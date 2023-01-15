Филипп Филиппович: Потому что укронацикам плевать на своё население. Хоть мирное, хоть-нет.
Помнится СВО начиналось как месть за геноцид на Донбассе, по разным источникам зв 8 лет на Донбассе погибло около 5000 человек. Аллея ангелов если не ошибаюсь 64 ребёнка. За 10 месяцев мести за геноцид погибло в Украине около 7000 мирных граждан из них около 700 детей. Погибло по оценкам Пентагона более 100000 военнослужащих с каждой стороны, если считать на каждого погибшего по 4 раненых, то число пострадавших с обеих сторон приближается к миллиону. Тем , кто поддерживает войну у нас здесь на страницах форума не кажется , что это сильно дорогая цена. Такая цена нравится наверное только г-ну Пригожину, который с удовольствием рассказывает о трупах в Соледаре. Ну про такие мелочи как разрушенные дома и вынужденное переселение можно и не говорить
saba: только г-ну Пригожину, который с удовольствием рассказывает о трупах в Соледаре.
Что характерно, он так и не смог зазватить Бахмут, а Соледар ему уже помогли десантники от Минобороны Так что зэки не очень боеспособная сила.. Так, если только освобождаются каждые полгода, Путин их милует, кстати милует то как оказалось сразу, на второй день, как зэк подписывает в зоне контракт, феноменально.. И ждем криминальную Россию по хуже 90х.. Опять у нас с гранатами будут буянить скоро..
Крокодиловы слёзы. Суть в том, что укронацики ставят свои "ПВО" среди жилых кварталов, а не на военных объектах и не в чистом поле, где их с вероятностью 100 процентов утилизируют сразу. Потому прячутся за спинами мирных жителей. Так и здесь. Сбивая ракету, летящую на военный объект, они этот объект спасают, заведомо жертвуя мирным населением. В чём Арестович и признался откровенно и цинично.
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