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Заместитель акима области, на этот раз Гауез Нурмухамбетов, вновь выиграл выборы в Сенат
Заместитель акима области, на этот раз Гауез Нурмухамбетов, вновь выиграл выборы в Сенат
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45959
Заместитель акима области, на этот раз Гауез Нурмухамбетов, вновь выиграл выборы в Сенат
Отправлено: 14.01.23 - 16:37
Депутаты после гимна и вступительного слова председателя областной избирательной комиссии выстроились толпой перед столиками с бюллетенями. Очередь образовалась не только на входе в участок, но и возле самой урны, так как каждый голосующий депутат просил себя сфотографировать. Весь процесс занял не больше часа.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.07.11
- Сообщений:
- 1305
Re: Заместитель акима области, на этот раз Гауез Нурмухамбетов,...
Отправлено: 14.01.23 - 19:50
«У народа существует мнение, что они ничем не занимаются»
Себя значит они к народу не относят. Боги значит. Или инопланетяне.
Себя значит они к народу не относят. Боги значит. Или инопланетяне.
Re: Заместитель акима области, на этот раз Гауез Нурмухамбетов,...
Отправлено: 14.01.23 - 21:13
///так как каждый голосующий депутат просил себя сфотографировать.//
ну просто слов нет.
ну просто слов нет.
Re: Заместитель акима области, на этот раз Гауез Нурмухамбетов,...
Отправлено: 14.01.23 - 21:15
а что он будет делать в сенате?
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 25633
Заместитель акима области, на этот раз Гауез Нурмухамбетов, вновь выиграл выборы в Сенат
Отправлено: 14.01.23 - 21:17
Цитата:
Мнение Народа - ничего...
alex_60:
а что он будет делать в сенате?
а что он будет делать в сенате?
Мнение Народа - ничего...
Re: Заместитель акима области, на этот раз Гауез Нурмухамбетов,...
Отправлено: 14.01.23 - 21:17
///У каждого кандидата интересная программа, от нашего представителя в Сенате мы ждём поддержки для региона и ее экономики, - добавил депутат маслихата Костаная Евгений СОТНИКОВ. //
ну этот то знает.
что говорит.
ну этот то знает.
что говорит.
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 437
Re: Заместитель акима области, на этот раз Гауез Нурмухамбетов,...
Отправлено: 14.01.23 - 21:21
балласт обновился
Заместитель акима области, на этот раз Гауез Нурмухамбетов, вновь выиграл выборы в Сенат
Отправлено: 14.01.23 - 21:34
Цитата:
Конечно: - я огульно не охаиваю депутатов маслихатов которые НЕ ПОЛУЧАЮТ за свою общественную работу денег.
Я критикую профессиональных депутатов Мажлиса, которые получают деньги из бюджета, типа Рау - который отвечая за реформы в ЖКХ и за внедрение ОСИ палец об палец не ударил для успешного её внедрения, или же депутат Сарым который проспав всю осенне-зимнию сессию Мажлиса, после кантара, заявляет что проснулся в Новом Казахстане.
Кстати во время кантара их днём с огнём не могли найти корреспонденты.
Материалом темы я владею хорошо, в отличие от вас, и даже лучше чем Георгии.
[Исправлено: ACROS, 14.01.2023 - 21:39]
Филипп Филиппович:
У вас, -да
У вас, -да
Конечно: - я огульно не охаиваю депутатов маслихатов которые НЕ ПОЛУЧАЮТ за свою общественную работу денег.
Я критикую профессиональных депутатов Мажлиса, которые получают деньги из бюджета, типа Рау - который отвечая за реформы в ЖКХ и за внедрение ОСИ палец об палец не ударил для успешного её внедрения, или же депутат Сарым который проспав всю осенне-зимнию сессию Мажлиса, после кантара, заявляет что проснулся в Новом Казахстане.
Кстати во время кантара их днём с огнём не могли найти корреспонденты.
Материалом темы я владею хорошо, в отличие от вас, и даже лучше чем Георгии.
[Исправлено: ACROS, 14.01.2023 - 21:39]
Заместитель акима области, на этот раз Гауез Нурмухамбетов, вновь выиграл выборы в Сенат
Отправлено: 14.01.23 - 21:37
Цитата:
Официально: - представлять интересы области в Парламенте ( по секрету в Сенате).
[Исправлено: ACROS, 14.01.2023 - 22:14]
alex_60:
делать в сенате?
делать в сенате?
Официально: - представлять интересы области в Парламенте ( по секрету в Сенате).
[Исправлено: ACROS, 14.01.2023 - 22:14]
Re: Заместитель акима области, на этот раз Гауез Нурмухамбетов,...
Отправлено: 14.01.23 - 22:11
Цитата:
За это вообще то должно отвечать правительство, т.е. исполнительная власть, депутаты это законодательная власть, они должны законы придумывать которые облегчают(затрудняют) нашу жизнь, каждый выбирает , по своему вкусу
ACROS:
типа Рау - который отвечая за реформы в ЖКХ и за внедрение ОСИ
типа Рау - который отвечая за реформы в ЖКХ и за внедрение ОСИ
За это вообще то должно отвечать правительство, т.е. исполнительная власть, депутаты это законодательная власть, они должны законы придумывать которые облегчают(затрудняют) нашу жизнь, каждый выбирает , по своему вкусу
Re: Заместитель акима области, на этот раз Гауез Нурмухамбетов,...
Отправлено: 14.01.23 - 22:16
Сенат это санаторий перед пенсией, отдохнуть , подкормиться, на людей в столице посмотреть. Так сказать награда замам. за долгую службу. так было всегда у нас. Особо они ничего никогда не решали, ну в общем как и все наши депутаты всех уровней.
Заместитель акима области, на этот раз Гауез Нурмухамбетов, вновь выиграл выборы в Сенат
Отправлено: 14.01.23 - 22:22
Цитата:
Всё верно, о чём я и говорю: - законодательно этот Рау не до конца проработал механизмы функционирования пресловутой ОСИ взамен ПКСК, поэтому и у исполнителей множество проблем. Почему буксует или идёт с административным нажимом внедрение ОСИ - потому что всё сырое, до конца не просчитанная, в угоду кому то выдуманная наспех, замена одной формы собственников жилья другой.
saba:
должны законы придумывать
должны законы придумывать
Всё верно, о чём я и говорю: - законодательно этот Рау не до конца проработал механизмы функционирования пресловутой ОСИ взамен ПКСК, поэтому и у исполнителей множество проблем. Почему буксует или идёт с административным нажимом внедрение ОСИ - потому что всё сырое, до конца не просчитанная, в угоду кому то выдуманная наспех, замена одной формы собственников жилья другой.
Заместитель акима области, на этот раз Гауез Нурмухамбетов, вновь выиграл выборы в Сенат
Отправлено: 14.01.23 - 22:25
Цитата:
А они, депутаты маслихатов, и ничего не должны решать: - единственная их задача - собраться раз в квартал и принять или дополнить, скорректировать бюджет и всё. Остальное, как вы сказали: - дело исполнительной власти, то есть акима и его команды.
saba:
депутаты всех уровней.
депутаты всех уровней.
А они, депутаты маслихатов, и ничего не должны решать: - единственная их задача - собраться раз в квартал и принять или дополнить, скорректировать бюджет и всё. Остальное, как вы сказали: - дело исполнительной власти, то есть акима и его команды.
Заместитель акима области, на этот раз Гауез Нурмухамбетов, вновь выиграл выборы в Сенат
Отправлено: 14.01.23 - 22:30
Цитата:
У нас всё происходит не так , депутаты получают законопроект от правительства, сами они даже ничего не придумывают, от силы вносят какие то поправки, поэтому я и говорю, что депутаты у нас вообще не нужны. А у исполнителей на местах и будут проблемы, потому что изначально ставилась задача перебросить проблемы жильцов многоэтажек с государства на самих жильцов. Проблем накопилось много государство не справляется, пускай как в частных домах сами обо всём думают. Я честно сказать не знаю выхода из этой проблемы, ясно одно, что ни ОСИ ни ПТ, с этой проблемой не справятся
ACROS:
законодательно этот Рау не до конца проработал механизмы функционирования пресловутой ОСИ взамен ПКСК, поэтому и у исполнителей множество проблем
законодательно этот Рау не до конца проработал механизмы функционирования пресловутой ОСИ взамен ПКСК, поэтому и у исполнителей множество проблем
У нас всё происходит не так , депутаты получают законопроект от правительства, сами они даже ничего не придумывают, от силы вносят какие то поправки, поэтому я и говорю, что депутаты у нас вообще не нужны. А у исполнителей на местах и будут проблемы, потому что изначально ставилась задача перебросить проблемы жильцов многоэтажек с государства на самих жильцов. Проблем накопилось много государство не справляется, пускай как в частных домах сами обо всём думают. Я честно сказать не знаю выхода из этой проблемы, ясно одно, что ни ОСИ ни ПТ, с этой проблемой не справятся
Заместитель акима области, на этот раз Гауез Нурмухамбетов, вновь выиграл выборы в Сенат
Отправлено: 14.01.23 - 22:36
Цитата:
А зачем? Зачем все эти статьи бюджета, куда направить и тому подобное. Должен быть хозяин, давно об этом говорю, выборный естественно. Сумму ему определили, и пусть рулит. Чтобы как обычный хозяин вышел утром в магазин за одним, а тут увидел другое более ему нужное и купил, просто купил, ничего не согласовывая, не корректируя и в таком разе зачем нам маслихаты? Ну да есть ещё одна важная функция выбирать акимов и сенаторов, без них никуда
ACROS:
принять или дополнить, скорректировать бюджет
принять или дополнить, скорректировать бюджет
А зачем? Зачем все эти статьи бюджета, куда направить и тому подобное. Должен быть хозяин, давно об этом говорю, выборный естественно. Сумму ему определили, и пусть рулит. Чтобы как обычный хозяин вышел утром в магазин за одним, а тут увидел другое более ему нужное и купил, просто купил, ничего не согласовывая, не корректируя и в таком разе зачем нам маслихаты? Ну да есть ещё одна важная функция выбирать акимов и сенаторов, без них никуда
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.12.22
- Сообщений:
- 155
Re: Заместитель акима области, на этот раз Гауез Нурмухамбетов,...
Отправлено: 14.01.23 - 23:52
Цитата:
Если бы им пришлось платить, чтобы быть депутатом.
Депутатов было бы ненамного меньше!)
Цитата:
Напомните, где есть учебное заведение, где обучают профессии депутата?)
ACROS:
Конечно: - я огульно не охаиваю депутатов маслихатов которые НЕ ПОЛУЧАЮТ за свою общественную работу денег.
Конечно: - я огульно не охаиваю депутатов маслихатов которые НЕ ПОЛУЧАЮТ за свою общественную работу денег.
Если бы им пришлось платить, чтобы быть депутатом.
Депутатов было бы ненамного меньше!)
Цитата:
ACROS:
Я критикую профессиональных депутатов
Я критикую профессиональных депутатов
Напомните, где есть учебное заведение, где обучают профессии депутата?)
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