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Чем сериал отличается от предыдущих документальных и игровых проектов об исторических личностях Казахстана и почему стоит обратить внимание именно на этот проект? Первая причина напрямую связана с Костанаем. И есть еще четыре - тоже важных.