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≡ Два участка автодорог в Костанае расширят до трех полос летом 2023 года
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45959
Два участка автодорог в Костанае расширят до трех полос летом 2023 года
Отправлено: 13.01.23 - 21:00
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Работу светофоров в трехфазном режиме движения на пересечении улиц Тәуелсіздік-Каирбекова, Бородина-Назарбаева в Костанае прокомментировали в управлении полиции города. Разгружены ли теперь эти участки дороги?
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
437
Re: Два участка автодорог в Костанае расширят до трех полос...
Отправлено: 14.01.23 - 10:19
#15
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с SABA я полностью согласен. Изначально идея нормальная. Но исполнение несвоевременное. Да и я частенько проезжаю этот перекресток. И всегда мне надо двигаться прямо в сторону КЖЮИ, а будучи находясь в правом ряду (в левом невозможно по причине очень долгого стояния, т.к. там основная часть машин налево поворачивает) вынужден поворачивать направо, при этом матеря всех установщиков и тех кто придумал. И вот скажите ну как тут не материться? Как не материться вопреки новому закону ро запрете мата? Сами же властьимущие народ провоцируют на маты. С ценами не совладали давай хоть тут потешимся, так наверняка они думают
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Медный
§ Медный
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.03.17
Сообщений:
2780
Re: Два участка автодорог в Костанае расширят до трех полос...
Отправлено: 15.01.23 - 00:40
#16
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мда....
слова "о третьем ряде", это всего лишь слова. я вам скажу что там 4 ряда. Что от этого поменяется? Мне кажется, люди не адекватно оценивают себя и своё знание правил дорожного движения, пытаются их как то трактовать иначе, чем они описаны.

Цитата:
JereK:
На перекрестке, где движение регулируется светофором с дополнительной секцией, водитель, находящийся на полосе, с которой производится поворот, должен продолжить движение в направлении, указанном включенной стрелкой, если его остановка создает помеху транспортным средствам, следующим за ним по той же полосе.


здесь всё предельно ясно сказано.

Отговорки, что мне долго стоять, если мне прямо, на кжби... а все налево.
Не долго стоять, так как встречное движение при этом стоит и ряд левый разгружается быстрее, как на пересечении быковского-абая.

И вспоминается мем, который тут будет к месту
Знание правил дорожного движения:
Водители:

:lol: :lol: :lol:
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