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JereK:

На перекрестке, где движение регулируется светофором с дополнительной секцией, водитель, находящийся на полосе, с которой производится поворот, должен продолжить движение в направлении, указанном включенной стрелкой, если его остановка создает помеху транспортным средствам, следующим за ним по той же полосе.

мда....слова "о третьем ряде", это всего лишь слова. я вам скажу что там 4 ряда. Что от этого поменяется? Мне кажется, люди не адекватно оценивают себя и своё знание правил дорожного движения, пытаются их как то трактовать иначе, чем они описаны.Цитата:здесь всё предельно ясно сказано.Отговорки, что мне долго стоять, если мне прямо, на кжби... а все налево.Не долго стоять, так как встречное движение при этом стоит и ряд левый разгружается быстрее, как на пересечении быковского-абая.И вспоминается мем, который тут будет к местуЗнание правил дорожного движения:Водители: