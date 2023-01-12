Отправлено: - 13:22

abaika95:

"младшие братья" ну и где я не прав про русский национализм?

Цитата:Странно, что малочисленные народы (в лице абайки) считают обращение "младшие братья" проявлением "русского национализма". И это в то время, когда мысль, что "младших братьев", в силу их "малолетства", нужно поддерживать, содержать и развивать, что и делал СССР, усиленно вбивалась коммунистической пропагандой в умы народа.Хорошо, не братья! А тогда кто? Вровень поставить? Тогда чем в СССР объяснить такое отношение к национальным окраинам, когда буквально грабилась РСФСР и бесконечно субсидировались республики?(прикрывалось термином "возмещающая дискриминация"). Пусть бы варились в собственном соку!Но коммунистам надо же было доказать, как хорошо живётся народам в стране Советов!Пора уже забыть про "братьев", мир стал слишком меркантильнымВспомнилось, как премьер-министр Болгарии Бойко, после предательства Болгарии, приезжал В РФ с целью возобновления масштабного двухстороннего сотрудничества между странами, поблагодарил Россию за то, что она не держит зла, а потом добавил: "Ну, старший всегда умеет прощать". На что Путин сказал, что его "всегда смущают рассуждения, кто тут старший, кто младший, потому что старшего все побуждают заплатить".