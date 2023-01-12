Отправлено: - 19:19

ACROS:

не путайте- талоны если и были, то были после 91 года, после распада Союза.

Цитата:Видимо мы жили в параллельных мирах. в 90 е годы уже всё было правда по заоблачным ценам , в 90 е я вовсю уже занимался бизнесом возил Мазы из Минска в город Костанай. И я ведь не говорю. что было плохо, даже 90е годы никогда я не жил так весело и хорошо, просто наверное ради справедливости надо помнить всё, не так ли? Кстати и на форуме нашлась одна полноправная пользовательница, которая помнит про талоны и даже где их выдавали. Насчёт салаги до ваших лет я наверное не дотянусь, но 1987 году я был уже в здравом уме и трезвой памяти, только пришёл из СА и поступил в наш пединститут