111: Нужно больше вооружений Запада в войне с оккупантами...
Отдельные эксперты активизировались, отмечают что в ближайшее время РФ пойдет в наступление в трёх направлениях. Со стороны Белоруссии и в сторону Львова, ниже в сторону Одессы и отвлекающий возможно в Харьковском. Чтобы взять в клещ и отсечь поставки оружия. Якобы, для этого собрали 600-700 тысяч военных, в средиземном море находиться адмирал Горшков с цирконами и.т.д.
При этом, на днях 18 января запланирована встреча министров обороны НАТО и если не ошибаюсь 20 января заседание Рамштайне-8. В общем посмотрим, будем наблюдать за развитием событии.
НАТО в Румынию передислоцировал АВАКС, в Польшу бронетехнику из США привезли, в том числе танки абрамс и.т.д. Вместе с тем, разведки США и Великобритании о намечающих наступлениях с обоих сторон молчат, якобы обе стороны готовятся к действиям в марте, начале апреля текущего года.
Хех.. Когда оккупанды убегают, они разве теряют больше крови? Харьковское, херсонское направление, Лиман, Сумская область, киевщина и тд? Тот же остров Змеиный? Наоборот, при наступлении, тот же Бахмут, Соледар, счет идет на десятки тысяч.. Ах да, Павловка под Угледаром, где тупо положили 500 морских за пару часов.. Это все при наступлении дорогуша..
111: Хех.. Когда оккупанды убегают, они разве теряют больше крови?
Доблестные нацисткие ПВО, сбили ракету "оккупантов", в результате, она упала на кого? На русскоязычных убитых 60 мирных граждан, и тогда ж чо? Жертв нет? Рускоязычные же убитые, не идут в расчёт? Цитата:
111: Наоборот, при наступлении, тот же Бахмут, Соледар, счет идет на десятки тысяч.. Ах да, Павловка под Угледаром, где тупо положили 500 морских за пару часов..
Мало, мало, вам! Крови вам мало? Надо ещё? И когда вы напьётесь?
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