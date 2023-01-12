Страна, которую мы так любили!

Отправлено: - 22:51

Вспоминаю ту ливерную колбасу, что брали под закусь, под рубьсорок, так оно ж, сейчас, как элитная!

А тушёнка?

Где она сейчас, где её найти?

Та, которую не покупали, потому что считали что был миф, что она с туберкулезных животных!?

А если ту, которую с них, да с макарлнами, да по-флотски!

И не возражайте!

Если вы её не ели, вы не знаете жЫзни!