Остановка: Грузия. Как эмигрантов из России встречает одна из самых гостеприимных стран бывшего СССР
Отправлено: 14.01.23 - 14:09
Море, горы, природа, сохранившаяся архитектура старых городов, а также относительная дешевизна проживания - то, что всегда привлекало туристов в Грузии. Но 2022 год стал также годом, когда сюда массово стали релоцироваться россияне. Об их жизни рассказывает наша коллега, переехавшая из Костаная в Санкт-Петербург и тоже оказавшаяся в Грузии. Читать новость
В Грузии как то легче россиянам работать, тот же Руслан Левиев, неплохо там делает свою работу российской журналистики. А вот в Литве или Латвии, изгнали с позором Дождь, и все просто тупо из за одного провокатора..
Филипп Филиппович: Волна русофобии катится как эпидемия.
никто не сделал столько для развития русофобии в мире чем русские и конкретно путин я понимаю многим из россии это покажется не очевидным и странным но в мире не очень любят кичливых деревенских хабалов которые строят из себя великую цивилизацию а россияне последние 30 лет из себя это и представляли в мире начиная от пьяных туристов в турции кончая новыми русскими олигархами в куршавеле объективности ради американцев в мире особенно в европе также не очень любят именно из за деревенской хабалистости с запросом на уважение вот где россияне и американцы могут сравниваться) в проценте ненависти от остальных народов
abaika95: никто не сделал столько для развития русофобии в мире чем русские и конкретно путин
Вам угодно выставить в этом вопросе неучем? Извольте. Русофобия, а также, многие другие фобии, возникли, отнюдь, не здесь и не сейчас. В разное время, разные разного рода деятели, использовали их для своей выгоды. Вопрос вам. В чем здесь ваша выгода?) И да, сейчас, эта фобия, активно используется для оправдания насилия, жестокости, убийств. Типа, да(!),украинские нацисты, режут, казнят, убивают, но они же защищаются. ИМ-можно!
Двойственное у меня отношение к грузинам, после прочтения рассказа В. Астафьева "Ловля пескарей в Грузии". Катались как сыр в масле в СССР, а считали что их республику обирали. Ну как же, фрукты, вино, минералка - всё вывозилось! Нани Брегвадзе была поражена, по её словам, замерзая в 90-х в тёплой Грузии, когда оказалось, электроэнергия поступала к ним из России. Они ж думали, что всё с неба падает!
Грузия это хорошо,также Казахстан, гостеприимные люди,только вот ни как не могу взять в толк, приезжают то люди не бедные,и в России у них есть тёплое жильё, а не заметил что бы написали о приезжих семьях из Восточной украины у которых жильё разбомблено и в семье у кого то нет матери или папы.И это всё после майдана в Киеве,сожжение людей в Одессе. Где Россия и рядом не стояла.вот приехала семья в горную деревеньку из Донецка и ей сказали ,как можно деток то убивать.
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