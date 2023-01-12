Новый выпуск проекта «Старые фотографии» посвящен столетию образования СССР. 22 декабря 1922 года на Всесоюзном съезде Советов с участием делегатов РСФСР, Украинской ССР, Белорусской ССР и Закавказской Советской Федеративной Социалистической Республики (ЗСФСР - Азербайджан, Армения, Грузия) был принят договор об образовании СССР. Вот уже 100 лет этой знакомой аббревиатуре - Союз Советских Социалистических Республик. Читать статью
Обвинение “черносотенцев” в организации противоеврейских погромов — чистейшей воды блеф, что признают сегодня, и еврейские историки, стремящиеся к действительному изучению проблемы.
И вот тут мы впрямую сталкиваемся с исторической “загадкой”: почему и зачем “черносотенцев” превратили в нечто чудовищное, в каких-то прямо-таки титанических злодеев, которые, по определению “Малой советской энциклопедии” 1931 года, “залили страну морем крови”?
Ведь ничего подобного не было и в помине, и если уж говорить о “крови”, то во время наибольшего подъема “черносотенного” движения ее беспощадно лили как раз всякого рода “красносотенцы” которые, по убедительным подсчетам историка из тех же США Анны Гейфман, убили в 1900-х годах около 17 тысяч человек. “Красносотенцы” убивают тысячи и тысячи людей, а в общественное сознание вбивается заведомая ложь о “море крови”, пролитом “черносотенцами”...
abaika95: "младшие братья" ну и где я не прав про русский национализм?
Странно, что малочисленные народы (в лице абайки) считают обращение "младшие братья" проявлением "русского национализма". И это в то время, когда мысль, что "младших братьев", в силу их "малолетства", нужно поддерживать, содержать и развивать, что и делал СССР, усиленно вбивалась коммунистической пропагандой в умы народа. Хорошо, не братья! А тогда кто? Вровень поставить? Тогда чем в СССР объяснить такое отношение к национальным окраинам, когда буквально грабилась РСФСР и бесконечно субсидировались республики? (прикрывалось термином "возмещающая дискриминация"). Пусть бы варились в собственном соку! Но коммунистам надо же было доказать, как хорошо живётся народам в стране Советов! Пора уже забыть про "братьев", мир стал слишком меркантильным Вспомнилось, как премьер-министр Болгарии Бойко, после предательства Болгарии, приезжал В РФ с целью возобновления масштабного двухстороннего сотрудничества между странами, поблагодарил Россию за то, что она не держит зла, а потом добавил: "Ну, старший всегда умеет прощать". На что Путин сказал, что его "всегда смущают рассуждения, кто тут старший, кто младший, потому что старшего все побуждают заплатить".
Кстати, наткнулся на судьбу "диссидентов". Интересно и поучительно, кто хает совок. Особенно, то что они закончили свои земные дни, заметте, во французской психушке. Кто бы ещё порассуждал о тоталитаризме...)
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