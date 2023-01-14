Отправлено: - 22:30

ACROS:

законодательно этот Рау не до конца проработал механизмы функционирования пресловутой ОСИ взамен ПКСК, поэтому и у исполнителей множество проблем

Цитата:У нас всё происходит не так , депутаты получают законопроект от правительства, сами они даже ничего не придумывают, от силы вносят какие то поправки, поэтому я и говорю, что депутаты у нас вообще не нужны. А у исполнителей на местах и будут проблемы, потому что изначально ставилась задача перебросить проблемы жильцов многоэтажек с государства на самих жильцов. Проблем накопилось много государство не справляется, пускай как в частных домах сами обо всём думают. Я честно сказать не знаю выхода из этой проблемы, ясно одно, что ни ОСИ ни ПТ, с этой проблемой не справятся