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≡ Заместитель акима области, на этот раз Гауез Нурмухамбетов, вновь выиграл выборы в Сенат
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45959
Заместитель акима области, на этот раз Гауез Нурмухамбетов, вновь выиграл выборы в Сенат
Отправлено: 14.01.23 - 16:37
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Депутаты после гимна и вступительного слова председателя областной избирательной комиссии выстроились толпой перед столиками с бюллетенями. Очередь образовалась не только на входе в участок, но и возле самой урны, так как каждый голосующий депутат просил себя сфотографировать. Весь процесс занял не больше часа.
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1305
Re: Заместитель акима области, на этот раз Гауез Нурмухамбетов,...
Отправлено: 14.01.23 - 19:50
#15
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«У народа существует мнение, что они ничем не занимаются»
Себя значит они к народу не относят. Боги значит. Или инопланетяне.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18755
Re: Заместитель акима области, на этот раз Гауез Нурмухамбетов,...
Отправлено: 14.01.23 - 21:13
#16
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///так как каждый голосующий депутат просил себя сфотографировать.//

ну просто слов нет.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18755
Re: Заместитель акима области, на этот раз Гауез Нурмухамбетов,...
Отправлено: 14.01.23 - 21:15
#17
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а что он будет делать в сенате?
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25633
Заместитель акима области, на этот раз Гауез Нурмухамбетов, вновь выиграл выборы в Сенат
Отправлено: 14.01.23 - 21:17
#18
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Цитата:
alex_60:
а что он будет делать в сенате?

Мнение Народа - ничего... :lol: :oops:
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18755
Re: Заместитель акима области, на этот раз Гауез Нурмухамбетов,...
Отправлено: 14.01.23 - 21:17
#19
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///У каждого кандидата интересная программа, от нашего представителя в Сенате мы ждём поддержки для региона и ее экономики, - добавил депутат маслихата Костаная Евгений СОТНИКОВ. //

ну этот то знает.
что говорит.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
437
Re: Заместитель акима области, на этот раз Гауез Нурмухамбетов,...
Отправлено: 14.01.23 - 21:21
#20
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балласт обновился
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3634
Заместитель акима области, на этот раз Гауез Нурмухамбетов, вновь выиграл выборы в Сенат
Отправлено: 14.01.23 - 21:34
#21
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Цитата:
Филипп Филиппович:
У вас, -да


Конечно: - я огульно не охаиваю депутатов маслихатов которые НЕ ПОЛУЧАЮТ за свою общественную работу денег.
Я критикую профессиональных депутатов Мажлиса, которые получают деньги из бюджета, типа Рау - который отвечая за реформы в ЖКХ и за внедрение ОСИ палец об палец не ударил для успешного её внедрения, или же депутат Сарым который проспав всю осенне-зимнию сессию Мажлиса, после кантара, заявляет что проснулся в Новом Казахстане.
Кстати во время кантара их днём с огнём не могли найти корреспонденты.
Материалом темы я владею хорошо, в отличие от вас, и даже лучше чем Георгии.

[Исправлено: ACROS, 14.01.2023 - 21:39]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3634
Заместитель акима области, на этот раз Гауез Нурмухамбетов, вновь выиграл выборы в Сенат
Отправлено: 14.01.23 - 21:37
#22
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Цитата:
alex_60:
делать в сенате?

Официально: - представлять интересы области в Парламенте ( по секрету в Сенате).

[Исправлено: ACROS, 14.01.2023 - 22:14]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1107
Re: Заместитель акима области, на этот раз Гауез Нурмухамбетов,...
Отправлено: 14.01.23 - 22:11
#23
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Цитата:
ACROS:
типа Рау - который отвечая за реформы в ЖКХ и за внедрение ОСИ

За это вообще то должно отвечать правительство, т.е. исполнительная власть, депутаты это законодательная власть, они должны законы придумывать которые облегчают(затрудняют) нашу жизнь, каждый выбирает , по своему вкусу
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1107
Re: Заместитель акима области, на этот раз Гауез Нурмухамбетов,...
Отправлено: 14.01.23 - 22:16
#24
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Сенат это санаторий перед пенсией, отдохнуть , подкормиться, на людей в столице посмотреть. Так сказать награда замам. за долгую службу. так было всегда у нас. Особо они ничего никогда не решали, ну в общем как и все наши депутаты всех уровней.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3634
Заместитель акима области, на этот раз Гауез Нурмухамбетов, вновь выиграл выборы в Сенат
Отправлено: 14.01.23 - 22:22
#25
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Цитата:
saba:
должны законы придумывать


Всё верно, о чём я и говорю: - законодательно этот Рау не до конца проработал механизмы функционирования пресловутой ОСИ взамен ПКСК, поэтому и у исполнителей множество проблем. Почему буксует или идёт с административным нажимом внедрение ОСИ - потому что всё сырое, до конца не просчитанная, в угоду кому то выдуманная наспех, замена одной формы собственников жилья другой.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3634
Заместитель акима области, на этот раз Гауез Нурмухамбетов, вновь выиграл выборы в Сенат
Отправлено: 14.01.23 - 22:25
#26
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Цитата:
saba:
депутаты всех уровней.


А они, депутаты маслихатов, и ничего не должны решать: - единственная их задача - собраться раз в квартал и принять или дополнить, скорректировать бюджет и всё. Остальное, как вы сказали: - дело исполнительной власти, то есть акима и его команды.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1107
Заместитель акима области, на этот раз Гауез Нурмухамбетов, вновь выиграл выборы в Сенат
Отправлено: 14.01.23 - 22:30
#27
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Цитата:
ACROS:
законодательно этот Рау не до конца проработал механизмы функционирования пресловутой ОСИ взамен ПКСК, поэтому и у исполнителей множество проблем

У нас всё происходит не так , депутаты получают законопроект от правительства, сами они даже ничего не придумывают, от силы вносят какие то поправки, поэтому я и говорю, что депутаты у нас вообще не нужны. А у исполнителей на местах и будут проблемы, потому что изначально ставилась задача перебросить проблемы жильцов многоэтажек с государства на самих жильцов. Проблем накопилось много государство не справляется, пускай как в частных домах сами обо всём думают. Я честно сказать не знаю выхода из этой проблемы, ясно одно, что ни ОСИ ни ПТ, с этой проблемой не справятся
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1107
Заместитель акима области, на этот раз Гауез Нурмухамбетов, вновь выиграл выборы в Сенат
Отправлено: 14.01.23 - 22:36
#28
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Цитата:
ACROS:
принять или дополнить, скорректировать бюджет

А зачем? Зачем все эти статьи бюджета, куда направить и тому подобное. Должен быть хозяин, давно об этом говорю, выборный естественно. Сумму ему определили, и пусть рулит. Чтобы как обычный хозяин вышел утром в магазин за одним, а тут увидел другое более ему нужное и купил, просто купил, ничего не согласовывая, не корректируя и в таком разе зачем нам маслихаты? Ну да есть ещё одна важная функция выбирать акимов и сенаторов, без них никуда
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Филипп Филиппович
§ Филипп Филиппович
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
155
Re: Заместитель акима области, на этот раз Гауез Нурмухамбетов,...
Отправлено: 14.01.23 - 23:52
#29
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Цитата:
ACROS:
Конечно: - я огульно не охаиваю депутатов маслихатов которые НЕ ПОЛУЧАЮТ за свою общественную работу денег.

Если бы им пришлось платить, чтобы быть депутатом.
Депутатов было бы ненамного меньше!)
Цитата:
ACROS:
Я критикую профессиональных депутатов

Напомните, где есть учебное заведение, где обучают профессии депутата?)
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