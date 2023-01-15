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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
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Куратор темы: 111
Филипп Филиппович
§ Филипп Филиппович
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
187
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.01.23 - 16:37
#10096
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Цитата:
111:
Скорбим по невинно убиенным

Кстати, если среди них, есть русские и русскоязычные, то их же не принято учитывать?
То есть, убиенных больше, а убитых меньше, также?
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1072
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.01.23 - 18:35
#10097
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Цитата:
Skeptic:
. В чём Арестович и признался откровенно и цинично

Признаемся в малом преступлении чтоб скрыть большое.
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Филипп Филиппович
§ Филипп Филиппович
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
187
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.01.23 - 19:45
#10098
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Цитата:
111:
Нужно больше вооружений Запада в войне с оккупантами, например Британия

Вам крови мало?
Нужно больше?
Миролюбивый вы наш)
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3716
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.01.23 - 22:26
#10099
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Цитата:
111:
Нужно больше вооружений Запада в войне с оккупантами...


Отдельные эксперты активизировались, отмечают что в ближайшее время РФ пойдет в наступление в трёх направлениях. Со стороны Белоруссии и в сторону Львова, ниже в сторону Одессы и отвлекающий возможно в Харьковском. Чтобы взять в клещ и отсечь поставки оружия. Якобы, для этого собрали 600-700 тысяч военных, в средиземном море находиться адмирал Горшков с цирконами и.т.д.

При этом, на днях 18 января запланирована встреча министров обороны НАТО и если не ошибаюсь 20 января заседание Рамштайне-8. В общем посмотрим, будем наблюдать за развитием событии.

НАТО в Румынию передислоцировал АВАКС, в Польшу бронетехнику из США привезли, в том числе танки абрамс и.т.д. Вместе с тем, разведки США и Великобритании о намечающих наступлениях с обоих сторон молчат, якобы обе стороны готовятся к действиям в марте, начале апреля текущего года.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21780
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.01.23 - 23:03
#10100
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Цитата:
Филипп Филиппович:
Вам крови мало? Нужно больше?

Хех..
Когда оккупанды убегают, они разве теряют больше крови?
Харьковское, херсонское направление, Лиман, Сумская область, киевщина и тд?
Тот же остров Змеиный?
Наоборот, при наступлении, тот же Бахмут, Соледар, счет идет на десятки тысяч..
Ах да, Павловка под Угледаром, где тупо положили 500 морских за пару часов..
Это все при наступлении дорогуша..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21780
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.01.23 - 23:04
#10101
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Ну и утилизируем елку..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21780
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.01.23 - 23:06
#10102
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Ветки подсохли, не смотря на то, что она все время в воде, но жара в 28 градусов дала ей знать о себе

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21780
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.01.23 - 23:07
#10103
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Всего лишь ножовка по металлу и для ствола по дереву..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21780
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.01.23 - 23:08
#10104
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Мокрый ствол разбухший с чопиками конечно бить среди позднего вечера не будем

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21780
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.01.23 - 23:09
#10105
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Пусть просохнет в тепле, а уж потом сам отвалится.

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21780
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.01.23 - 23:10
#10106
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Вот и вся елка



Выносим ее аккуратно, замотав в тряпье, чтобы иголки не разбрасывать в подъезде..
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Филипп Филиппович
§ Филипп Филиппович
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
187
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.01.23 - 23:12
#10107
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Цитата:
111:
Хех.. Когда оккупанды убегают, они разве теряют больше крови?

Доблестные нацисткие ПВО, сбили ракету "оккупантов", в результате, она упала на кого?
На русскоязычных убитых 60 мирных граждан, и тогда ж чо?
Жертв нет?
Рускоязычные же убитые, не идут в расчёт?
Цитата:
111:
Наоборот, при наступлении, тот же Бахмут, Соледар, счет идет на десятки тысяч.. Ах да, Павловка под Угледаром, где тупо положили 500 морских за пару часов..

Мало, мало, вам!
Крови вам мало? Надо ещё? И когда вы напьётесь?
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Филипп Филиппович
§ Филипп Филиппович
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
187
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.01.23 - 23:13
#10108
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Цитата:
111:
Это все при наступлении дорогуша..

Это меняет дело!
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