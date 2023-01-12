Прогноз на 5 дней
ясно-14°C
  • 780 мм рт.ст.
  • 61% влажность
  • Ю-ЮЗ, 5 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Страна, которую мы так любили!
 
 
Страница 32 из 32«1...303132
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45962
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 12.01.23 - 03:19
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Новый выпуск проекта «Старые фотографии» посвящен столетию образования СССР. 22 декабря 1922 года на Всесоюзном съезде Советов с участием делегатов РСФСР, Украинской ССР, Белорусской ССР и Закавказской Советской Федеративной Социалистической Республики (ЗСФСР - Азербайджан, Армения, Грузия) был принят договор об образовании СССР. Вот уже 100 лет этой знакомой аббревиатуре - Союз Советских Социалистических Республик.
Читать статью

Филипп Филиппович
* Филипп Филиппович
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
182
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 15.01.23 - 22:46
#465
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И не надо мне втирать, за Розумовича!
Если вы не ели советский сервелат, или краковскую, то тьфу вам!
Если они ложили в колбасу туалетную бумагу, то дайте мне её, я её сьем сейчас без колбасы!)
Профайл
КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1680
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 15.01.23 - 22:47
#466
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Для вас это так принципиально? Суть то в том, что не обязательно было ехать в Москву, чтобы увидеть темнокожего человека.
Профайл
Филипп Филиппович
* Филипп Филиппович
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
182
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 15.01.23 - 22:51
#467
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вспоминаю ту ливерную колбасу, что брали под закусь, под рубьсорок, так оно ж, сейчас, как элитная!
А тушёнка?
Где она сейчас, где её найти?
Та, которую не покупали, потому что считали что был миф, что она с туберкулезных животных!?
А если ту, которую с них, да с макарлнами, да по-флотски!
И не возражайте!
Если вы её не ели, вы не знаете жЫзни!
Профайл
Страница 32 из 32«1...303132
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 178, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 176
Зарегистрированные пользователи: Филипп Филиппович, drakon

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS