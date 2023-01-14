Отправлено: - 21:34

Филипп Филиппович:

У вас, -да

[Исправлено: ACROS, 14.01.2023 - 21:39]

Цитата:Конечно: - я огульно не охаиваю депутатов маслихатов которые НЕ ПОЛУЧАЮТ за свою общественную работу денег.Я критикую профессиональных депутатов Мажлиса, которые получают деньги из бюджета, типа Рау - который отвечая за реформы в ЖКХ и за внедрение ОСИ палец об палец не ударил для успешного её внедрения, или же депутат Сарым который проспав всю осенне-зимнию сессию Мажлиса, после кантара, заявляет что проснулся в Новом Казахстане.Кстати во время кантара их днём с огнём не могли найти корреспонденты.Материалом темы я владею хорошо, в отличие от вас, и даже лучше чем Георгии.