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Страна, которую мы так любили!
Страна, которую мы так любили!
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45962
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 12.01.23 - 03:19
Новый выпуск проекта «Старые фотографии» посвящен столетию образования СССР. 22 декабря 1922 года на Всесоюзном съезде Советов с участием делегатов РСФСР, Украинской ССР, Белорусской ССР и Закавказской Советской Федеративной Социалистической Республики (ЗСФСР - Азербайджан, Армения, Грузия) был принят договор об образовании СССР. Вот уже 100 лет этой знакомой аббревиатуре - Союз Советских Социалистических Республик.
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s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 1111
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 15.01.23 - 19:19
Цитата:
Видимо мы жили в параллельных мирах. в 90 е годы уже всё было правда по заоблачным ценам , в 90 е я вовсю уже занимался бизнесом возил Мазы из Минска в город Костанай. И я ведь не говорю. что было плохо, даже 90е годы никогда я не жил так весело и хорошо, просто наверное ради справедливости надо помнить всё, не так ли? Кстати и на форуме нашлась одна полноправная пользовательница, которая помнит про талоны и даже где их выдавали. Насчёт салаги до ваших лет я наверное не дотянусь, но 1987 году я был уже в здравом уме и трезвой памяти, только пришёл из СА и поступил в наш пединститут
ACROS:
не путайте- талоны если и были, то были после 91 года, после распада Союза.
не путайте- талоны если и были, то были после 91 года, после распада Союза.
Видимо мы жили в параллельных мирах. в 90 е годы уже всё было правда по заоблачным ценам , в 90 е я вовсю уже занимался бизнесом возил Мазы из Минска в город Костанай. И я ведь не говорю. что было плохо, даже 90е годы никогда я не жил так весело и хорошо, просто наверное ради справедливости надо помнить всё, не так ли? Кстати и на форуме нашлась одна полноправная пользовательница, которая помнит про талоны и даже где их выдавали. Насчёт салаги до ваших лет я наверное не дотянусь, но 1987 году я был уже в здравом уме и трезвой памяти, только пришёл из СА и поступил в наш пединститут
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 1111
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 15.01.23 - 19:26
Цитата:
Почему из вас всегда так и несёт ненавистью? Я вроде ничего плохого о Вас не писал. даже когда Вы заявили, что я выдумал, про Пазики в Челябинске и так немного прошлись по моей личности, я абсолютно ничего вам не ответил. Недавно был в Челябинске в гостях ходит по прежнему 8 маршрут от Юности в сторону Ленина. Добрей надо быть в этой злой жизни. А свои воспоминания я никому не отдам, как бы Вы не исходили желчью
Серый волк:
Чего только не придумают эти за три тугрика форумные террористы!
Чего только не придумают эти за три тугрика форумные террористы!
Почему из вас всегда так и несёт ненавистью? Я вроде ничего плохого о Вас не писал. даже когда Вы заявили, что я выдумал, про Пазики в Челябинске и так немного прошлись по моей личности, я абсолютно ничего вам не ответил. Недавно был в Челябинске в гостях ходит по прежнему 8 маршрут от Юности в сторону Ленина. Добрей надо быть в этой злой жизни. А свои воспоминания я никому не отдам, как бы Вы не исходили желчью
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 15.01.23 - 19:42
Цитата:
Середина-конец 70-х,часто можно было встретить, прогуливающихся по Ленина в районе кинотеатра Дружба.
alex_60:
Середина-конец 70-х,часто можно было встретить, прогуливающихся по Ленина в районе кинотеатра Дружба.
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 15.01.23 - 19:52
Цитата:
и где же они учились если института еще не было.
только филиал Каз ПТИ.
что там в этом филиале были высокопрофессиональные кадры, что иностранцев туда присылали учиться?
[Исправлено: alex_60, 15.01.2023 - 19:57]
КГСПС:
Середина-конец 70-х,часто можно было встретить, прогуливающихся по Ленина в районе кинотеатра Дружба.
Середина-конец 70-х,часто можно было встретить, прогуливающихся по Ленина в районе кинотеатра Дружба.
и где же они учились если института еще не было.
только филиал Каз ПТИ.
что там в этом филиале были высокопрофессиональные кадры, что иностранцев туда присылали учиться?
[Исправлено: alex_60, 15.01.2023 - 19:57]
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 15.01.23 - 20:05
Цитата:
Вы можете Цитата:
Вы можете об этом судить сейчас, по количеству дерьма, выливаемого на Россию)
YESNO:
вылили столько лживого дерьма на СССР
вылили столько лживого дерьма на СССР
Вы можете Цитата:
YESNO:
вылили столько лживого дерьма на СССР
вылили столько лживого дерьма на СССР
Вы можете об этом судить сейчас, по количеству дерьма, выливаемого на Россию)
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 15.01.23 - 20:08
Цитата:
Во первых, были талоны на топливо.
Я не вру?)
Во вторых, на питание. Выдаваемые некоторыми предприятиями бесплатно.)
ACROS:
Против меня, вы ещё, прошу прощения, салага:
Против меня, вы ещё, прошу прощения, салага:
Во первых, были талоны на топливо.
Я не вру?)
Во вторых, на питание. Выдаваемые некоторыми предприятиями бесплатно.)
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 15.01.23 - 20:40
Цитата:
Если вы не в курсе были такие страны, как Куба, Ангола, так называемые коммунистического толка,и, да, приезжали к нам учится.
alex_60:
Если вы не в курсе были такие страны, как Куба, Ангола, так называемые коммунистического толка,и, да, приезжали к нам учится.
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 15.01.23 - 20:56
Цитата:
в филиал КазПТИ в Рудном?
больше некуда было?
[Исправлено: alex_60, 15.01.2023 - 20:59]
КГСПС:
Если вы не в курсе были такие страны, как Куба, Ангола, так называемые коммунистического толка,и, да, приезжали к нам учится.
Если вы не в курсе были такие страны, как Куба, Ангола, так называемые коммунистического толка,и, да, приезжали к нам учится.
в филиал КазПТИ в Рудном?
больше некуда было?
[Исправлено: alex_60, 15.01.2023 - 20:59]
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 15.01.23 - 21:22
Цитата:
Много ещё куда, а потом на практику к нам на ССГОК. Чуть позже учились монголы в 5-м училище.
alex_60:
Много ещё куда, а потом на практику к нам на ССГОК. Чуть позже учились монголы в 5-м училище.
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 15.01.23 - 22:05
Цитата:
на практику это более реально.
[Исправлено: alex_60, 15.01.2023 - 22:09]
КГСПС:
потом на практику к нам на ССГОК
потом на практику к нам на ССГОК
на практику это более реально.
[Исправлено: alex_60, 15.01.2023 - 22:09]
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3638
Re: Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 15.01.23 - 22:05
Цитата:
Как можно-нет конечно: некомпетенты, правда, но- не врёте.
Цитата:
Я, заметил: - все те кто уехал за якобы лучшей долей и пишет в соцсетях про свою бывшую родину пасквили и нехорошее- они ТАМ в новой их жизни,почти ВСЕ: - неудачники-лузеры, а те кто почти не пишет ( ему не до этого - он занят по полной) устроился нормально и почти всем доволен.
Филипп Филиппович:
Я не вру?
Я не вру?
Как можно-нет конечно: некомпетенты, правда, но- не врёте.
Цитата:
saba:
из вас всегда так и несёт ненавистью?
из вас всегда так и несёт ненавистью?
Я, заметил: - все те кто уехал за якобы лучшей долей и пишет в соцсетях про свою бывшую родину пасквили и нехорошее- они ТАМ в новой их жизни,почти ВСЕ: - неудачники-лузеры, а те кто почти не пишет ( ему не до этого - он занят по полной) устроился нормально и почти всем доволен.
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 15.01.23 - 22:25
Цитата:
Заметьте, я токо факты!)
Цитата:
Как скажете, Ваше Дизельное Величество!)
ACROS:
Я, заметил: - все те кто уехал за якобы лучшей долей и пишет в соцсетях про свою бывшую родину пасквили и нехорошее-
Я, заметил: - все те кто уехал за якобы лучшей долей и пишет в соцсетях про свою бывшую родину пасквили и нехорошее-
Заметьте, я токо факты!)
Цитата:
ACROS:
почти ВСЕ: - неудачники-лузеры
почти ВСЕ: - неудачники-лузеры
Как скажете, Ваше Дизельное Величество!)
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 15.01.23 - 22:29
83 год. Я поступил на Кустанайскую обувную фабрику, рабочим.
Да, господа, при СССР такая была.
Что я был рабочим, не стыжусь.)
Зп 85 рублей.
Через три дня мастер попросил забирать молоко, которое, как оказалось, мне полагалось из-за вредных условий.
Потому что его(молоко) никто не забирал, как оказалось. И оно начало прокисать)
Да, господа, при СССР такая была.
Что я был рабочим, не стыжусь.)
Зп 85 рублей.
Через три дня мастер попросил забирать молоко, которое, как оказалось, мне полагалось из-за вредных условий.
Потому что его(молоко) никто не забирал, как оказалось. И оно начало прокисать)
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 15.01.23 - 22:33
Вспоминаю те зимние ботинки, с Кустанайской обувнушки.
Они легко отхаживали 3-5 лет. И не потому, что, а потому что и не рвались.
Они были совковые, немодные.
Но, я извиняюсь, не одноразовые китайские нынешние!
Натуральная кожа!
А с нутра, натуральный мех, что характерно.)
Они легко отхаживали 3-5 лет. И не потому, что, а потому что и не рвались.
Они были совковые, немодные.
Но, я извиняюсь, не одноразовые китайские нынешние!
Натуральная кожа!
А с нутра, натуральный мех, что характерно.)
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 15.01.23 - 22:37
Обед в фабричной столовой стоил 50-70 копеек, в зависимости от аппетита.
1,2 и компот!
Нету сейчас того вкуса, что было!
Что борщ, что суп.
Что первое, что втрое!
Не знаю, что сейчас кладут в котлеты, но видно в то время клали, что сейчас не ложут!)
1,2 и компот!
Нету сейчас того вкуса, что было!
Что борщ, что суп.
Что первое, что втрое!
Не знаю, что сейчас кладут в котлеты, но видно в то время клали, что сейчас не ложут!)
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