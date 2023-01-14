Отправлено: - 14:07

Филипп Филиппович:

Коротко. Как встречают. Волна русофобии катится как эпидемия. Но деньги, ведь не лишними не бывают! Поэтому русским улыбаются, ненавидя в душе.

чтобы не повторяться, просто соглашусь.Цитата: