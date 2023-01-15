Отправлено: - 23:12

111:

Хех.. Когда оккупанды убегают, они разве теряют больше крови?

111:

Наоборот, при наступлении, тот же Бахмут, Соледар, счет идет на десятки тысяч.. Ах да, Павловка под Угледаром, где тупо положили 500 морских за пару часов..

Цитата:Доблестные нацисткие ПВО, сбили ракету "оккупантов", в результате, она упала на кого?На русскоязычных убитых 60 мирных граждан, и тогда ж чо?Жертв нет?Рускоязычные же убитые, не идут в расчёт?Цитата:Мало, мало, вам!Крови вам мало? Надо ещё? И когда вы напьётесь?