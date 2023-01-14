Отправлено: - 16:23

ACROS:

для тех кто в бронепоезде: - Профессиональный - это значит за свою работу он получает деньги:

сделавший определённое занятие (дело) своей профессией; человек, ставший в какой-либо области деятельности высококлассным специалистом; хорошо подготовленный для работы в определённой сфере специалист, имеющий навыки, квалификацию, а при необходимости и допуск к выполнению обязанностей по своей специальности.

ACROS:

можем идти дальше или ждём пока перевариваете??

Цитата:Наверное у тех, кто на тракторе, мозги по другому)Для меня профессиональный:Цитата:Андестен?)То есть если вы свою доярку, посадите за трактор, временно освободив от дойки, она будет профессиональным трактористом? Цитата:Ждем или идём дальше?