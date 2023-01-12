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≡ Страна, которую мы так любили!
 
 
Страница 30 из 30«1...282930
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45962
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 12.01.23 - 03:19
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Новый выпуск проекта «Старые фотографии» посвящен столетию образования СССР. 22 декабря 1922 года на Всесоюзном съезде Советов с участием делегатов РСФСР, Украинской ССР, Белорусской ССР и Закавказской Советской Федеративной Социалистической Республики (ЗСФСР - Азербайджан, Армения, Грузия) был принят договор об образовании СССР. Вот уже 100 лет этой знакомой аббревиатуре - Союз Советских Социалистических Республик.
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Филипп Филиппович
* Филипп Филиппович
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
167
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 14.01.23 - 23:34
#435
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Цитата:
saba:
Комментарий удалён модератором

Не стоит на них обижаться.
Они лишь делают свою работу, за которую им платят.)))

[Исправлено: Филипп Филиппович, 15.01.2023 - 10:33]
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Y
* YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1070
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 15.01.23 - 11:43
#436
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Обвинение “черносотенцев” в организации противоеврейских погромов — чистейшей воды блеф, что признают сегодня, и еврейские историки, стремящиеся к действительному изучению проблемы.

И вот тут мы впрямую сталкиваемся с исторической “загадкой”: почему и зачем “черносотенцев” превратили в нечто чудовищное, в каких-то прямо-таки титанических злодеев, которые, по определению “Малой советской энциклопедии” 1931 года, “залили страну морем крови”?

Ведь ничего подобного не было и в помине, и если уж говорить о “крови”, то во время наибольшего подъема “черносотенного” движения ее беспощадно лили как раз всякого рода “красносотенцы” которые, по убедительным подсчетам историка из тех же США Анны Гейфман, убили в 1900-х годах около 17 тысяч человек​.
“Красносотенцы” убивают тысячи и тысячи людей, а в общественное сознание вбивается заведомая ложь о “море крови”, пролитом “черносотенцами”...

[Исправлено: YESNO, 15.01.2023 - 11:44]
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1676
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 15.01.23 - 12:19
#437
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Цитата:
alex_60:

Почему сразу в Москву, в Рудный приезжали на учёбу и практику.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18769
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 15.01.23 - 12:49
#438
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Цитата:
КГСПС:
в Рудный приезжали на учёбу и практику.


годы какие?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18769
Re: Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 15.01.23 - 13:11
#439
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РИИ как институт существует с 1 января
1977 года. до этого был филиал КазПТИ.
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таноми52
* таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3316
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 15.01.23 - 13:22
#440
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Цитата:
abaika95:
"младшие братья" ну и где я не прав про русский национализм?


Странно, что малочисленные народы (в лице абайки) считают обращение "младшие братья" проявлением "русского национализма". И это в то время, когда мысль, что "младших братьев", в силу их "малолетства", нужно поддерживать, содержать и развивать, что и делал СССР, усиленно вбивалась коммунистической пропагандой в умы народа.
Хорошо, не братья! А тогда кто? Вровень поставить? Тогда чем в СССР объяснить такое отношение к национальным окраинам, когда буквально грабилась РСФСР и бесконечно субсидировались республики?
(прикрывалось термином "возмещающая дискриминация"). Пусть бы варились в собственном соку!
Но коммунистам надо же было доказать, как хорошо живётся народам в стране Советов!
Пора уже забыть про "братьев", мир стал слишком меркантильным
Вспомнилось, как премьер-министр Болгарии Бойко, после предательства Болгарии, приезжал В РФ с целью возобновления масштабного двухстороннего сотрудничества между странами, поблагодарил Россию за то, что она не держит зла, а потом добавил: "Ну, старший всегда умеет прощать". На что Путин сказал, что его "всегда смущают рассуждения, кто тут старший, кто младший, потому что старшего все побуждают заплатить".
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Y
* YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1070
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 15.01.23 - 14:10
#441
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Вопрос к алексу - СССР было тоталитарным государством?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18769
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 15.01.23 - 14:17
#442
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Цитата:
YESNO:
СССР было тоталитарным государством?


ответ простой.
все государства по своей сути тоталитарные.
различие в нюансах.
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Филипп Филиппович
* Филипп Филиппович
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
167
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 15.01.23 - 16:40
#443
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Цитата:
YESNO:
СССР было тоталитарным государством?

Почему вы игнорироваете лекции Абайки?
Не задавали бы таких вопросов!)
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Филипп Филиппович
* Филипп Филиппович
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
167
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 15.01.23 - 16:46
#444
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Кстати, наткнулся на судьбу "диссидентов".
Интересно и поучительно, кто хает совок.
Особенно, то что они закончили свои земные дни, заметте, во французской психушке.
Кто бы ещё порассуждал о тоталитаризме...)
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Филипп Филиппович
* Филипп Филиппович
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
167
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 15.01.23 - 16:47
#445
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Вот ссылка:



Кстати они были друзьями с Солженицыным...

[Исправлено: Филипп Филиппович, 15.01.2023 - 16:48]
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Страница 30 из 30«1...282930
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