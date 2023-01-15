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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
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Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21773
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.01.23 - 13:13
#10081
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Тут ее спасают..

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21773
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.01.23 - 13:15
#10082
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Скорбим по невинно убиенным

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21773
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.01.23 - 13:22
#10083
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Нужно больше вооружений Запада в войне с оккупантами, например Британия подумывает передать Украине Апачи со снарядами Хелфайр, которые способны массово уничтожать танки противника..

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21773
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.01.23 - 13:30
#10084
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Тяжелый танк передает Британия.
Но он действительно тяжел



Но плюс в одном, может после этого Германия разрешит передавать танки Леопард Украине..
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1070
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.01.23 - 13:40
#10085
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Цитата:
111:
Просто дикий ужас

Дом сложился, посмотри внимательно как.
Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1070
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.01.23 - 13:44
#10086
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Сахарок 2.0
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25634
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.01.23 - 14:09
#10087
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Цитата:
111:
Тут ее спасают..

Русские, вынну - воруют?... :-o
Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1070
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.01.23 - 15:05
#10088
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Мы её сбили но она прилетела - Арестович. :-x
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21773
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.01.23 - 15:40
#10089
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Цитата:
YESNO:
Мы её сбили но она прилетела - Арестович.

Он не военный же, он так, политику гонит..
Ничего общего с Залужным у него нет..
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1108
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.01.23 - 15:40
#10090
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Цитата:
Филипп Филиппович:
Потому что укронацикам плевать на своё население. Хоть мирное, хоть-нет.

Помнится СВО начиналось как месть за геноцид на Донбассе, по разным источникам зв 8 лет на Донбассе погибло около 5000 человек. Аллея ангелов если не ошибаюсь 64 ребёнка. За 10 месяцев мести за геноцид погибло в Украине около 7000 мирных граждан из них около 700 детей. Погибло по оценкам Пентагона более 100000 военнослужащих с каждой стороны, если считать на каждого погибшего по 4 раненых, то число пострадавших с обеих сторон приближается к миллиону. Тем , кто поддерживает войну у нас здесь на страницах форума не кажется , что это сильно дорогая цена. Такая цена нравится наверное только г-ну Пригожину, который с удовольствием рассказывает о трупах в Соледаре. Ну про такие мелочи как разрушенные дома и вынужденное переселение можно и не говорить
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21773
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.01.23 - 15:45
#10091
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Цитата:
saba:
только г-ну Пригожину, который с удовольствием рассказывает о трупах в Соледаре.

Что характерно, он так и не смог зазватить Бахмут, а Соледар ему уже помогли десантники от Минобороны
Так что зэки не очень боеспособная сила..
Так, если только освобождаются каждые полгода, Путин их милует, кстати милует то как оказалось сразу, на второй день, как зэк подписывает в зоне контракт, феноменально..
И ждем криминальную Россию по хуже 90х..
Опять у нас с гранатами будут буянить скоро..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21773
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.01.23 - 15:45
#10092
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Цитата:
drakon:
Русские, вынну - воруют

Там она купалась, потому наверно спаслась..
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Филипп Филиппович
* Филипп Филиппович
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
166
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.01.23 - 16:14
#10093
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Цитата:
111:
Скорбим по невинно убиенным

Кошмар!
Сколько там убитых, не знаешь?
Сколько невинных детей?
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Филипп Филиппович
* Филипп Филиппович
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
166
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.01.23 - 16:15
#10094
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Цитата:
111:
Там она купалась, потому наверно спаслась

Она не точно нацистка?
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
639
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 15.01.23 - 16:15
#10095
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Крокодиловы слёзы.
Суть в том, что укронацики ставят свои "ПВО" среди жилых кварталов, а не на военных объектах и не в чистом поле, где их с вероятностью 100 процентов утилизируют сразу. Потому прячутся за спинами мирных жителей.
Так и здесь. Сбивая ракету, летящую на военный объект, они этот объект спасают, заведомо жертвуя мирным населением.
В чём Арестович и признался откровенно и цинично.
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