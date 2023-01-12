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≡ Страна, которую мы так любили!
 
 
Страница 29 из 29«1...272829
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45958
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 12.01.23 - 03:19
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Новый выпуск проекта «Старые фотографии» посвящен столетию образования СССР. 22 декабря 1922 года на Всесоюзном съезде Советов с участием делегатов РСФСР, Украинской ССР, Белорусской ССР и Закавказской Советской Федеративной Социалистической Республики (ЗСФСР - Азербайджан, Армения, Грузия) был принят договор об образовании СССР. Вот уже 100 лет этой знакомой аббревиатуре - Союз Советских Социалистических Республик.
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Филипп Филиппович
* Филипп Филиппович
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
149
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 14.01.23 - 20:37
#420
Комментарий удален модератором.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18755
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 14.01.23 - 20:48
#421
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Самуил Маршак
Мистер Твистер (отрывок)
Мистер Твистер, Бывший министр, Мистер Твистер, Делец и банкир, Владелец заводов, Газет, пароходов, Решил на досуге Объехать мир. — Отлично!— Воскликнула Дочь его Сюзи.— Давай побываем в Советском Союзе! буду питаться Зернистой икрой, Живую ловить осетрину, Кататься на тройке Над Волгой-рекой И бегать в колхоз По малину! — Мой друг, у тебя удивительный вкус! Сказал ей отец за обедом.— Зачем тебе ехать в Советский Союз? Поедем к датчанам и шведам. Поедем в Неаполь, поедем в Багдад!— Но дочка сказала: — Хочу в Ленинград! А то, чего требует дочка, Должно быть исполнено. Точка.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25633
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 14.01.23 - 21:03
#422
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Цитата:
alex_60:
но нас не арестовали.

Так ты, же её - проглотил... :lol: :-P
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18755
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 14.01.23 - 21:05
#423
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Цитата:
drakon:
Так ты, же её - проглотил..


ты что, я даже не жевал ее целый год, только нюхал.

[Исправлено: alex_60, 14.01.2023 - 21:06]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3634
Re: Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 14.01.23 - 21:14
#424
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Цитата:
alex_60:
увидть негра воочию


А я первого негра увидел в 1981 году: - мы были на уборке, в мехотряде на комбайнах, а они, москвичи, стройотряд - приехали строить камышовые дома в совхозе, студенты были с университета Дружбы Народов им. Патрис Лумумбу, он сам из Сьера-Лиона, кожа не чёрная, а фиолетовая, высокий, в футбол хорошо играл, и 100-метровку бегал быстро.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18755
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 14.01.23 - 21:25
#425
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Цитата:
ACROS:
студенты были с университета Дружбы Народов им. Патрис Лумумбу


с нашего класса один поступил туда, не в первый год после выпуска, на второй или третий. даже не знаю как он туда попал.
закончил, вернулся сюда,
потом с волной уехал в Германию, там жизнь и закончил.

[Исправлено: alex_60, 14.01.2023 - 21:27]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1107
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 14.01.23 - 21:43
#426
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Что же вы г-н Акрос забрали у меня право вспоминать о тех годах, я с 1966 года рождения и про талоны это не бред, это моя жизнь в г Костанае, вы жили в деревне возможно там этого и не было, мы жили В г Костанае по ул. Маяковского д.120, отоваривали свои талоны в 25 магазине Я далеко не стал искать просто некогда вот отрывок про Вологодскую область тех времен.
И такая ситуация складывалась не только на Вологодчине. В 1991 году весь Советский Союз, по сути, превратился в одну большую талонную империю. Причем, кроме «общих» талонов - на масло, колбасу, сахар, чай и мыло, каждый регион, в силу географических особенностей, был вынужден лимитировать и весьма специфические товары. В Грузии ввели талоны на... картошку, в Благовещенске – на рыбу, в Брянской области – на уксус, в Запорожской области – на мед.

[Исправлено: saba, 14.01.2023 - 21:51]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1107
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 14.01.23 - 21:55
#427
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Цитата:
kbkz1980:
получали их в ПКСК

Немного поправлю, ПКСК тогда не было были домоуправления. у нас было домоуправление №3, недавно сгорел этот дом , раньше был по Павлика Морозова, сейчас Мирошниченко 6
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18755
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 14.01.23 - 22:32
#428
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СССР.
футболки с таким трафаретом
всегда шли на ура во всем мире.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18755
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 14.01.23 - 22:35
#429
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СССР.
у меня календарь на работе
за 2022 год. был.
настенный.
Сборная СССР по хоккею.
Супер серия СССР Канада..
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18755
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 14.01.23 - 22:37
#430
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так вот, СССР.
Январь.
Третьяк, фото, отчет,
сколько матчей провел, сколько отразил.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18755
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 14.01.23 - 22:38
#431
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Октябрь
конечно Мальцев.
номер десять.
мой номер.
мой кумир.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1107
Re: Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 14.01.23 - 22:58
#432
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прикольно такая содержательная беседа у нас вчера была и у всех одна фраза:" Комментарий удалён модератором". Как много в эту фразу вложено
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18755
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 14.01.23 - 23:06
#433
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известная песня из СССР
Не слышны в саду даже шорохи,
Всё здесь замерло до утра.
Если б знали вы, как мне дороги
Подмосковные вечера,

оказалась под запретом на форуме в статье про страну которую мы любим.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18755
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 14.01.23 - 23:09
#434
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А как разделить подмосковные вечера и СССР, людям которые в СССР не жили,
не понять.
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