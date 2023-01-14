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≡ Остановка: Грузия. Как эмигрантов из России встречает одна из самых гостеприимных стран бывшего СССР
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45962
Остановка: Грузия. Как эмигрантов из России встречает одна из самых гостеприимных стран бывшего СССР
Отправлено: 14.01.23 - 14:09
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Море, горы, природа, сохранившаяся архитектура старых городов, а также относительная дешевизна проживания - то, что всегда привлекало туристов в Грузии. Но 2022 год стал также годом, когда сюда массово стали релоцироваться россияне. Об их жизни рассказывает наша коллега, переехавшая из Костаная в Санкт-Петербург и тоже оказавшаяся в Грузии.
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Филипп Филиппович
* Филипп Филиппович
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
182
Re: Остановка: Грузия. Как эмигрантов из России встречает одна...
Отправлено: 15.01.23 - 16:34
#30
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Цитата:
Анатолий:
Грузия это хорошо,также Казахстан, гостеприимные люди,

Не следует путать гостеприимство как для туристов, и гостеприимство для чтобы жить.)
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8974
Остановка: Грузия. Как эмигрантов из России встречает одна из самых гостеприимных стран бывшего СССР
Отправлено: 15.01.23 - 17:36
#31
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Цитата:
таноми52:
Катались как сыр в масле в СССР, а считали что их республику обирали.

По статистике, это была самая дотационная республика Советского Союза. Она потребляла в ЧЕТЫРЕ раза больше, чем производила. А теперь прям расцвела.. на американские деньги.
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Филипп Филиппович
* Филипп Филиппович
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
182
Остановка: Грузия. Как эмигрантов из России встречает одна из самых гостеприимных стран бывшего СССР
Отправлено: 15.01.23 - 18:12
#32
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Цитата:
yudjin:
Она потребляла в ЧЕТЫРЕ раза больше, чем производила.

Кстати, в Грузии при СССР было, на память, что-то около 240 воров в законе.
А в остальном союзе, в сумме, что-то около 120.
Вот и ответ.
Профайл
Филипп Филиппович
* Филипп Филиппович
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
182
Остановка: Грузия. Как эмигрантов из России встречает одна из самых гостеприимных стран бывшего СССР
Отправлено: 15.01.23 - 18:13
#33
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Вахтанг Кикабидзе умер.
"Мои года- моё богатство! "
Распрощался с богатством)
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8974
Остановка: Грузия. Как эмигрантов из России встречает одна из самых гостеприимных стран бывшего СССР
Отправлено: 15.01.23 - 18:42
#34
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Про других "беженцев".
Брат у меня в Германии живет уже 20 лет. Летом к ним пожаловали двоюродные братья с семьями его жены из Украины. Бежали через не их Крым и ненавистную Россию на своих машинах. Через Беларусь не пустили, проехали через Прибалтику. Поселили в их городке, в общежитии. Ну родственники же, стали видеться, просили помочь на даче, понятно и застолье бывало...
Пообщавшись и услышав то, что они говорят про русских (все те, кто живет на территории), Россию и Путина, поняли, что там промывка мозгов была конкретная, многолетняя и доскональная. В общем, нет у моих этих беглых родственников. Не хотят они с ними знаться.
А про других говорят так. За 20 лет у них под боком селили разных беженцев... и арабов, и сирийцев, и болгар, и цыган, но таких, как из Украины еще не видели и никому не пожелаешь. Наглые, ленивые, хамские, в открытую пьющие алкоголь и поголовно курящие, орущие свои лозунги повсеместно.
Были свидетелями, как в поликлинике одна гарна дивчина, стуча себя в грудь "Я- Украина", в наглую лезла без очереди в кабинет врача.
Им выделяют пособие и продукты. Но они еще воротят нос и выбирают: это буду, это не буду! Требуют в магазинах отдать бесплатно!
Есть те, кто на своих не самых плохих машинах приезжает в Германию только за пособием, потом на месяц назад уезжают.
И такие НИКОГДА не будут учить язык, не будут овладевать профессией, тем более работать.
Пусть пашут терпеливые немцы и отдают треть зарплаты на этих "беженцев".

[Исправлено: yudjin, 15.01.2023 - 18:45]
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M
§ MEN
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.01.07
Сообщений:
70
Re: Остановка: Грузия. Как эмигрантов из России встречает одна...
Отправлено: 15.01.23 - 21:28
#35
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Цитата:
Филипп Филиппович:
Распрощался с богатством)

можно говорить что угодно в общем про грузин, но про Артиста и просто хорошего человека не нужно так. тем более человек только умер.
летом были в Грузии, общались и с простыми людьми в деревушках. что хочу сказать - простые жители что там, что у нас в Казахстане, одни и те же, и мысли те же. и там нет места какой-то агрессии.
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Филипп Филиппович
* Филипп Филиппович
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
182
Остановка: Грузия. Как эмигрантов из России встречает одна из самых гостеприимных стран бывшего СССР
Отправлено: 15.01.23 - 22:20
#36
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Цитата:
MEN:
можно говорить что угодно в общем про грузин, но про Артиста и просто хорошего человека не нужно так. тем более человек только умер.

Один из моих любимых фильмов. И актёров.
По ауэжайю, по ауэжаю, лайнер, пробежал...
Ларису Ивановну хочу
Мои года, мойе богацво!
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Филипп Филиппович
* Филипп Филиппович
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
182
Остановка: Грузия. Как эмигрантов из России встречает одна из самых гостеприимных стран бывшего СССР
Отправлено: 15.01.23 - 22:21
#37
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Но и это знаю:
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M
§ MEN
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.01.07
Сообщений:
70
Re: Остановка: Грузия. Как эмигрантов из России встречает одна...
Отправлено: 15.01.23 - 22:29
#38
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Цитата:
Филипп Филиппович:
Но и это знаю:

это был его выбор. насколько знаю это уже после событий в Абхазии. как патриот своей страны он конечно выбрал сторону Грузии. а не как всякие канделаки и т.д.
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