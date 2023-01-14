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≡ Остановка: Грузия. Как эмигрантов из России встречает одна из самых гостеприимных стран бывшего СССР
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45962
Остановка: Грузия. Как эмигрантов из России встречает одна из самых гостеприимных стран бывшего СССР
Отправлено: 14.01.23 - 14:09
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Море, горы, природа, сохранившаяся архитектура старых городов, а также относительная дешевизна проживания - то, что всегда привлекало туристов в Грузии. Но 2022 год стал также годом, когда сюда массово стали релоцироваться россияне. Об их жизни рассказывает наша коллега, переехавшая из Костаная в Санкт-Петербург и тоже оказавшаяся в Грузии.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1310
Остановка: Грузия. Как эмигрантов из России встречает одна из самых гостеприимных стран бывшего СССР
Отправлено: 14.01.23 - 18:30
#15
Комментарий удален модератором.
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Филипп Филиппович
§ Филипп Филиппович
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
155
Остановка: Грузия. Как эмигрантов из России встречает одна из самых гостеприимных стран бывшего СССР
Отправлено: 14.01.23 - 18:32
#16
Комментарий удален модератором.
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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
538
Остановка: Грузия. Как эмигрантов из России встречает одна из самых гостеприимных стран бывшего СССР
Отправлено: 14.01.23 - 19:09
#17
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Уважаемые форумчане. Все сообщения выше удалены как несоответствующие теме ветки. Прошу вас придерживаться правил. Вы всегда можете поговорить на свободные темы во флуде.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21770
Re: Остановка: Грузия. Как эмигрантов из России встречает одна...
Отправлено: 14.01.23 - 19:31
#18
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В Грузии как то легче россиянам работать, тот же Руслан Левиев, неплохо там делает свою работу российской журналистики.
А вот в Литве или Латвии, изгнали с позором Дождь, и все просто тупо из за одного провокатора..
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13387
Re: Остановка: Грузия. Как эмигрантов из России встречает одна...
Отправлено: 14.01.23 - 19:42
#19
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Цитата:
Филипп Филиппович:
Волна русофобии катится как эпидемия.

никто не сделал столько для развития русофобии в мире чем русские и конкретно путин
я понимаю многим из россии это покажется не очевидным и странным но в мире не очень любят кичливых деревенских хабалов которые строят из себя великую цивилизацию
а россияне последние 30 лет из себя это и представляли в мире
начиная от пьяных туристов в турции кончая новыми русскими олигархами в куршавеле
объективности ради американцев в мире особенно в европе также не очень любят
именно из за деревенской хабалистости с запросом на уважение
вот где россияне и американцы могут сравниваться) в проценте ненависти от остальных народов
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1310
Остановка: Грузия. Как эмигрантов из России встречает одна из самых гостеприимных стран бывшего СССР
Отправлено: 14.01.23 - 19:47
#20
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Цитата:
abaika95:
никто не сделал столько для развития русофобии в мире чем русские и конкретно путин

Я искренне поражаюсь наивным людям. У них во всём Путин виноват. :lol: 8-) А причинно-следсвенное в упор не видят.
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Филипп Филиппович
§ Филипп Филиппович
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
155
Re: Остановка: Грузия. Как эмигрантов из России встречает одна...
Отправлено: 14.01.23 - 20:51
#21
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Цитата:
abaika95:
никто не сделал столько для развития русофобии в мире чем русские и конкретно путин

Вам угодно выставить в этом вопросе неучем?
Извольте.
Русофобия, а также, многие другие фобии, возникли, отнюдь, не здесь и не сейчас.
В разное время, разные разного рода деятели, использовали их для своей выгоды.
Вопрос вам. В чем здесь ваша выгода?)
И да, сейчас, эта фобия, активно используется для оправдания насилия, жестокости, убийств.
Типа, да(!),украинские нацисты, режут, казнят, убивают, но они же защищаются. ИМ-можно!
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3316
Re: Остановка: Грузия. Как эмигрантов из России встречает одна...
Отправлено: 15.01.23 - 12:33
#22
Комментарий удален модератором.
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Skeptic
* Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
638
Re: Остановка: Грузия. Как эмигрантов из России встречает одна...
Отправлено: 15.01.23 - 13:18
#23
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Цитата:
Эл-починно:
А причинно-следсвенное в упор не видят.

А зачем?
У них другая задача - раздувать эту самую русофобию. Без причин. В надежде на следствия.
:-) Не понимают, что последствия будут. Для них лично. Печальные.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3316
Остановка: Грузия. Как эмигрантов из России встречает одна из самых гостеприимных стран бывшего СССР
Отправлено: 15.01.23 - 13:34
#24
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Двойственное у меня отношение к грузинам, после прочтения рассказа В. Астафьева "Ловля пескарей в Грузии".
Катались как сыр в масле в СССР, а считали что их республику обирали. Ну как же, фрукты, вино, минералка - всё вывозилось!
Нани Брегвадзе была поражена, по её словам, замерзая в 90-х в тёплой Грузии, когда оказалось, электроэнергия поступала к ним из России. Они ж думали, что всё с неба падает!
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Анатолий
§ Анатолий
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
01.09.10
Сообщений:
185
Re: Остановка: Грузия. Как эмигрантов из России встречает одна...
Отправлено: 15.01.23 - 13:47
#25
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Грузия это хорошо,также Казахстан, гостеприимные люди,только вот ни как не могу взять в толк, приезжают то люди не бедные,и в России у них есть тёплое жильё, а не заметил что бы написали о приезжих семьях из Восточной украины у которых жильё разбомблено и в семье у кого то нет матери или папы.И это всё после майдана в Киеве,сожжение людей в Одессе. Где Россия и рядом не стояла.вот приехала семья в горную деревеньку из Донецка и ей сказали ,как можно деток то убивать.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18769
Остановка: Грузия. Как эмигрантов из России встречает одна из самых гостеприимных стран бывшего СССР
Отправлено: 15.01.23 - 14:07
#26
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чтобы не повторяться, просто соглашусь.

Цитата:
Филипп Филиппович:
Коротко. Как встречают. Волна русофобии катится как эпидемия. Но деньги, ведь не лишними не бывают! Поэтому русским улыбаются, ненавидя в душе.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18769
Re: Остановка: Грузия. Как эмигрантов из России встречает одна...
Отправлено: 15.01.23 - 14:11
#27
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///. Мы поехали в Грузию с семьей, чтобы провести здесь зиму в горах.///

вот тут не совсем понятно.
цель поездки?
пожить зиму на горе?
если бы цель была озвучена, легче было бы понять мысли самого автора.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3715
Re: Остановка: Грузия. Как эмигрантов из России встречает одна...
Отправлено: 15.01.23 - 14:51
#28
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Анна: Я очень устала от тяжёлой атмосферы российского общества, от ватничества, жлобства, от рабского заискивания людей перед властью и чиновниками, от квасного урапатриотизма...

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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18769
Остановка: Грузия. Как эмигрантов из России встречает одна из самых гостеприимных стран бывшего СССР
Отправлено: 15.01.23 - 15:04
#29
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///. Анна - бывший координатор штабов Алексея Навального (российский оппозиционный политик, сейчас в заключении).///

вот тут мысли понятны, почему в Грузию уехала. и так говорит.
скорее всего в розыске.

[Исправлено: alex_60, 15.01.2023 - 15:09]
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