из России встречает одна...
Отправлено: 15.01.23 - 16:34
#30
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Цитата:
Анатолий:
Грузия это хорошо,также Казахстан, гостеприимные люди,

Не следует путать гостеприимство как для туристов, и гостеприимство для чтобы жить.)
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8974
Остановка: Грузия. Как эмигрантов из России встречает одна из самых гостеприимных стран бывшего СССР
Отправлено: 15.01.23 - 17:36
#31
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Цитата:
таноми52:
Катались как сыр в масле в СССР, а считали что их республику обирали.

По статистике, это была самая дотационная республика Советского Союза. Она потребляла в ЧЕТЫРЕ раза больше, чем производила. А теперь прям расцвела.. на американские деньги.
Профайл
Филипп Филиппович
§ Филипп Филиппович
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
187
Остановка: Грузия. Как эмигрантов из России встречает одна из самых гостеприимных стран бывшего СССР
Отправлено: 15.01.23 - 18:12
#32
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Цитата:
yudjin:
Она потребляла в ЧЕТЫРЕ раза больше, чем производила.

Кстати, в Грузии при СССР было, на память, что-то около 240 воров в законе.
А в остальном союзе, в сумме, что-то около 120.
Вот и ответ.
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Филипп Филиппович
§ Филипп Филиппович
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
187
Остановка: Грузия. Как эмигрантов из России встречает одна из самых гостеприимных стран бывшего СССР
Отправлено: 15.01.23 - 18:13
#33
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Вахтанг Кикабидзе умер.
"Мои года- моё богатство! "
Распрощался с богатством)
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8974
Остановка: Грузия. Как эмигрантов из России встречает одна из самых гостеприимных стран бывшего СССР
Отправлено: 15.01.23 - 18:42
#34
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Про других "беженцев".
Брат у меня в Германии живет уже 20 лет. Летом к ним пожаловали двоюродные братья с семьями его жены из Украины. Бежали через не их Крым и ненавистную Россию на своих машинах. Через Беларусь не пустили, проехали через Прибалтику. Поселили в их городке, в общежитии. Ну родственники же, стали видеться, просили помочь на даче, понятно и застолье бывало...
Пообщавшись и услышав то, что они говорят про русских (все те, кто живет на территории), Россию и Путина, поняли, что там промывка мозгов была конкретная, многолетняя и доскональная. В общем, нет у моих этих беглых родственников. Не хотят они с ними знаться.
А про других говорят так. За 20 лет у них под боком селили разных беженцев... и арабов, и сирийцев, и болгар, и цыган, но таких, как из Украины еще не видели и никому не пожелаешь. Наглые, ленивые, хамские, в открытую пьющие алкоголь и поголовно курящие, орущие свои лозунги повсеместно.
Были свидетелями, как в поликлинике одна гарна дивчина, стуча себя в грудь "Я- Украина", в наглую лезла без очереди в кабинет врача.
Им выделяют пособие и продукты. Но они еще воротят нос и выбирают: это буду, это не буду! Требуют в магазинах отдать бесплатно!
Есть те, кто на своих не самых плохих машинах приезжает в Германию только за пособием, потом на месяц назад уезжают.
И такие НИКОГДА не будут учить язык, не будут овладевать профессией, тем более работать.
Пусть пашут терпеливые немцы и отдают треть зарплаты на этих "беженцев".

[Исправлено: yudjin, 15.01.2023 - 18:45]
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M
§ MEN
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.01.07
Сообщений:
70
Re: Остановка: Грузия. Как эмигрантов из России встречает одна...
Отправлено: 15.01.23 - 21:28
#35
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Цитата:
Филипп Филиппович:
Распрощался с богатством)

можно говорить что угодно в общем про грузин, но про Артиста и просто хорошего человека не нужно так. тем более человек только умер.
летом были в Грузии, общались и с простыми людьми в деревушках. что хочу сказать - простые жители что там, что у нас в Казахстане, одни и те же, и мысли те же. и там нет места какой-то агрессии.
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Филипп Филиппович
§ Филипп Филиппович
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
187
Остановка: Грузия. Как эмигрантов из России встречает одна из самых гостеприимных стран бывшего СССР
Отправлено: 15.01.23 - 22:20
#36
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Цитата:
MEN:
можно говорить что угодно в общем про грузин, но про Артиста и просто хорошего человека не нужно так. тем более человек только умер.

Один из моих любимых фильмов. И актёров.
По ауэжайю, по ауэжаю, лайнер, пробежал...
Ларису Ивановну хочу
Мои года, мойе богацво!
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Филипп Филиппович
§ Филипп Филиппович
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
187
Остановка: Грузия. Как эмигрантов из России встречает одна из самых гостеприимных стран бывшего СССР
Отправлено: 15.01.23 - 22:21
#37
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Но и это знаю:
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M
§ MEN
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.01.07
Сообщений:
70
Re: Остановка: Грузия. Как эмигрантов из России встречает одна...
Отправлено: 15.01.23 - 22:29
#38
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Цитата:
Филипп Филиппович:
Но и это знаю:

это был его выбор. насколько знаю это уже после событий в Абхазии. как патриот своей страны он конечно выбрал сторону Грузии. а не как всякие канделаки и т.д.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3317
Re: Остановка: Грузия. Как эмигрантов из России встречает одна...
Отправлено: 16.01.23 - 09:11
#39
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Цитата:
MEN:
это был его выбор.


Да!
По тем выборам, что мы делаем, о нас и судят
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
642
Остановка: Грузия. Как эмигрантов из России встречает одна из самых гостеприимных стран бывшего СССР
Отправлено: 16.01.23 - 09:23
#40
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Цитата:
MEN:
как патриот своей страны

Вот любопытно стало... :-)
Организмы, сдриснувшие из России в прошлом году... Которые, типа, "против войны"... Они патриоты какой страны?
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13391
Остановка: Грузия. Как эмигрантов из России встречает одна из самых гостеприимных стран бывшего СССР
Отправлено: 16.01.23 - 10:10
#41
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Цитата:
Эл-починно:
Я искренне поражаюсь наивным людям. У них во всём Путин виноват.

вы полагаю также искренне поражаетесь родственникам убитых Чекатилой? ведь вместо того чтобы обвинять америку и цру они считают что виноват в убийстве их родни один чекатило!! наивные какие люди то ведь все же понятно что америка спонсирует всех маньяков

Цитата:
Филипп Филиппович:
Русофобия, а также, многие другие фобии, возникли, отнюдь, не здесь и не сейчас. В разное время, разные разного рода деятели, использовали их для своей выгоды.

согласен
путин ради удержания власти везде орет о русофобии в мире и подставляет своими действиями русских так что ни один американский русофоб не смог бы сделать больше
до этого советские лидеры которые также боялись потерять власть орали что в мире ненавидят коммунистов поэтому советским людям нефиг ездить на запад а всем надо сидеть на попе ровно за закрытыми дверями и не отсвечивать
а еще до этого цари пытались нагнетать ситуацию доказывая что запад не любит россию а народу надо сплотится для защиты вокруг царя и религии чтобы дать отпор и сохранить самодержавие
вообщем как видим русофобия удобно и нужна только российским не легитимным российским властям для сидения на троне
при горбаче и ельцине что то русофобии в мире меньше почему то было
даже фильмы в америке снимали где советские и русские показаны относительно адекватно (красная жара, полицейская академия)
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
642
Остановка: Грузия. Как эмигрантов из России встречает одна из самых гостеприимных стран бывшего СССР
Отправлено: 16.01.23 - 10:26
#42
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Цитата:
abaika95:
при горбаче и ельцине что то русофобии в мире меньше почему то было

Разумеется, меньше. Кто ж спорит?
Фокус в том, что оба упомянутые персонажа ускоренными темпами сдавали всё и вся в угоду сшанцам.
Госсекреты, агентуру, территории... Уничтожали вооружение, промышленность, дабы угодить Вашингтону.
Такой СССР, потом Россия, сшанцев вполне устраивали. Послушные, несопротивляющиеся, доверчивые, без своего мнения... Соглашающиеся на все навязываемые т.н. "коллективным Западом" условия...
Таких можно и по головке погладить, сбавить обороты в нагнетании русофобии... До поры, до времени.
...
А как только Россия очнулась, вспомнила сама себя, начала отстаивать свои интересы наперекор западу, так и русофобская истерия снова начала набирать обороты.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13391
Остановка: Грузия. Как эмигрантов из России встречает одна из самых гостеприимных стран бывшего СССР
Отправлено: 16.01.23 - 10:36
#43
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Цитата:
yudjin:
По статистике, это была самая дотационная республика Советского Союза. Она потребляла в ЧЕТЫРЕ раза больше, чем производила. А теперь прям расцвела.. на американские деньги.

тоесть при ссср респубилка цвела
получила независимость и всеровно цветет
и это сугубо из за каких то левых факторов но ни как не из за внутренней работы над собой?))
вопрос
что тогда с россией не так раз она при всех возможностях умудряется постоянно деградировать?
при ссср самая униженная республика из всех которая якобы всех кормила
в 90ые на американском подсосе все ровно бедная и униженная
а в тучные нулевые на нефтянной игле все ровно умудряется плестись в хвосте
что не так в россии то?)) вроде уже не кормит никого никому не должна но нет все ровно находит лужу и с разбега в нее ныряет раз за разом
может кавказ мешает? Сибирь? Татарстан? может отпустить уже всех а то бедный русский человек всех кормит и кормит а они неблагодарные не хотят и не хотят отделяться, зачем они нужны россии? отпустить всех от камлыков до тувинцев да дело с концом правильно?Цитата:
yudjin:
Брат у меня в Германии живет уже 20 лет. Летом к ним пожаловали двоюродные братья с семьями его жены из Украины. Бежали через не их Крым и ненавистную Россию на своих машинах. Через Беларусь не пустили, проехали через Прибалтику. Поселили в их городке, в общежитии. Ну родственники же, стали видеться, просили помочь на даче, понятно и застолье бывало... Пообщавшись и услышав то, что они говорят про русских (все те, кто живет на территории), Россию и Путина, поняли, что там промывка мозгов была конкретная, многолетняя и доскональная

если бы я это не прочитал это стоило бы выдумать
русские живущие германии оскорбились что беженцы с Украины (их родственники) не любят русских и путина который вторгся в Украину!
русские в германии оскорбились из за России
еще раз
русские живущие в германии, не в Ярославле не в рязани а в германии и обижаются на украинцев))))
П-патриотизм

Цитата:
yudjin:
И такие НИКОГДА не будут учить язык, не будут овладевать профессией, тем более работать.

про казахский язык речь? или это другое понимать надо? Цитата:
yudjin:
поняли, что там промывка мозгов была конкретная, многолетняя и доскональная

тоесть когда речь про "радиоактивный пепел, распятых мальчиков, нацистов, птиц-убийц славян, лаборатории из харькова где вывели коронавирус для россии, ядерные бомбы из чернобыля, украинских детей которых надо топить в море потому-что они никогда не станут русскими" это не промывка мозгов? это так просто шутки по федеральным каналам?
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13391
Остановка: Грузия. Как эмигрантов из России встречает одна из самых гостеприимных стран бывшего СССР
Отправлено: 16.01.23 - 10:45
#44
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Цитата:
Skeptic:
А как только Россия очнулась, вспомнила сама себя

вспомнила что она не обычная европейская страна а вечная африканская диктатура в которой чтобы удержать власть надо постоянно население пугать американцами и црушниками?
удивительная судьба
Цитата:
Skeptic:
Фокус в том, что оба упомянутые персонажа ускоренными темпами сдавали всё и вся в угоду сшанцам. Госсекреты, агентуру, территории... Уничтожали вооружение, промышленность, дабы угодить Вашингтону.

и поэтому путин открыл одному такому "предателю" целый центр на его малой родине? тоесть верный продолжатель идей предателя куратора который привел его в президентское кресло?
кстати в вашей системе конспирологии нет случайно ответа почему если ельцин предатель работающий на сша то его ставленник который публично не отрекается от своего предшественника тоже не агент сша?
ведь если посудить путин сделал все за последние 20 лет что выгодно американской власти
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