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≡ 5 причин посмотреть сериал «Міржақып Дулатов. Оян, қазақ»
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45962
5 причин посмотреть сериал «Міржақып Дулатов. Оян, қазақ»
Отправлено: 15.01.23 - 11:26
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Чем сериал отличается от предыдущих документальных и игровых проектов об исторических личностях Казахстана и почему стоит обратить внимание именно на этот проект? Первая причина напрямую связана с Костанаем. И есть еще четыре - тоже важных.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18769
Re: 5 причин посмотреть сериал «Міржақып Дулатов. Оян,...
Отправлено: 15.01.23 - 11:26
#1
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///Авторы сериала сопроводили фильм субтитрами, что значительно расширяет аудиторию.//

хотел спросить на каком языке субтитры, потом увидел на одном кадре.
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Д
§ Дональд Фуск
(Пользователи)
Регистрация:
03.10.18
Сообщений:
11
5 причин посмотреть сериал «Міржақып Дулатов. Оян, қазақ»
Отправлено: 15.01.23 - 13:24
#2
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Отсутствует обозначение "на правах пропаганды". :lol:
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Филипп Филиппович
* Филипп Филиппович
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
166
Re: 5 причин посмотреть сериал «Міржақып Дулатов. Оян,...
Отправлено: 15.01.23 - 16:17
#3
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Есть ещё и шестая и седьмая причины.
Я бы их назвал первой и второй, но им виднее.
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