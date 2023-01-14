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≡ Заместитель акима области, на этот раз Гауез Нурмухамбетов, вновь выиграл выборы в Сенат
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45959
Заместитель акима области, на этот раз Гауез Нурмухамбетов, вновь выиграл выборы в Сенат
Отправлено: 14.01.23 - 16:37
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Депутаты после гимна и вступительного слова председателя областной избирательной комиссии выстроились толпой перед столиками с бюллетенями. Очередь образовалась не только на входе в участок, но и возле самой урны, так как каждый голосующий депутат просил себя сфотографировать. Весь процесс занял не больше часа.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3635
Заместитель акима области, на этот раз Гауез Нурмухамбетов, вновь выиграл выборы в Сенат
Отправлено: 15.01.23 - 07:20
#30
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Цитата:
Филипп Филиппович:
обучают профессии депутата?)


Совсем по не умно, ей богу как ребёнок, может прекратите: - Примерно как и где обучают профессии блогера, за которую он тоже кстати получает деньги: - для тех кто в бронепоезде: - Профессиональный - это значит за свою работу он получает деньги: -депутат Мажлиса за пять лет своего депутатства освобождается от своей основной работы, и за работу в Мажлисе или в Сенате , получает зарплату, значит он профессиональный депутат.

Цитата:
Филипп Филиппович:
пришлось платить, чтобы быть депутатом.


Я же вам говорю надо быть КОМПЕТЕНТНЫМ в предмете разговора, саба хоть какие то понятия имеет: - что бы стать депутатом маслихата надо заплатить официальный вступительный взнос, утверждённый ЦИК0ом.

[Исправлено: ACROS, 15.01.2023 - 07:27]

[Исправлено: ACROS, 15.01.2023 - 07:28]
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