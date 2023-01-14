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≡ Остановка: Грузия. Как эмигрантов из России встречает одна из самых гостеприимных стран бывшего СССР
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45962
Остановка: Грузия. Как эмигрантов из России встречает одна из самых гостеприимных стран бывшего СССР
Отправлено: 14.01.23 - 14:09
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Море, горы, природа, сохранившаяся архитектура старых городов, а также относительная дешевизна проживания - то, что всегда привлекало туристов в Грузии. Но 2022 год стал также годом, когда сюда массово стали релоцироваться россияне. Об их жизни рассказывает наша коллега, переехавшая из Костаная в Санкт-Петербург и тоже оказавшаяся в Грузии.
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Филипп Филиппович
* Филипп Филиппович
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
167
Re: Остановка: Грузия. Как эмигрантов из России встречает одна...
Отправлено: 15.01.23 - 16:34
#30
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Цитата:
Анатолий:
Грузия это хорошо,также Казахстан, гостеприимные люди,

Не следует путать гостеприимство как для туристов, и гостеприимство для чтобы жить.)
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8973
Остановка: Грузия. Как эмигрантов из России встречает одна из самых гостеприимных стран бывшего СССР
Отправлено: 15.01.23 - 17:36
#31
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Цитата:
таноми52:
Катались как сыр в масле в СССР, а считали что их республику обирали.

По статистике, это была самая дотационная республика Советского Союза. Она потребляла в ЧЕТЫРЕ раза больше, чем производила. А теперь прям расцвела.. на американские деньги.
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Филипп Филиппович
* Филипп Филиппович
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
167
Остановка: Грузия. Как эмигрантов из России встречает одна из самых гостеприимных стран бывшего СССР
Отправлено: 15.01.23 - 18:12
#32
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Цитата:
yudjin:
Она потребляла в ЧЕТЫРЕ раза больше, чем производила.

Кстати, в Грузии при СССР было, на память, что-то около 240 воров в законе.
А в остальном союзе, в сумме, что-то около 120.
Вот и ответ.
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Филипп Филиппович
* Филипп Филиппович
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
167
Остановка: Грузия. Как эмигрантов из России встречает одна из самых гостеприимных стран бывшего СССР
Отправлено: 15.01.23 - 18:13
#33
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Вахтанг Кикабидзе умер.
"Мои года- моё богатство! "
Распрощался с богатством)
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