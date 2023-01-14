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≡ Заместитель акима области, на этот раз Гауез Нурмухамбетов, вновь выиграл выборы в Сенат
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45962
Заместитель акима области, на этот раз Гауез Нурмухамбетов, вновь выиграл выборы в Сенат
Отправлено: 14.01.23 - 16:37
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Депутаты после гимна и вступительного слова председателя областной избирательной комиссии выстроились толпой перед столиками с бюллетенями. Очередь образовалась не только на входе в участок, но и возле самой урны, так как каждый голосующий депутат просил себя сфотографировать. Весь процесс занял не больше часа.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3637
Заместитель акима области, на этот раз Гауез Нурмухамбетов, вновь выиграл выборы в Сенат
Отправлено: 15.01.23 - 07:20
#30
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Цитата:
Филипп Филиппович:
обучают профессии депутата?)


Совсем по не умно, ей богу как ребёнок, может прекратите: - Примерно как и где обучают профессии блогера, за которую он тоже кстати получает деньги: - для тех кто в бронепоезде: - Профессиональный - это значит за свою работу он получает деньги: -депутат Мажлиса за пять лет своего депутатства освобождается от своей основной работы, и за работу в Мажлисе или в Сенате , получает зарплату, значит он профессиональный депутат: - андестент, это понятно ??, можем идти дальше или ждём пока перевариваете??

Цитата:
Филипп Филиппович:
пришлось платить, чтобы быть депутатом.


Я же вам говорю надо быть КОМПЕТЕНТНЫМ в предмете разговора, саба хоть какие то понятия имеет: - что бы стать депутатом маслихата надо заплатить официальный вступительный взнос, согласно Закону о выборах и утверждённый ЦИК-ом, согласно текущему МРП - я доходчиво обьяснил ??



[Исправлено: ACROS, 15.01.2023 - 07:28]

[Исправлено: ACROS, 15.01.2023 - 12:03]
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КГСПС
* КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1677
Re: Заместитель акима области, на этот раз Гауез Нурмухамбетов,...
Отправлено: 15.01.23 - 12:04
#31
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Цитата:
рихард:

Политики и подгузники похожи в том, что их необходимо регулярно менять. Причем по одинаковой причине.
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Филипп Филиппович
§ Филипп Филиппович
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
174
Заместитель акима области, на этот раз Гауез Нурмухамбетов, вновь выиграл выборы в Сенат
Отправлено: 15.01.23 - 16:23
#32
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Цитата:
ACROS:
для тех кто в бронепоезде: - Профессиональный - это значит за свою работу он получает деньги:

Наверное у тех, кто на тракторе, мозги по другому)
Для меня профессиональный:
Цитата:
сделавший определённое занятие (дело) своей профессией; человек, ставший в какой-либо области деятельности высококлассным специалистом; хорошо подготовленный для работы в определённой сфере специалист, имеющий навыки, квалификацию, а при необходимости и допуск к выполнению обязанностей по своей специальности.

Андестен?)
То есть если вы свою доярку, посадите за трактор, временно освободив от дойки, она будет профессиональным трактористом? Цитата:
ACROS:
можем идти дальше или ждём пока перевариваете??

Ждем или идём дальше?
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Филипп Филиппович
§ Филипп Филиппович
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
174
Заместитель акима области, на этот раз Гауез Нурмухамбетов, вновь выиграл выборы в Сенат
Отправлено: 15.01.23 - 16:25
#33
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Цитата:
ACROS:
вступительный взнос,

Уточните, если это вас не затруднит, сколько это в переводе на деньги.
Также, сообщите, что для вас это огромные, не подъёмные суммы. И я с вами соглашусь, немедля!)
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3637
Заместитель акима области, на этот раз Гауез Нурмухамбетов, вновь выиграл выборы в Сенат
Отправлено: 15.01.23 - 18:52
#34
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Цитата:
Филипп Филиппович:


Это , клиника, бесполезно: проехали, пусть будет красное.
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Филипп Филиппович
§ Филипп Филиппович
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
174
Заместитель акима области, на этот раз Гауез Нурмухамбетов, вновь выиграл выборы в Сенат
Отправлено: 15.01.23 - 20:12
#35
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Цитата:
ACROS:
Это , клиника, бесполезно:

Вы так и не определились, что хотели доказать)
Цитата:
ACROS:
пусть будет красное.

Не!
Животноблокитное)
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