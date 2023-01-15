Отправлено: - 15:40

Филипп Филиппович:

Потому что укронацикам плевать на своё население. Хоть мирное, хоть-нет.

Цитата:Помнится СВО начиналось как месть за геноцид на Донбассе, по разным источникам зв 8 лет на Донбассе погибло около 5000 человек. Аллея ангелов если не ошибаюсь 64 ребёнка. За 10 месяцев мести за геноцид погибло в Украине около 7000 мирных граждан из них около 700 детей. Погибло по оценкам Пентагона более 100000 военнослужащих с каждой стороны, если считать на каждого погибшего по 4 раненых, то число пострадавших с обеих сторон приближается к миллиону. Тем , кто поддерживает войну у нас здесь на страницах форума не кажется , что это сильно дорогая цена. Такая цена нравится наверное только г-ну Пригожину, который с удовольствием рассказывает о трупах в Соледаре. Ну про такие мелочи как разрушенные дома и вынужденное переселение можно и не говорить