Отправлено: - 07:20

Филипп Филиппович:

обучают профессии депутата?)

Филипп Филиппович:

пришлось платить, чтобы быть депутатом.

[Исправлено: ACROS, 15.01.2023 - 07:28]

[Исправлено: ACROS, 15.01.2023 - 12:03]

Цитата:Совсем по не умно, ей богу как ребёнок, может прекратите: - Примерно как и где обучают профессии блогера, за которую он тоже кстати получает деньги: - для тех кто в бронепоезде: - Профессиональный - это значит за свою работу он получает деньги: -депутат Мажлиса за пять лет своего депутатства освобождается от своей основной работы, и за работу в Мажлисе или в Сенате , получает зарплату, значит он профессиональный депутат: - андестент, это понятно ??, можем идти дальше или ждём пока перевариваете??Цитата:Я же вам говорю надо быть КОМПЕТЕНТНЫМ в предмете разговора, саба хоть какие то понятия имеет: - что бы стать депутатом маслихата надо заплатить официальный вступительный взнос, согласно Закону о выборах и утверждённый ЦИК-ом, согласно текущему МРП - я доходчиво обьяснил ??