Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Остановка: Грузия. Как эмигрантов из России встречает одна из самых гостеприимных стран бывшего СССР
Остановка: Грузия. Как эмигрантов из России встречает одна из самых гостеприимных стран бывшего СССР
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45962
Остановка: Грузия. Как эмигрантов из России встречает одна из самых гостеприимных стран бывшего СССР
Отправлено: 14.01.23 - 14:09
Море, горы, природа, сохранившаяся архитектура старых городов, а также относительная дешевизна проживания - то, что всегда привлекало туристов в Грузии. Но 2022 год стал также годом, когда сюда массово стали релоцироваться россияне. Об их жизни рассказывает наша коллега, переехавшая из Костаная в Санкт-Петербург и тоже оказавшаяся в Грузии.
Читать новость
Читать новость
Re: Остановка: Грузия. Как эмигрантов из России встречает одна...
Отправлено: 15.01.23 - 16:34
Цитата:
Не следует путать гостеприимство как для туристов, и гостеприимство для чтобы жить.)
Анатолий:
Грузия это хорошо,также Казахстан, гостеприимные люди,
Грузия это хорошо,также Казахстан, гостеприимные люди,
Не следует путать гостеприимство как для туристов, и гостеприимство для чтобы жить.)
Остановка: Грузия. Как эмигрантов из России встречает одна из самых гостеприимных стран бывшего СССР
Отправлено: 15.01.23 - 17:36
Цитата:
По статистике, это была самая дотационная республика Советского Союза. Она потребляла в ЧЕТЫРЕ раза больше, чем производила. А теперь прям расцвела.. на американские деньги.
таноми52:
Катались как сыр в масле в СССР, а считали что их республику обирали.
Катались как сыр в масле в СССР, а считали что их республику обирали.
По статистике, это была самая дотационная республика Советского Союза. Она потребляла в ЧЕТЫРЕ раза больше, чем производила. А теперь прям расцвела.. на американские деньги.
Остановка: Грузия. Как эмигрантов из России встречает одна из самых гостеприимных стран бывшего СССР
Отправлено: 15.01.23 - 18:12
Цитата:
Кстати, в Грузии при СССР было, на память, что-то около 240 воров в законе.
А в остальном союзе, в сумме, что-то около 120.
Вот и ответ.
yudjin:
Она потребляла в ЧЕТЫРЕ раза больше, чем производила.
Она потребляла в ЧЕТЫРЕ раза больше, чем производила.
Кстати, в Грузии при СССР было, на память, что-то около 240 воров в законе.
А в остальном союзе, в сумме, что-то около 120.
Вот и ответ.
Остановка: Грузия. Как эмигрантов из России встречает одна из самых гостеприимных стран бывшего СССР
Отправлено: 15.01.23 - 18:13
Вахтанг Кикабидзе умер.
"Мои года- моё богатство! "
Распрощался с богатством)
"Мои года- моё богатство! "
Распрощался с богатством)
Остановка: Грузия. Как эмигрантов из России встречает одна из самых гостеприимных стран бывшего СССР
Отправлено: 15.01.23 - 18:42
Про других "беженцев".
Брат у меня в Германии живет уже 20 лет. Летом к ним пожаловали двоюродные братья с семьями его жены из Украины. Бежали через не их Крым и ненавистную Россию на своих машинах. Через Беларусь не пустили, проехали через Прибалтику. Поселили в их городке, в общежитии. Ну родственники же, стали видеться, просили помочь на даче, понятно и застолье бывало...
Пообщавшись и услышав то, что они говорят про русских (все те, кто живет на территории), Россию и Путина, поняли, что там промывка мозгов была конкретная, многолетняя и доскональная. В общем, нет у моих этих беглых родственников. Не хотят они с ними знаться.
А про других говорят так. За 20 лет у них под боком селили разных беженцев... и арабов, и сирийцев, и болгар, и цыган, но таких, как из Украины еще не видели и никому не пожелаешь. Наглые, ленивые, хамские, в открытую пьющие алкоголь и поголовно курящие, орущие свои лозунги повсеместно.
Были свидетелями, как в поликлинике одна гарна дивчина, стуча себя в грудь "Я- Украина", в наглую лезла без очереди в кабинет врача.
Им выделяют пособие и продукты. Но они еще воротят нос и выбирают: это буду, это не буду! Требуют в магазинах отдать бесплатно!
Есть те, кто на своих не самых плохих машинах приезжает в Германию только за пособием, потом на месяц назад уезжают.
И такие НИКОГДА не будут учить язык, не будут овладевать профессией, тем более работать.
Пусть пашут терпеливые немцы и отдают треть зарплаты на этих "беженцев".
[Исправлено: yudjin, 15.01.2023 - 18:45]
Брат у меня в Германии живет уже 20 лет. Летом к ним пожаловали двоюродные братья с семьями его жены из Украины. Бежали через не их Крым и ненавистную Россию на своих машинах. Через Беларусь не пустили, проехали через Прибалтику. Поселили в их городке, в общежитии. Ну родственники же, стали видеться, просили помочь на даче, понятно и застолье бывало...
Пообщавшись и услышав то, что они говорят про русских (все те, кто живет на территории), Россию и Путина, поняли, что там промывка мозгов была конкретная, многолетняя и доскональная. В общем, нет у моих этих беглых родственников. Не хотят они с ними знаться.
А про других говорят так. За 20 лет у них под боком селили разных беженцев... и арабов, и сирийцев, и болгар, и цыган, но таких, как из Украины еще не видели и никому не пожелаешь. Наглые, ленивые, хамские, в открытую пьющие алкоголь и поголовно курящие, орущие свои лозунги повсеместно.
Были свидетелями, как в поликлинике одна гарна дивчина, стуча себя в грудь "Я- Украина", в наглую лезла без очереди в кабинет врача.
Им выделяют пособие и продукты. Но они еще воротят нос и выбирают: это буду, это не буду! Требуют в магазинах отдать бесплатно!
Есть те, кто на своих не самых плохих машинах приезжает в Германию только за пособием, потом на месяц назад уезжают.
И такие НИКОГДА не будут учить язык, не будут овладевать профессией, тем более работать.
Пусть пашут терпеливые немцы и отдают треть зарплаты на этих "беженцев".
[Исправлено: yudjin, 15.01.2023 - 18:45]
M
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 19.01.07
- Сообщений:
- 70
Re: Остановка: Грузия. Как эмигрантов из России встречает одна...
Отправлено: 15.01.23 - 21:28
Цитата:
можно говорить что угодно в общем про грузин, но про Артиста и просто хорошего человека не нужно так. тем более человек только умер.
летом были в Грузии, общались и с простыми людьми в деревушках. что хочу сказать - простые жители что там, что у нас в Казахстане, одни и те же, и мысли те же. и там нет места какой-то агрессии.
Филипп Филиппович:
Распрощался с богатством)
Распрощался с богатством)
можно говорить что угодно в общем про грузин, но про Артиста и просто хорошего человека не нужно так. тем более человек только умер.
летом были в Грузии, общались и с простыми людьми в деревушках. что хочу сказать - простые жители что там, что у нас в Казахстане, одни и те же, и мысли те же. и там нет места какой-то агрессии.
Остановка: Грузия. Как эмигрантов из России встречает одна из самых гостеприимных стран бывшего СССР
Отправлено: 15.01.23 - 22:20
Цитата:
Один из моих любимых фильмов. И актёров.
По ауэжайю, по ауэжаю, лайнер, пробежал...
Ларису Ивановну хочу
Мои года, мойе богацво!
MEN:
можно говорить что угодно в общем про грузин, но про Артиста и просто хорошего человека не нужно так. тем более человек только умер.
можно говорить что угодно в общем про грузин, но про Артиста и просто хорошего человека не нужно так. тем более человек только умер.
Один из моих любимых фильмов. И актёров.
По ауэжайю, по ауэжаю, лайнер, пробежал...
Ларису Ивановну хочу
Мои года, мойе богацво!
Остановка: Грузия. Как эмигрантов из России встречает одна из самых гостеприимных стран бывшего СССР
Отправлено: 15.01.23 - 22:21
Но и это знаю:
M
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 19.01.07
- Сообщений:
- 70
Re: Остановка: Грузия. Как эмигрантов из России встречает одна...
Отправлено: 15.01.23 - 22:29
Цитата:
это был его выбор. насколько знаю это уже после событий в Абхазии. как патриот своей страны он конечно выбрал сторону Грузии. а не как всякие канделаки и т.д.
Филипп Филиппович:
Но и это знаю:
Но и это знаю:
это был его выбор. насколько знаю это уже после событий в Абхазии. как патриот своей страны он конечно выбрал сторону Грузии. а не как всякие канделаки и т.д.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 162, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 160
|Зарегистрированные пользователи: drakon, КГСПС
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать