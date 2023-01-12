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≡ Страна, которую мы так любили!
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45962
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 12.01.23 - 03:19
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Новый выпуск проекта «Старые фотографии» посвящен столетию образования СССР. 22 декабря 1922 года на Всесоюзном съезде Советов с участием делегатов РСФСР, Украинской ССР, Белорусской ССР и Закавказской Советской Федеративной Социалистической Республики (ЗСФСР - Азербайджан, Армения, Грузия) был принят договор об образовании СССР. Вот уже 100 лет этой знакомой аббревиатуре - Союз Советских Социалистических Республик.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1111
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 15.01.23 - 19:19
#450
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Цитата:
ACROS:
не путайте- талоны если и были, то были после 91 года, после распада Союза.

Видимо мы жили в параллельных мирах. в 90 е годы уже всё было правда по заоблачным ценам , в 90 е я вовсю уже занимался бизнесом возил Мазы из Минска в город Костанай. И я ведь не говорю. что было плохо, даже 90е годы никогда я не жил так весело и хорошо, просто наверное ради справедливости надо помнить всё, не так ли? Кстати и на форуме нашлась одна полноправная пользовательница, которая помнит про талоны и даже где их выдавали. Насчёт салаги до ваших лет я наверное не дотянусь, но 1987 году я был уже в здравом уме и трезвой памяти, только пришёл из СА и поступил в наш пединститут
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1111
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 15.01.23 - 19:26
#451
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Цитата:
Серый волк:
Чего только не придумают эти за три тугрика форумные террористы!

Почему из вас всегда так и несёт ненавистью? Я вроде ничего плохого о Вас не писал. даже когда Вы заявили, что я выдумал, про Пазики в Челябинске и так немного прошлись по моей личности, я абсолютно ничего вам не ответил. Недавно был в Челябинске в гостях ходит по прежнему 8 маршрут от Юности в сторону Ленина. Добрей надо быть в этой злой жизни. А свои воспоминания я никому не отдам, как бы Вы не исходили желчью
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1680
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 15.01.23 - 19:42
#452
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Цитата:
alex_60:

Середина-конец 70-х,часто можно было встретить, прогуливающихся по Ленина в районе кинотеатра Дружба.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18772
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 15.01.23 - 19:52
#453
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Цитата:
КГСПС:
Середина-конец 70-х,часто можно было встретить, прогуливающихся по Ленина в районе кинотеатра Дружба.


и где же они учились если института еще не было.
только филиал Каз ПТИ.
что там в этом филиале были высокопрофессиональные кадры, что иностранцев туда присылали учиться?

[Исправлено: alex_60, 15.01.2023 - 19:57]
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Филипп Филиппович
* Филипп Филиппович
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
182
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 15.01.23 - 20:05
#454
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Цитата:
YESNO:
вылили столько лживого дерьма на СССР

Вы можете Цитата:
YESNO:
вылили столько лживого дерьма на СССР

Вы можете об этом судить сейчас, по количеству дерьма, выливаемого на Россию)
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Филипп Филиппович
* Филипп Филиппович
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
182
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 15.01.23 - 20:08
#455
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Цитата:
ACROS:
Против меня, вы ещё, прошу прощения, салага:

Во первых, были талоны на топливо.
Я не вру?)
Во вторых, на питание. Выдаваемые некоторыми предприятиями бесплатно.)
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1680
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 15.01.23 - 20:40
#456
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Цитата:
alex_60:

Если вы не в курсе были такие страны, как Куба, Ангола, так называемые коммунистического толка,и, да, приезжали к нам учится.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18772
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 15.01.23 - 20:56
#457
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Цитата:
КГСПС:
Если вы не в курсе были такие страны, как Куба, Ангола, так называемые коммунистического толка,и, да, приезжали к нам учится.


в филиал КазПТИ в Рудном?
больше некуда было?

[Исправлено: alex_60, 15.01.2023 - 20:59]
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1680
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 15.01.23 - 21:22
#458
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Цитата:
alex_60:

Много ещё куда, а потом на практику к нам на ССГОК. Чуть позже учились монголы в 5-м училище.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18772
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 15.01.23 - 22:05
#459
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Цитата:
КГСПС:
потом на практику к нам на ССГОК


на практику это более реально.

[Исправлено: alex_60, 15.01.2023 - 22:09]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3638
Re: Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 15.01.23 - 22:05
#460
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Цитата:
Филипп Филиппович:
Я не вру?

Как можно-нет конечно: некомпетенты, правда, но- не врёте.



Цитата:
saba:
из вас всегда так и несёт ненавистью?


Я, заметил: - все те кто уехал за якобы лучшей долей и пишет в соцсетях про свою бывшую родину пасквили и нехорошее- они ТАМ в новой их жизни,почти ВСЕ: - неудачники-лузеры, а те кто почти не пишет ( ему не до этого - он занят по полной) устроился нормально и почти всем доволен.
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Филипп Филиппович
* Филипп Филиппович
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
182
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 15.01.23 - 22:25
#461
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Цитата:
ACROS:
Я, заметил: - все те кто уехал за якобы лучшей долей и пишет в соцсетях про свою бывшую родину пасквили и нехорошее-

Заметьте, я токо факты!)
Цитата:
ACROS:
почти ВСЕ: - неудачники-лузеры

Как скажете, Ваше Дизельное Величество!)
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Филипп Филиппович
* Филипп Филиппович
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
182
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 15.01.23 - 22:29
#462
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83 год. Я поступил на Кустанайскую обувную фабрику, рабочим.
Да, господа, при СССР такая была.
Что я был рабочим, не стыжусь.)
Зп 85 рублей.
Через три дня мастер попросил забирать молоко, которое, как оказалось, мне полагалось из-за вредных условий.
Потому что его(молоко) никто не забирал, как оказалось. И оно начало прокисать)
Профайл
Филипп Филиппович
* Филипп Филиппович
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
182
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 15.01.23 - 22:33
#463
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Вспоминаю те зимние ботинки, с Кустанайской обувнушки.
Они легко отхаживали 3-5 лет. И не потому, что, а потому что и не рвались.
Они были совковые, немодные.
Но, я извиняюсь, не одноразовые китайские нынешние!
Натуральная кожа!
А с нутра, натуральный мех, что характерно.)
Профайл
Филипп Филиппович
* Филипп Филиппович
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
182
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 15.01.23 - 22:37
#464
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Обед в фабричной столовой стоил 50-70 копеек, в зависимости от аппетита.
1,2 и компот!
Нету сейчас того вкуса, что было!
Что борщ, что суп.
Что первое, что втрое!
Не знаю, что сейчас кладут в котлеты, но видно в то время клали, что сейчас не ложут!)
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