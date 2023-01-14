Отправлено: - 17:36

таноми52:

Катались как сыр в масле в СССР, а считали что их республику обирали.

Цитата:По статистике, это была самая дотационная республика Советского Союза. Она потребляла в ЧЕТЫРЕ раза больше, чем производила. А теперь прям расцвела.. на американские деньги.